Ремейк Dead Space и новый режим в Battlefield 2042 — главное с EA Play Live 2021

Вечером 22 июля Electronic Arts провела презентацию EA Play Live 2021. На мероприятии издатель поделился новыми деталями о Battlefield 2042, анонсировал ремейк Dead Space и показал нового персонажа в Apex Legends. Мы собрали все ключевые события выставки и трейлеры.

Ремейк Dead Space

Все ранние слухи и инсайды подтвердились — EA Motive действительно разрабатывает ремейк Dead Space. Игра создаётся на внутреннем движке издателя под названием Frostbite. Тайтл обещает быть страшным, поскольку в EA Motive хотят сохранить фирменную атмосферу хоррора и всё, за что он полюбился фанатам. Основным источником вдохновения для авторов стала Capcom и её Resident Evil 2 Remake. Весьма хороший ориентир, если хочется сделать крутой ремейк! Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Дата релиза неизвестна.

Новый режим Portal в Battlefield 2042 — его создал Винс Зампелла

Тот самый секретный режим из Battlefield 2042 получил название Portal. Это не просто очередной способ играть в Battlefield, а скорее конструктор по созданию собственных мультиплеерных сценариев. В нём будут карты, оружие, техника и гаджеты из предыдущих игр серии. Более подробный список контента есть в нашей новости. В специальном редакторе игроки смогут придумывать свои вариации ведения боя и условия (например, после каждого убийства меняется оружие). А затем ими же можно поделиться с другими игроками.

Новый герой в Apex Legends — убийца Сиару

Respawn Entertainment анонсировала новый сезон в Apex Legends под названием «Перерождение». Вместе с этим издатель показал кинематографический трейлер, главной звездой которого стал Сиара — следующий играбельный персонаж шутера. Герой специализируется на выискивании противников на локации и их быстром убийстве. Окончательный набор способностей Сиара пока неизвестен, однако в трейлере он вовсю использует миниатюрных дронов. Подробнее с его навыками нас познакомят 27 июля, когда выйдет геймплейный трейлер.

Гоночный симулятор GRID Legends с картами в Москве

Codemasters тоже заглянула на EA Play Live 2021 и представила GRID Legends — следующую часть свой гоночной франшизы. Теперь в игре будет сюжетная кампания с живыми актёрами. К списку участников даже присоединился звезда «Полового воспитания» Шути Гатва. Судя по трейлеру, игровой процесс в Legends будет похожим на предыдущие игры. Разработчики пообещали продвинутый искусственный интеллект, который сможет дать бой самым матёрым геймерам. Игра выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Новый аддон для The Sims 4, второй сезон в Knockout City и геймплей Lost in Random

Lost in Random — инди-игра от третьего лица, разработанная студией Zoink (Fe). Игровая механика частично напоминает Alice: Madness Returns 2011 года выпуска. Основной упор в трейлере сделали на различные карты, благодаря которым главная героиня Ивэн может получить разные преимущества в сражениях. Игра выйдет 10 сентября на всех ведущих платформах.

27 июля в аркадной игре Knockout City начнётся второй сезон Fight at the Movies. С ним в игре появится новый контент, в числе которого новый мяч с липкой газировкой, карта-трансформер и тематическая экипировка, вдохновлённая кинематографом.

Ну и куда же без The Sims? Для четвёртой части уже вышел новый аддон про загородную жизнь. В честь релиза Electronic Arts пригласила японскую инди-рок группу Japanese Breakfast исполнить песню на языке симов. Получившимся результатом разработчики поделились на YouTube.