Технология NVIDIA Reflex. За что она отвечает и как работает

Каждый киберспортсмен и любитель онлайн-игр знает, что отвешивать хедшоты намного приятнее, когда в игре высокая частота кадров. Всё просто: высокий FPS позволяет быстрее замечать врагов, упрощает прицеливание и повышает кучность стрельбы, в результате растёт число фрагов. Чтобы выжать фреймрейт до последнего кадра, профессионалы не скупятся на дорогое железо, ведь даже с микроскопическими фризами достичь максимального результата невозможно. Но что делать простым смертным? Как оказалось, есть другие способы получить преимущество. Например, можно просто включить NVIDIA Reflex. Рассказываем, что это за технология и как она работает.

О принципе работы NVIDIA Reflex

Да, отзывчивость растёт при повышении числа кадров, но между FPS и задержками управления не всегда наблюдается строго линейная зависимость. Задержки управления формируются из многих частей, и основное время уходит на обработку игры. По умолчанию процессор готовит физику, баллистику и игровую логику для нескольких кадров наперёд, чтобы видеокарта могла спокойно работать, не простаивая в ожидании данных от процессора. Проще говоря, между процессором и видеокартой есть очередь, а значит, результат нажатия на кнопку отобразится только через 3-4 кадра, а не 1. NVIDIA Reflex добавляется разработчиком в движок игры и позволяет решить эту проблему.

Суть технологии проста — за несколько миллисекунд до того, как видеокарта закончит отрисовывать кадр, Reflex сигнализирует процессору о необходимости начать обработку управления и подготовку данных для следующего кадра. Таким образом, вышеупомянутая очередь кадров буквально сводится к нулю, что положительно сказывается на задержках. Насколько — судите сами:

Где и на чём поиграть?

Разработчики быстро оценили преимущества, которые дает NVIDIA Reflex, в результате технологию уже можно найти в 20 популярных соревновательных играх. А именно в Apex Legends, Call of Duty Warzone, Escape from Tarkov, Fortnite, Rainbow Six Siege, Warface, War Thunder и не только. Этот список ежемесячно пополняется новыми хитами, такими как недавно анонсированный Battlefield 2042.

Вопреки некоторым заблуждениям, для NVIDIA Reflex не требуется специальное оборудование, будь то монитор или мышка. Более того, технология работает на всех картах NVIDIA, начиная с GeForce GTX 9хх серии.

Прямая зависимость задержек от частоты кадров никуда не делась, поэтому наименьшие задержки по-прежнему будут на самых быстрых GPU — сейчас это GeForce RTX 30-й серии. Впрочем, и на видеокартах прошлого поколения технология показывает хорошие результаты.

Как включить NVIDIA Reflex в играх

Чтобы улучшить отзывчивость управления при помощи «рефлекса», обладателям поддерживаемых GeForce достаточно открыть настройки игры и найти строку с названием NVIDIA Reflex Low Latency Mode. Обычно эта строка скрывается в графических параметрах.

Фото: Настройки NVIDIA Reflex в Rainbow Six Siege

NVIDIA Reflex имеет две опции на выбор — «Вкл» и «Вкл + Boost». Первая просто включает NVIDIA Reflex, конечный результат — улучшение отзывчивости управления. Вторая опция не позволяет видеокарте понижать частоты, когда производительность упирается в центральный процессор, что делает задержки ещё ниже. Второй режим немного увеличивает энергопотребление из-за более высоких частот, что может быть критично при игре на ноутбуке от батареи. Рекомендую опцию «Вкл (Усилено)» на ПК, и просто «Вкл» для ноутбуков при работе от батареи.

Call of Duty: Warzone, Rainbow Six Siege, Fortnite, Rust, War Thunder, Enlisted и некоторые другие игры с NVIDIA Reflex также поддерживают NVIDIA DLSS. Включение NVIDIA DLSS вместе с Reflex даёт наилучшую отзывчивость управления на видеокартах GeForce RTX за счёт повышения частоты кадров до двух раз в режиме DLSS «Производительность».

Напомню, что такое NVIDIA DLSS, если вы не в курсе. Это снискавшая любовь и популярность среди геймеров технология для повышения производительности в играх. В основе технологии лежит обученная на высококачественных примерах нейросеть, которая ускоряется на тензорных ядрах видеокарт RTX. Нейросеть DLSS не выдумывает и не интерполирует недостающие пиксели, в отличие от апскейлинга. Вместо этого нейросеть ищет недостающие пиксели в предыдущих кадрах и вставляет их в нужные места в новом кадре, в итоге картинку не отличить от рендеринга в нативном разрешении, а производительность может быть до двух раз выше.

Как сделать NVIDIA Reflex ещё эффективнее?

Инициативу NVIDIA Reflex по уменьшению задержек подхватили не только разработчики игр, но и производители железа. Так, помимо мощных видеокарт, многие игровые ноутбуки комплектуются матрицами с высокой герцовкой и поддержкой адаптивной синхронизации G-Sync. Не остались в стороне и производители мониторов. Топовые модели для киберспорта оснащаются матрицами с рекордной частотой обновления 360 Гц и имеют G-Sync модули для адаптивной синхронизации на всём диапазоне частот, устранения остаточных следов и анализа задержек при помощи NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Последний позволяет подключить поддерживаемую мышку и легко определить задержки управления, что, в свою очередь, даёт возможность оптимальным образом настроить игру и железо. Со списком моделей и совместимых устройств можно ознакомиться на этой странице.

Таким образом, для поклонников соревновательных и киберспортивных игр существует множество инструментов повышения результативности в играх. Комбинация RTX видеокарты, быстрого G-Sync монитора, NVIDIA DLSS и Reflex даёт лучшую в индустрии отзывчивость управления, максимально плавную картинку без разрывов, а также позволяет раньше замечать противников, что наглядно демонстрирует видео ниже.

Видео опубликовано на YouTube-канале NVIDIA Russia.