10 лучших игр в стиле GTA: от нуара True Crime до покатушек в «Симпсонах»

Релиз GTA 3 твёрдой рукой подрихтовал представления геймеров о возможностях и перспективах трёхмерного открытого мира. Вместе с искренними вздохами удивления на Rockstar посыпались деньги от проданных копий, внимание прессы, судебные иски и завистливые взгляды соседских студий. Последние, впрочем, не останавливались на злопыхании и искали брод через реку, куда уже вошли создатели GTA.

Тривиальные перебранки спроса и предложения привели к появлению GTA-клонов. Одни брали за основу наработки именитой серии, но пытались вложить в них что-то свое. Другие же просто силились откусить как можно больше от чужого успеха и выпускали игры, идеально иллюстрирующие мем «Мам, я хочу GTA! — Но у нас есть GTA дома», становясь теми самыми «GTA дома». Сегодня вспомним десять таких тайтлов, представляющих всю ширину спектра: от чёрствой алчности до креативных усилий.

Crime Life: Gang Wars | (Konami, 2005)

Через год после GTA San Andreas японцы из Konami задумали разыграть карту «Заработать на хайпе». Crime Life: Gang Wars и не думала хвататься за главные аспекты рокстаровской франшизы вроде большого трёхмерного мира, свободного передвижения на автомобиле и гротескных перестрелок. Вместо этого Konami сделала ставку на криминальную романтику, так удачно запечатлённую в GTA SA.

Открытый мир обернулся чуть более подробной картой, чем была в Final Fight, а геймплей представлял собой посредственный трёхмерный битемап. Боёвка отчаянно нуждалась в доработке и тщательной полировке, а камера располагалась на максимально неудобном расстоянии от протагониста. Crime Life не помогли ни гангстерский флёр, ни саундтрек от D12: за несколько лет она затерялась в длинной веренице неудач Konami.

Driver 3 | (Atari, 2004)

Франшиза Driver всегда была про удобное вождение и погони. Даже машину не всегда хотелось покидать. В третьей части желание разработчиков из Reflections Interactive потоптаться по ниве GTA пересилило голос разума. Driver 3 съехала с привычной колеи и перешла на свободное (за неимением другого эпитета) передвижение на своих двоих и перестрелки. Вернее, попыталась. Автомобильный аспект не посрамил доброе имя игрового цикла, а вот качество реализации новых элементов еле-еле дотягивало до уровня грунта.

Driver 3 стала худшей частью франшизы (хотя вышедшая в 2006 году Parallel Lines сделала всё, чтобы оспорить титул), однако к пятой части игровая серия вернулась к своим корням.

True Crime: Streets of LA | (Activision, 2003)

Феномен GTA 3 сподобил многих (возможно, слишком многих) смастерить собственные экшен-адвенчуры в открытом мире. Одной из таких игр стала первая True Crime. Издатели из Activision не уставали бравировать огромным оупенворлдом: 622 квадратных километра Лос-Анджелеса с реальными улицами и достопримечательностями. Карта из игры достаточно подробная, чтобы ориентироваться по ней в реальном городе. Обратная сторона — запустение. Как бы ни был огромен Город Ангелов, делать в нём решительно нечего, а реализация управления автомобилем заставляет по-настоящему ценить возможность ходить пешком.

Несмотря на ворох недостатков, True Crime: Streets of LA не была бездумным клоном: в игре, пусть и с оглядкой на творения Rockstar, реализованы интересные вещи. Развесистая боевая система с внушительным количеством комбинаций, система «плохой/хороший коп», влияющая на игровой мир, и концовки, собственно, сам факт наличия нескольких концовок, саундтрек с внушительным количеством композиций.

True Crime собрала неплохую кассу и разродилась сиквелом, но главная её заслуга — это попытка наполнить GTA-подобный открытый мир новыми механиками. Этот настрой впоследствии проложит дорогу более памятным Watch Dogs и Sleeping Dogs.

Retro City Rampage | (Vblank Entertainment, 2012)

Retro City Rampage несколько отличается от своих коллег по списку — это GTA-клон, который не скрывает, что он — GTA-клон. RCR зарождалась как попытка перенести хит Rockstar на NES, но и в итоге превратилась в нечто большее. Инди-игрушка гордится своим происхождением и не стесняется играть на ностальгии: помимо воссозданного геймплея из первых двух частей GTA, внутри настроек скрыты 16 фильтров, имитирующих стилистику различных консолей — чтобы олдскулы свело наверняка.

Помимо Grand Theft Auto, тайтл расписывается в любви к таким ретрохитам, как Smash TV, River City Ransom, TMNT, Mega Man, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. и множеству других памятников восьмибитной эпохе. Retro City Rampage вышла практически везде: от PS Vita и Wii до Switch и ПК. Через несколько лет подоспел и сиквел, уже с акцентом на 16-битную эру.

NARC | (Midway, 2005)

Словом NARC обычно вспоминают легендарный аркадный ран-н-ган из далёкого 1988 года. В 2005-м именно эту игру почему-то переоборудовали в GTA-клон. В своё время оригинал от Midway отхватил от общественности на страже моральных ценностей за «ультранасилие» (или что там понимали под этим словом в 1988-м). Да и Grand Theft Auto стала притчей во языцех благодаря своей чрезмерности. Новая NARC тоже отправилась провоцировать публику, но не через жестокость, а через запрещённые вещества: с которыми протагонисты-полицейские боролись всеми доступными методами, в том числе и через нарушение статей местных уголовных кодексов.

Подобные вольности принесли свои плоды, и Narc запретили к продаже на территории Австралии, славящейся своим церберовским видеоигровым цензом. К сожалению, это единственная ачивка со стороны Narc: ни геймплей, ни драматургия не смогли оставить после себя ничего запоминающегося.

Watch Dogs | (Ubisoft, 2014)

В середине 2010-х в Ubisoft очень точно определили один из факторов, сделавших франшизу Rockstar очень популярной: свобода. Поскольку свободным передвижением в открытом трёхмерном мире уже никого не удивишь, «юбики» добавили новый слой: возможность взламывать смартфон любого случайного прохожего. И не только смартфон: переключение светофоров, блэкаут целого района, дистанционное управление поездами, да мало ли что ещё.

Пьянящее чувство нового уровня вседозволенности постепенно упирается в «синдром Ubisoft»: интересные механики эксплуатируются до дыр, в то время как окружение оставляет желать лучшего. Хакинг относительно быстро теряет свой шарм, а остальные элементы недостаточно отшлифованы. К таким относятся невыразительный мир, неприятное управление автомобилями и слишком заметный лудонарративный диссонанс между сюжетными и побочными заданиями. Тем не менее Watch Dogs обладала достаточно яркими чертами и механиками, чтобы обзавестись внушительной фанбазой и парочкой сиквелов.

Mafia: The City of Lost Heaven | (Gathering of Developers, 2002)

На творение чешской студии Illusion Softworks нечасто вешают ярлык GTA-клона: франшиза, начатая в далёком 2002 году, успела аккумулировать достаточное количество народной любви, с которой стоит считаться.

Mafia зарелизилась через год после GTA 3 и фактически имитировала всё, что было у её более раскрученного собрата.

Однако речь не о слепом копировании: чешские разработчики создали самостоятельное и полнокровное художественное произведение. Запоминающийся сеттинг, грамотное выстраивание нарратива и отличная режиссура позволили «Мафии» избежать репутации имитатора. В будущем франшиза переживёт несколько взлётов и падений, однако сохранит свою самобытность.

The Simpsons: Hit & Run | (Vivendi Universal Games, 2003)

Механики GTA, завёрнутые в сеттинг «Симпсонов», — не самое очевидная, но на удивление удачно реализованная мысль. Hit & Run не скрывает источник вдохновения: много езды, драк с прохожими и уничтожения игрового мира. Даже HUD с головой выдаёт GTA 3 («Только не списывай точь-в-точь»).

Стереть острые грани помогают всемирно известные персонажи и юмор «Симпсонов», высмеивающий не только разнообразные социальные аспекты, но и игровой цикл от Rockstar. Игрожуры не скупились на похвалу, а отдельные критики называли Hit & Run лучшей видеоигрой, сделанной по популярному мультсериалу.

Saints Row | (THQ, 2006)

Saints Row — случай любопытный. Она полностью копирует GTA, и это невероятным образом сходит ей с рук.

Хорошо прописанные диалоги и едкая сатира — не про Saints Row. Игра вообще с трудом принимает «рамки», полагаясь на хаос. Ряд моментов девелоперам из Volition удалось улучшить: игровой мир доступен без остатка с первых минут геймплея, карта сильно облегчает жизнь, а стрельба приблизилась к стандартам шутеров от третьего лица. Главными козырями же Saints Row стали некстгеновая графика и бодрый мультиплеер.

Удивительно, но концепция «тех же щей да побольше влей» сработала как среди геймеров, так и среди игровой прессы. Volition восприняла успех как руководство к действию, постепенно выстраивая границу между GTA и Saints Row. Со временем серия превратилась в генератор фарса и гротеска, наполненный идиотскими ситуациями и нелепым вооружением (если вам кажется, что дабстеп-пушка — это потолок гротеска, подумайте ещё).

Sleeping Dogs | (Square Enix, 2012)

Пересказ судьбы Sleeping Dogs вполне может составить конкуренцию истории Оливера Твиста, но как-нибудь в другой раз.

United Front Games доработала идеи True Crime (Sleeping Dogs изначально задумывалась как часть франшизы): протагонист — полицейский под прикрытием, соответственно, должен иметь отточенные навыки не только стража порядка, но и члена триады. Отсюда — бинарная система авторитета с веткой скиллов. Окружающий Гонконг радует глаз не только своими красотами и вниманием к деталям, но и незабываемой атмосферой.

Sleeping Dogs не отказывает игроку в простых удовольствиях вроде быстрой (и презабавной) езды и пострелушек (нелепых), однако главная ценность тайтла — в богатой боевой системе. Драться в Гонконге придётся много, и по качеству проработки и мувсету местные бои проигрывают разве что серии Yakuza. Благодаря этому Sleeping Dogs не выветривается из памяти геймеров даже почти десятилетие спустя.