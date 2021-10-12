Готова ли Virtus.pro к плей-офф The International 2021?

Virtus.pro на протяжении всего 2021 года была командой контрастов. За фантастическими DPC-сезонами следовали провальные выступления на мэйджорах. В онлайне «Мишки» размолотили всех, а на LAN проигрывали в одном матче за другим.

Всё это вызывало серьёзные вопросы перед стартом The International 2021. Групповой этап постепенно отвечал на них, а к его концу поводов для оптимизма стало ещё больше. Команда начала постепенно выправляться и смогла выйти в верхнюю сетку. Но что она сможет дальше?

Как собиралась Virtus.pro?

Нынешний состав Virtus.pro прошёл много испытаний. После распада золотого ростера, который трижды добирался до топ-6 на The International, последовали любопытные эксперименты.

Изначально Егор Nightfall Григоренко и Виталий Save- Мельник пробовали пробиться в основу в 2019 году. Но тогда они получили массу критики и отправились в молодёжку VP.Prodigy. Там и получилось нащупать классную связку с Ильясом Kingslayer Ганеевым и Дмитрием DM Дорохиным. На центральной линии сидел Ростислав fn Лозовой, который так и не смог остаться с ребятами.

На его место пригласили Данила gpk Скутина, чья неприятная сага ухода из Gambit Esports закончилась лишь в 2020 году. После распада основного состава Virtus.pro организация дала молодым игрокам шанс, которым они моментально воспользовались.

Весь год команда разносила местную лигу DPC, но была главным аутсайдером на международных ивентах

5 ноября 2020 года началась новая история Virtus.pro, которая на старте поражала воображение. В декабре команда выиграла EPIC League Season 2 Division 1, причём развалила OG в финале. В феврале 2021-го она разнесла всех в первом DPC-сезоне, завершив его со статистикой в семь побед и ноль поражений.

Но на ONE Esports Singapore Major 2021 последовало сенсационное поражение от Thunder Predator и 7-8 место. Затем история повторилась вновь: победа во втором DPC-сезоне и тотальный провал на WePlay AniMajor – вылет в первом же раунде нижней сетки от Vici Gaming. Уже в тот момент стало понятно, что нужно что-то менять.

На протяжении долгого времени ходили слухи, что новым тренером состава станет Иван Artstyle Антонов. Но организация довольно неожиданно решила возобновить сотрудничество с Анатолием boo1k Ивановым. Такая вот ирония судьбы… Boo1k тренировал и золотой состав перед его распадом, а также молодёжь, но был вынужден покинуть клуб. Но второе пришествие обещало получиться более продуктивным.

Начало групповой стадии Ti10 было хорошим, но потом случились проблемы

Старт группового этапа The International 2021 позволил сделать определённые выводы. В первый день команда легко уничтожила Team Undying и Alliance, а также сыграла вничью с OG — двукратными чемпионами The International. Но во второй день всё пошло наперекосяк. Обе запланированных серии были с представителями Азии. Сначала команда отлетела от T1, а затем без шансов проиграла Invictus Gaming. Многие поклонники молодого состава даже начали бить тревогу.

А затем последовало чудесное превращение из гадкого лебедя в суперагрессивных медведей. В третий и четвёртый дни команда показала топовую «Доту» и не проиграла ни одной карты. Она убрала с пути Thunder Predator и Team Aster, а победа над Evil Geniuses и вовсе стала одной из самых зрелищных на турнире.

Перед стартом турнира многие считали именно «Злых Гениев» (между прочим, вице-чемпионы двух мэйджоров 2021 года) главными фаворитами в борьбе за главный приз. Но «Медведи» не оставили сопернику шансов, закрыв обе карты за 33 минуты. Исполнение высочайшего уровня и прекрасное взаимопонимание стали главным залогом успеха.

У команды ограниченный набор героев? Или она не палит страты?

Совсем закрывать глаза на негативные моменты не стоит. После группового этапа выявился аспект, который может стать камнем преткновения в плей-офф. Virtus.pro пикнула меньше всех уникальных героев на турнире – всего 34. Одни и те же драфты успели порядком поднадоесть.

До золотого состава Virtus.pro и его челленджа «Взять всех героев на The Summit 7» ещё далеко. Кроме того, на этом турнире есть трудности и в сражениях с представителями Азии – на два поражения пришлась всего одна победа. Но в целом статистика 11-5 по выигранным картам и вторая позиция в турнирной таблице подталкивают к позитиву.

Всё решится в плей-офф

Великолепное выступление в группе всё равно принесло сложную сетку плей-офф. Сначала команда сыграет в виннерах с Vici Gaming. И нужно вспомнить, что за 12 проведённых матчей с этим коллективом у Virtus.pro отрицательное соотношение побед и поражений (5-7).

Китайский регион на юбилейном The International очень силён, поединок станет прекрасной проверкой на прочность. При победе дальше ждёт один из пары PSG.LGD/ T1, при поражении – Evil Geniuses/ Elephant. Но тем слаще будет триумф, если «Мишки» смогут справиться с такими испытаниями.

Из-за сложной коронавирусной обстановки на трибунах не будет зрителей, но это LAN. Из-за посева Virtus.pro может отыграть все матчи плей-офф только с представителями Азии, что невероятно сложно. Но молодой состав доказал, что готов бороться за высокие места и не уступать перед трудностями. Вот уже десять лет СНГ-регион в Dota 2 не представляет угрозу на The International, и именно сейчас самое лучшее время, чтобы Virtus.pro исправила эту досадную оплошность!