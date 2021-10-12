5 фактов о плей-офф The International 2021

Плей-офф The International 2021 по Dota 2 уже начался. Юбилейный десятый турнир серии проходит в Бухаресте, столице Румынии. Заключительная стадия определит чемпиона, который заберёт рекордный приз в $ 18 млн. Мы собрали несколько интересных фактов о главном ивенте года для фанатов MOVA от Valve.

1. Обе команды из СНГ прошли в верхнюю сетку плей-офф впервые с 2011 года

Действительно, в последний раз это произошло очень давно, на самом первом The International. Тогда в верхнюю сетку вышли Natus Vincere и Moscow Five. Первая команда со знаменитыми Dendi, XBOCT и Puppey смогла выиграть рекордный призовой и вписать себя в историю.

После этого почти на каждом ивенте регион СНГ не показывал таких результатов. Да, NAVI демонстрировали мощное рубилово в финале TI3, а золотой состав Virtus.pro добрался аж до топ-6 на TI7. Однако ещё ни разу не было такого, чтобы оба представителя СНГ попали сразу в верхнюю сетку.

На The International 2021 это смогли молодой состав Virtus.pro и внезапная Team Spirit. Оба коллектива не без проблем одолели групповую стадию, причём TS в какой-то момент даже была на последнем месте в своей группе.

2. Некоторые игроки из Китая заразились коронавирусом, но их допустили до арены

Случаев было несколько: заразился весь состав Team Aster и некоторые участники Invictus Gaming. Про их состояние в групповой стадии мы уже рассказывали, так а что с плей-офф? Буквально за день до начала заключительного этапа все игроки получили отрицательные результаты ПЦР-тестов, а их самочувствие значительно улучшилось.

Благодаря этому киберспортсменов допустили до арены и разрешили играть перед… пустыми трибунами.

3. Смотреть на пустую арену грустно

Ещё до начала турнира Valve решила отозвать билеты и закрыть болельщикам доступ к арене. Это и во время групповой стадии звучало неприятно, а сейчас мы можем посмотреть на это. И кадры весьма грустные — красивая сцена, удобное расположение экранов и кабинок игроков. Но только на это никто не смотрит вживую, вообще. Будто Valve сделала всё это для отчёта о трансляции. Вся магия The Intenational из-за поддержки зала и тысяч болельщиков растворена между пустыми трибунами.

Лучше всего «атмосферу» The international 2021 передаёт вот эта фотография.

4. На чемпионате остался один игрок, который посетил все турниры серии

Да, именно так. На всей Земле нет второго Клемента Puppey Иванова, который посетил все чемпионаты The International. Да ещё и выиграл дебютный в составе Natus Vincere, между прочим!

Причём Иванов стал таким совсем недавно. Ещё во время отборочных чемпионатов на TI10 рядом с ним стоял Куро KyroKy Тахасоми, который выступает за Team Nigma. Увы, его команда не смогла пройти на турнир, поэтому он выбыл из гонки. Теперь осталось два главных вопроса: как только KuroKy сможет удерживать рекорд и выиграет ли TI ещё один раз?

5. На турнире выступают двукратные чемпионы мира

Ещё один участник верхней сетки плей-офф — OG. Европейская команда отобралась на чемпионат через финальную квалификацию, успешно преодолела групповую стадию и оказалась лицом к лицу с Team Secret, в которой как раз играет Puppey.

Турнирная история OG на чемпионатах The International напоминает сказку. Благодаря невероятной химии между участниками команда почти никогда не сдаёт позиции и выжимает максимум из любой карты. Одно из главных преимуществ коллектива — его капитан, Йохан N0tail Сундштайн. Благодаря его титаническому опыту драфты OG угадать невозможно, Сундштайн всегда вытащит туз из рукава и удивит не только фанатов, но и соперника.

Будет интересно посмотреть, окажется ли чёрная тетрадка Puppey лучше, чем у N0tail.