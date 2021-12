Люди обожают проходить игры за 30 минут. Но почему?

В современной игровой индустрии довольно много различных ответвлений. Кто-то любит заметно усложнять себе жизнь, проходя и так непростые тайтлы с одной кнопкой. Кто-то создаёт урезанные версии популярных хитов и адаптирует их под PS1. А кто-то занимается прохождением игр на скорость и соревнуется за первые места в таблице общего рейтинга. Именно о таких людях мы сегодня и поговорим.

В классическом понимании спидран — прохождение игры на скорость. Чем меньше времени он займёт, тем лучше.



Зародились скоростные прохождения уже довольно давно, примерно во время выхода первой DOOM в 1993 году. Тогда студенты американских университетов соревновались друг с другом, кто же пройдёт недавно вышедший хит быстрее других.

А в 1994 году появился сайт COMPET-N, целиком посвящённый спидранам DOOM. Там уже были таблица лидеров и различные прозвища, которые можно было получить, заняв высокие места. Сайт существует до сих пор, но уже давно не обновляется.

Со времён первой DOOM прошло уже много лет, и за это время сообщество скоростных прохождений составило целый перечень правил, которые необходимо соблюдать во время спидранов. Помимо этого, оно также разделило прохождения на разные категории и запустило единый сайт Speedrun.com, на котором можно отслеживать достижения других игроков в различных играх.

В комментариях под прохождениями часто можно встретить негодование пользователей. Они не понимают, зачем игрок портит себе впечатления от игры, пройдя её таким способом и не увидев всех её прелестей. Но это сильное заблуждение. Все спидраннеры сначала проходят игру несколько раз в обычном темпе, изучают её, и только потом стараются пройти её как можно быстрее. Во многом благодаря тому, что игра понравилась, спидраннер и берётся за её многократное перепрохождение. Любой опубликованный спидран, особенно на мировой рекорд, всегда состоит из сотни и тысячи попыток со множеством ошибок и перезапусков.

Спидраны — уже устоявшийся феномен в игровой индустрии. Благодаря стриминговым сервисам это стало выгодным и для самих игроков. Многие из них транслируют на Twitch свои безуспешные попытки и погружают зрителя в рутину, которая впоследствии и приводит к выдающемуся результату.

Энтони Каллибер стримит The Last of Us уже шесть лет и всё ещё умудрятся улучшать свои же рекорды