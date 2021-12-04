Люди обожают проходить игры за 30 минут. Но почему?

В современной игровой индустрии довольно много различных ответвлений. Кто-то любит заметно усложнять себе жизнь, проходя и так непростые тайтлы с одной кнопкой. Кто-то создаёт урезанные версии популярных хитов и адаптирует их под PS1. А кто-то занимается прохождением игр на скорость и соревнуется за первые места в таблице общего рейтинга. Именно о таких людях мы сегодня и поговорим.

Что такое спидран?

В классическом понимании спидран — прохождение игры на скорость. Чем меньше времени он займёт, тем лучше.



Зародились скоростные прохождения уже довольно давно, примерно во время выхода первой DOOM в 1993 году. Тогда студенты американских университетов соревновались друг с другом, кто же пройдёт недавно вышедший хит быстрее других.

А в 1994 году появился сайт COMPET-N, целиком посвящённый спидранам DOOM. Там уже были таблица лидеров и различные прозвища, которые можно было получить, заняв высокие места. Сайт существует до сих пор, но уже давно не обновляется.

Виды спидрана и их суть

Со времён первой DOOM прошло уже много лет, и за это время сообщество скоростных прохождений составило целый перечень правил, которые необходимо соблюдать во время спидранов. Помимо этого, оно также разделило прохождения на разные категории и запустило единый сайт Speedrun.com, на котором можно отслеживать достижения других игроков в различных играх.

Speedrun.com

Спидраны делятся на три общие категории

Any%. Пожалуй, самый известный режим. Игрок проходит игру с использованием любых багов. Его главная цель — увидеть игровые титры. Для этого он пропускает все кат-сцены, может оказаться за пределами игровой карты и пропускает целые куски игры. Некоторые проекты таким способом можно пройти буквально за несколько минут, включая, например, Minecraft.

Пожалуй, самый известный режим. Игрок проходит игру с использованием любых багов. Его главная цель — увидеть игровые титры. Для этого он пропускает все кат-сцены, может оказаться за пределами игровой карты и пропускает целые куски игры. Некоторые проекты таким способом можно пройти буквально за несколько минут, включая, например, Minecraft. 100%. Полная противоположность прошлому режиму. В нём игрок обязан собрать все коллекционные предметы, убить всех боссов, пройти все миссии — в общем, завершить игру на 100%. При этом категория не запрещает пользоваться багами, чем охотно пользуются раннеры.

Полная противоположность прошлому режиму. В нём игрок обязан собрать все коллекционные предметы, убить всех боссов, пройти все миссии — в общем, завершить игру на 100%. При этом категория не запрещает пользоваться багами, чем охотно пользуются раннеры. Glitchless. Самый комфортный режим для просмотра. В нём запрещено использовать ошибки игры, выходить за пределы карты и пропускать игровые куски. По сути, представляет собой просто максимально ускоренное прохождение игры, которое может совершить любой опытный игрок.

В комментариях под прохождениями часто можно встретить негодование пользователей. Они не понимают, зачем игрок портит себе впечатления от игры, пройдя её таким способом и не увидев всех её прелестей. Но это сильное заблуждение. Все спидраннеры сначала проходят игру несколько раз в обычном темпе, изучают её, и только потом стараются пройти её как можно быстрее. Во многом благодаря тому, что игра понравилась, спидраннер и берётся за её многократное перепрохождение. Любой опубликованный спидран, особенно на мировой рекорд, всегда состоит из сотни и тысячи попыток со множеством ошибок и перезапусков.

Почему это интересно?

Спидраны — уже устоявшийся феномен в игровой индустрии. Благодаря стриминговым сервисам это стало выгодным и для самих игроков. Многие из них транслируют на Twitch свои безуспешные попытки и погружают зрителя в рутину, которая впоследствии и приводит к выдающемуся результату.

Энтони Каллибер стримит The Last of Us уже шесть лет и всё ещё умудрятся улучшать свои же рекорды

Для обычного зрителя спидран выглядит отталкивающе — он не понимает, что происходит на экране. В том числе для этого у всех спидраннеров в углу экрана есть табличка, с помощью которой можно отслеживать, насколько успешна конкретная попытка.



Во многих играх спидран превращается в целое представление. Помните уровни в Half-Life 2, где нужно ездить на лодке, а затем на машине? Так вот, спидраннеры уже давно не ездят, а буквально прыгают по уровням и делают это быстрее транспортных средств. Следить за этим зрелищем — одно удовольствие.

Зрители также любят смотреть на прохождение своих любимых игр. Возьмём, к примеру, GTA: Vice City. В среднем её прохождение занимает около 15 часов, однако спидраннеры нашли способ пройти её за 8 минут. За многие годы датамайнеры разобрали игру по косточкам и выяснили, что существует определённый набор скриптов, который помогает очутиться в финальной миссии. Благодаря этому способу игру можно пройти за очень короткий срок. Подобная история — одна из множества. Иногда процесс поиска того или иного пути интереснее, чем сам спидран.

Как погрузиться и где смотреть

Спидраны очень многогранны. Кто-то любит искать баги и выкладывать их в общий доступ, помогая другим в прохождении. Кто-то просто проходит игру как можно быстрее без багов и пропуска контента. А кто-то любит на всё это смотреть и даже устраивать целые чемпионаты.



Например, Awesome Games Done Quick — ежегодный чемпионат по скоростному прохождению различных игр, проходящий в США. Каждый спидран транслируется на Twitch, а деньги, полученные с донатов, идут на благотворительность.

Awesome Games Done Quick

«Влиться» в спидраны очень просто. На YouTube есть как минимум несколько русскоязычных каналов, которые специализируются на тех или иных рекордах, рассказывают истории нахождения багов и делятся секретами об игровых движках.

Karmik Koala. Один из самых известных людей в русскоязычном спидран-сообществе. Когда-то начинал как англоязычный стример, в результате перешёл обратно на русский язык. На своих стримах играет в новые проекты и делает пошаговые разборы самых интересных спидранов.

Naritsa. Бывший редактор StopGame, который решил создать собственный канал и рассказывать о спидранах в развлекательном ключе с приятной музыкой на заднем плане.

StopGame. У популярного игрового канала есть отдельная рубрика «Спидран в деталях», которую ведут уже около трёх лет. Дмитрий Бурдуков рассказывает, а главное, показывает самые интересные моменты из спидранов.

Также периодически можно заглядывать в интересующие игры для просмотра рекордов — там можно сразу посмотреть, как именно получился результат.

Deathloop уже проходят за 17 минут

Самое главное — интерес. Возможно, спустя какое-то время вы и сами захотите как можно быстрее пройти свою любимую игру. А там и до мирового рекорда будет недалеко.