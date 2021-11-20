Мы уже год живём с PS5 и Xbox Series. Как он прошёл?

Год назад стартовали продажи консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series. Некстген получился действительно мощным, однако из-за текущих игровых тенденций ощутить всё его могущество попросту невозможно.

Мы вспоминаем первый год консолей уже текущего поколения — чем они успели запомниться?

Игр нового поколения нет даже спустя год

До выхода обеих консолей разработчики, издатели и производители очень много говорили о том, как же PS5 и Xbox Series фундаментально изменят игры. К сожалению, даже спустя год не вышло ни одной игры, которая смогла бы показать особенности обеих консолей.

И, к сожалению, это нормально.

Во-первых, из-за пандемии возник особо острый дефицит новых консолей, поэтому компании боятся бросать старые устройства — из-за этого они не могут в полной мере использовать особенности новых.

Во-вторых, производственный цикл продолжает увеличиваться. На новые игры уходит от пяти до 10 лет. Выходящие сейчас проекты задумывались ещё в 2014-2016 годах, когда о некстгене говорили только какие-то общие слова.

Первые полноценные игры с упором на новое поколение мы увидим не раньше 2022 года — и то даже в следующем году нас ждёт куда более длительный процесс перехода. Крупные хиты вроде Elden Ring, God of War Ragnarok и Horizon Forbidden West выходят и на PS4.

Самыми интересными релизами должны стать новинки вроде ремейка Dead Space — по слухам, его выпустят уже в конце 2022 года, а производство началось приблизительно в 2019 году. Тогда у разработчиков уже было более точное понимание, что появится в новых консолях, поэтому и использовать их особенности выйдет куда эффективнее.

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В-третьих, игры уже и без того круто выглядят даже на обычной PS4. Технологическая гонка обходится компаниям в миллионы долларов, но кому это действительно нужно? Обычные люди без проблем смогут прожить без PS5, если на их PS4 и дальше будут появляться хиты с детализацией уровня God of War.

Но покупать новые консоли всё равно стоит

Несмотря на это, покупать PS5 и Xbox Series всё равно стоит. Обе консоли попросту делают множество вещей проще и удобнее. Помните реактивный вой вентиляторов PS4 во многих играх? Не самый быстрый интерфейс? Отсутствие 60 FPS у многих блокбастеров из-за слабого процессора? Долгие загрузки?

Даже при запуске старых игр на новых консолях сразу видны многие улучшения. Тут тебе и повышенная производительность, и более чёткая картинка, и очень быстрые загрузки. Возвращаться на старые системы после такого не хочется — на последних устройствах это просто удобнее.

Ghost of Tsushima на PS4 работает в 30 FPS, но по обратной совместимости на PS5 выдаёт 60 FPS, хотя у игры ещё есть и полноценный порт для PS5 — правда, платный.

И да, пока что PS5 и Xbox Series ощущаются именно как апгрейд PS4 и Xbox One — и это, в общем-то, нормально. Зато теперь обе компании повсеместно ввели обратную совместимость, благодаря чему даже при появлении ремастера всегда можно продолжать играть в оригинал.

К новым особенностям быстро привыкаешь

У каждой консоли есть по одной уникальной фиче: у PS5 это геймпад DualSense, а у Xbox Series — Quick Resume.

Контроллер Sony делает большую ставку на увеличение степени погружения благодаря передовой вибрации, которая только тактильной отдачей умудряется передавать массу информации — поверхность, по которой бежит герой, его сердцебиение, переключение передачи у автомобиля и многое другое.

Вкупе с адаптивными тригеррами, которые в зависимости от ситуации меняют степень нажатия, играть становится куда интереснее. К сожалению, геймплейно все эти особенности пока используются очень поверхностно даже в эксклюзивах самой Sony. Однако даже сейчас играть без DualSense не хочется, ведь даже без этих фишек это абсолютно точно лучший геймпад PlayStation.

А вот главной особенностью Xbox Series стала возможность «замораживать» игры благодаря Quick Resume. Вот играете вы в GTA 5, а друзья зовут в Apex Legends — вам не надо закрывать первую игру, поскольку при запуске второй она просто встанет на паузу. При следующем запуске вы начнёте ровно с того же самого момента.

Данные о состоянии игры находятся на скоростном SSD, поэтому при полном отключении консоли даже от питания сведения сохранятся.

Нельзя не упомянуть и про Xbox Game Pass — буквально обязательная подписка для каждого владельца консолей Microsoft, которая предоставляет доступ к сотням игр. Доступ на год стоит как две новые игры. Безумное предложение, с которым мало что сравнится в ценности.

Итог

Это самое странное поколение консолей за последние лет 30. Фактически сейчас у нас масштабный апгрейд железа, который пока никто не может использовать из-за ряда факторов. Тем не менее, как мне кажется, активным игрокам на PS4 и Xbox One обновляться стоит обязательно.

Некстген-консоли попросту очень удобные — быстрые, тихие, с огромным запасом на будущее. Нет абсолютно ничего страшного в том, что до сих пор не появились игры, задействующие их на полную — у вас сколько игр ещё не пройдено? А на PS5 и Xbox Series допроходить их будет куда интереснее за счёт всевозможных улучшений.

Самое забавное, что некоторые игры выглядят и работают без вмешательства разработчиков: я начинал прохождение ремейка Resident Evil 3 на PS4 и заканчивал на PS5. За счёт большей мощности и использования динамического разрешения на некстгене игра выглядела заметно лучше.

Сейчас PS5 и Xbox Series X стоят по 50 тыс. рублей — за это они предлагают мощное железо с быстрым SSD и возможность играть в 4К. Это очень дёшево, не говоря о том, что у обеих консолей есть более бюджетные варианты. У PS5 — без дисковода. У Xbox Series — модель с пониженным разрешением.

На фоне цен на комплектующие для ПК, где одна видеокарта с похожей производительностью обойдётся раза в два-три дороже, новые консоли – это прямо-таки спасительное решение… если вы сможете найти их в продаже.