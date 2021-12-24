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Игроки любят FIFA 22 в Steam, разработчики Call of Duty и бан читеров в Warzone, диорама по мотивам «Сталкера» и фильм

Успех FIFA 22 в Steam и война Call of Duty против читеров в Warzone / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Warzone Pacific
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Российский блогер сделал диораму по мотивам «Сталкера» в лампе накаливания, FIFA 22 продолжает радовать игроков, а в Warzone банят читеров.

Долгожданная пятница, а вместе с ней 35-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о великолепной диораме по мотивам S.T.A.L.K.E.R. со снорками и автомобилем УАЗ. Считаем стоимость всех игр за 2021 год в подписке Xbox Game Pass. И рассказываем про экранизацию Ghost of Tsushima.

35-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 35-го выпуска

  • Новый пиковый онлайн в FIFA 22 и 83% положительных отзывов в Steam.
  • Режиссёр фильма «Призрак Цусимы» не спешит со съёмками (но обещает крутое кино).
  • Новый античит «Рикошет» в Call of Duty банит десятки тысяч нечестных игроков.
  • И многое другое.
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