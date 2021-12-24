Российский блогер сделал диораму по мотивам «Сталкера» в лампе накаливания, FIFA 22 продолжает радовать игроков, а в Warzone банят читеров.

Успех FIFA 22 в Steam и война Call of Duty против читеров в Warzone / Чемп.NEWS

Долгожданная пятница, а вместе с ней 35-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о великолепной диораме по мотивам S.T.A.L.K.E.R. со снорками и автомобилем УАЗ. Считаем стоимость всех игр за 2021 год в подписке Xbox Game Pass. И рассказываем про экранизацию Ghost of Tsushima.

35-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 35-го выпуска

Новый пиковый онлайн в FIFA 22 и 83% положительных отзывов в Steam.

Режиссёр фильма «Призрак Цусимы» не спешит со съёмками (но обещает крутое кино).

Новый античит «Рикошет» в Call of Duty банит десятки тысяч нечестных игроков.

И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.