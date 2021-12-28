Голосование: выбираем лучшую игру 2021 года вместе!

Год потихоньку подходит к концу, а мы постепенно подводим его итоги. В редакции уже выбрали лучшие игры уходящего 2021 года, однако нам интересно узнать и мнение наших читателей. Для этого мы запускаем специальное голосование!

В нём поучаствуют самые известные релизы, но мы призываем делиться своими впечатлениями и о других играх в комментариях. Мы найдём место в тематическом материале и для них, поэтому не стесняйтесь!

А теперь пришло время выбрать лучшую игру 2021 года по версии читателей «Чемпионата»!

Итоги голосования подведём в ближайшие дни специальным текстом, где подробнее расскажем о победителях. Потом будет интересно сравнить с тем, что выбрали в редакции, особенно по верхним позициям!