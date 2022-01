S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли, а в Китае запретили стримить World of Tanks / Чемп.NEWS

S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет весной 2022 года, выход сериала The Last of Us от HBO и запреты на стримы с World of Tanks в Китае.