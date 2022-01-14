S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли, а в Китае запретили стримить World of Tanks / Чемп.NEWS
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S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет весной 2022 года, выход сериала The Last of Us от HBO и запреты на стримы с World of Tanks в Китае.
Пятница, а вместе с ней и 39-й выпуск наших видеоновостей. И сегодня мы расскажем о новой дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 и реакции интернета на новость о переносе релиза. А также поговорим о новых китайских запретах: в этот раз под раздачу попал «Ведьмак», GTA 5 и даже World of Tanks.
39-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 39-го выпуска
- Игрок прошёл Halo Infinite без единого выстрела.
- Сериал по мотивам The Last of Us от HBO может выйти в этом году.
- Почему перенесли релиз S.T.A.L.K.E.R. 2?
- И многое другое.
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