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«Сталкер 2» не выйдет весной 2022 года, в Китае нельзя стримить танки и «Ведьмака» и выход сериала The Last of Us от HBO

S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли, а в Китае запретили стримить World of Tanks / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
S.T.A.L.K.E.R. 2
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S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет весной 2022 года, выход сериала The Last of Us от HBO и запреты на стримы с World of Tanks в Китае.

Пятница, а вместе с ней и 39-й выпуск наших видеоновостей. И сегодня мы расскажем о новой дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 и реакции интернета на новость о переносе релиза. А также поговорим о новых китайских запретах: в этот раз под раздачу попал «Ведьмак», GTA 5 и даже World of Tanks.

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Главное из 39-го выпуска

  • Игрок прошёл Halo Infinite без единого выстрела.
  • Сериал по мотивам The Last of Us от HBO может выйти в этом году.
  • Почему перенесли релиз S.T.A.L.K.E.R. 2?
  • И многое другое.
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