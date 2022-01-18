Как получить подарочный билет на фильм с Дрейком и что не так с играми на ПК по мнению создателя God of War?

Sony дарит билет в кино за покупку Uncharted на PS5 и «слепой» рекорд в Sekiro / Чемп.NEWS

Вторник, а значит, самое время для 40-го выпуска наших видеоновостей. И сегодня мы расскажем о новой акции в PS Store с бесплатными билетами на фильм по мотивам Uncharted, о критике издателей от создателя God of War Кори Барлога и про новый рекорд в Sekiro: Shadows Die Twice.

40-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 40-го выпуска

Рассказываем, как получить бесплатный билет на «Анчартед».

От каких факторов зависит качество ПК-портов консольных игр?

Не подглядывай: стример прошёл Sekiro: Shadows Die Twice вслепую.

И многое другое.

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