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Стример прошёл Sekiro: Shadows Die Twice вслепую и поставил рекорд, а PlayStation дарит билет на фильм «Анчартед»

Sony дарит билет в кино за покупку Uncharted на PS5 и «слепой» рекорд в Sekiro / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Uncharted 4: A Thief's End
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Как получить подарочный билет на фильм с Дрейком и что не так с играми на ПК по мнению создателя God of War?

Вторник, а значит, самое время для 40-го выпуска наших видеоновостей. И сегодня мы расскажем о новой акции в PS Store с бесплатными билетами на фильм по мотивам Uncharted, о критике издателей от создателя God of War Кори Барлога и про новый рекорд в Sekiro: Shadows Die Twice.

40-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 40-го выпуска

  • Рассказываем, как получить бесплатный билет на «Анчартед».
  • От каких факторов зависит качество ПК-портов консольных игр?
  • Не подглядывай: стример прошёл Sekiro: Shadows Die Twice вслепую.
  • И многое другое.
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