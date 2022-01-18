Sony дарит билет в кино за покупку Uncharted на PS5 и «слепой» рекорд в Sekiro / Чемп.NEWS
Поделиться
Как получить подарочный билет на фильм с Дрейком и что не так с играми на ПК по мнению создателя God of War?
Вторник, а значит, самое время для 40-го выпуска наших видеоновостей. И сегодня мы расскажем о новой акции в PS Store с бесплатными билетами на фильм по мотивам Uncharted, о критике издателей от создателя God of War Кори Барлога и про новый рекорд в Sekiro: Shadows Die Twice.
40-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 40-го выпуска
- Рассказываем, как получить бесплатный билет на «Анчартед».
- От каких факторов зависит качество ПК-портов консольных игр?
- Не подглядывай: стример прошёл Sekiro: Shadows Die Twice вслепую.
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 18 января 2022
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
13:57
-
13:38
-
13:00
-
12:46
-
12:45
-
12:20
-
11:50
-
11:25
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
08:55
-
08:25
-
02:05
-
00:21
- 17 января 2022
-
23:21
-
22:40
-
21:36
-
21:03
-
19:58
-
19:37
-
19:07
-
19:05
-
18:59
-
18:39
-
17:54
-
17:13
-
16:27
Партнерский контент