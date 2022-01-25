Зомби-режим Battlefield 2042 работал меньше дня, в Dark Souls закрыли серверы / Чемп.NEWS

Из Battlefield 2042 убрали зомби-режим, Watch Dogs: Legion перестанут поддерживать, а в Dark Souls выключили серверы из-за опасной ошибки.

Вторник новой недели, а вместе с ним и 42-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня расскажем об очередной промашке разработчиков Battlefield 2042, игроках, которые поломали онлайн Dark Souls и поставили под удар мультиплеер Elden Ring, и про мультфильм «Зимнее путешествие».

42-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 42-го выпуска

Watch Dogs: Legion больше не будут поддерживать.

Разработчики Dark Souls устраняют критическую уязвимость.

С помощью игры Dreams снимут полнометражный мультфильм.

И многое другое.

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