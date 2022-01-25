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В Battlefield 2042 закрыли зомби-режим, в игре Dreams снимут мультфильм, а Watch Dogs: Legion лишилась поддержки

Зомби-режим Battlefield 2042 работал меньше дня, в Dark Souls закрыли серверы / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Watch Dogs: Legion
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Из Battlefield 2042 убрали зомби-режим, Watch Dogs: Legion перестанут поддерживать, а в Dark Souls выключили серверы из-за опасной ошибки.

Вторник новой недели, а вместе с ним и 42-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня расскажем об очередной промашке разработчиков Battlefield 2042, игроках, которые поломали онлайн Dark Souls и поставили под удар мультиплеер Elden Ring, и про мультфильм «Зимнее путешествие».

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Главное из 42-го выпуска

  • Watch Dogs: Legion больше не будут поддерживать.
  • Разработчики Dark Souls устраняют критическую уязвимость.
  • С помощью игры Dreams снимут полнометражный мультфильм.
  • И многое другое.
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