Зомби-режим Battlefield 2042 работал меньше дня, в Dark Souls закрыли серверы / Чемп.NEWS
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Из Battlefield 2042 убрали зомби-режим, Watch Dogs: Legion перестанут поддерживать, а в Dark Souls выключили серверы из-за опасной ошибки.
Вторник новой недели, а вместе с ним и 42-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня расскажем об очередной промашке разработчиков Battlefield 2042, игроках, которые поломали онлайн Dark Souls и поставили под удар мультиплеер Elden Ring, и про мультфильм «Зимнее путешествие».
42-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 42-го выпуска
- Watch Dogs: Legion больше не будут поддерживать.
- Разработчики Dark Souls устраняют критическую уязвимость.
- С помощью игры Dreams снимут полнометражный мультфильм.
- И многое другое.
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