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Люди разочарованы реальным геймплеем Ghost Recon Frontline, Эда Буна наградят за Mortal Kombat и игра про Хогвартс

Игроки против Ghost Recon и награда создателю Mortal Kombat / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Ghost Recon Frontline
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Ubisoft не справляется с королевскими битвами, создатель Mortal Kombat едет в Вегас за наградой и релиз игры по «Гарри Поттеру» в 2022 году.

Первый день февраля, а вместе с ним и 44-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Hogwarts Legacy по мотивам «Гарри Поттера», поздравляем автора Mortal Kombat с заслуженным признанием и разбираем Ghost Recon Frontline, которая ещё до релиза успела «отличиться».

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Главное из 44-го выпуска

  • Эд Бун едет в Лас-Вегас за престижной наградой.
  • Скорый релиз игры про волшебников из Хогвартса.
  • Люди критикуют Ghost Recon Frontline: что не так с игрой?
  • И многое другое.
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