Игроки против Ghost Recon и награда создателю Mortal Kombat / Чемп.NEWS
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Ubisoft не справляется с королевскими битвами, создатель Mortal Kombat едет в Вегас за наградой и релиз игры по «Гарри Поттеру» в 2022 году.
Первый день февраля, а вместе с ним и 44-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Hogwarts Legacy по мотивам «Гарри Поттера», поздравляем автора Mortal Kombat с заслуженным признанием и разбираем Ghost Recon Frontline, которая ещё до релиза успела «отличиться».
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Главное из 44-го выпуска
- Эд Бун едет в Лас-Вегас за престижной наградой.
- Скорый релиз игры про волшебников из Хогвартса.
- Люди критикуют Ghost Recon Frontline: что не так с игрой?
- И многое другое.
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