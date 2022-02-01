Игроки против Ghost Recon и награда создателю Mortal Kombat / Чемп.NEWS

Ubisoft не справляется с королевскими битвами, создатель Mortal Kombat едет в Вегас за наградой и релиз игры по «Гарри Поттеру» в 2022 году.

Первый день февраля, а вместе с ним и 44-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем про Hogwarts Legacy по мотивам «Гарри Поттера», поздравляем автора Mortal Kombat с заслуженным признанием и разбираем Ghost Recon Frontline, которая ещё до релиза успела «отличиться».

44-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 44-го выпуска

Эд Бун едет в Лас-Вегас за престижной наградой.

Скорый релиз игры про волшебников из Хогвартса.

Люди критикуют Ghost Recon Frontline: что не так с игрой?

И многое другое.

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