В России снова можно покупать игры в PS Store. Наш гайд

Вечером 29 марта в PlayStation Store для России неожиданно возобновили транзакции. Пользователи свободно могут активировать бесплатные продукты вроде апгрейдов для PS5, дополнений для владельцев сезонного пропуска и ежемесячной подборки PS Plus для владельцев подписки.

Однако те, у кого на кошельке лежат деньги (просто так или после отменённых предзаказов), также могут воспользоваться ими. Сейчас расскажем, как сделать это на примере PS5 (аналогичным образом всё работает и на PS4).

Включаем PS5 и направляемся в правый верхний угол, нажимая «Поиск» (значок лупы). Тут мы попадаем в глобальный поиск, благодаря которому можно открыть любую страницу игры для PS4 и PS5. При открытии появляются страницы Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Valhalla, GTA 5 и разных подписок.

Однако поиск работает исправно — там даже открываются игры, которые официально не продаются в стране. Например, Tiny Tina's Wonderlands и Ghostwire: Tokyo.

После этого всё достаточно просто. Добавляем игру в корзину и, если хватает средств, оплачиваем.

Мы проверили несколько продуктов — GTA 5 (719 рублей) и стартовый набор нового сезона Fortnite (249 рублей) без проблем приобрелись деньгами с кошелька. Другое дело, что вся розница остановила продажи кодов активации для PS Store, поэтому придётся искать альтернативные пути на площадках вроде «Плати.ру».