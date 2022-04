Гопники под хардбасс, Marvel в God of War и «Оскар» — интересные пасхалки в играх

Видеоигры — прекрасное место для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и выпустить пар. Особенно приятно находить в них какие-то секреты. Потом можно пообсуждать находку с друзьями или делиться ей с другими поклонниками. Возможно, вы удостоитесь похвалы или звания того, кто каждую видеоигру затирает до дыр.

К примеру, если ты фанат «Звёздных войн», то на душе станет теплее, если во время прохождения какой-нибудь игры наткнулся на музыку из бара Мос-Эйсли. Да-да, ту самую. Подобными штуками уже мало кого удивишь, однако индустрия растёт, а вместе с ней приходят и новые игроки.

Возможно, вы часто слышали слово «пасхалка», но не до конца понимали его смысл. Может, даже путали со словом «отсылка». Грань между этими терминами тонкая, но она всё же есть. Пасхалка — это какой-то секрет, скрытая зона, тайный предмет или явление. В отличие от отсылок, пасхалки чаще всего надёжно спрятаны, их не найти просто так, пробежав, к примеру, сюжет.

За всё время существования видеоигр пасхалок скопилось безумное множество. Какие-то более интересные, какие-то, наоборот, скудные. О самых интересных находках в играх мы расскажем в этом материале.

«Ведьмак 3: Дикая охота». Тирион Ланнистер из «Игры престолов»

Кто бы мог подумать, что CD Projekt RED большие фанаты «Игры престолов». Впрочем, может, и не фанаты, однако в третьего «Ведьмака» они поместили интересную пасхалку на сериал. Если проследовать в крепость Каэр Альмхульд, которая находится на северо-западе Скеллиге, то там можно найти небесную камеру, прямо как в сериале.

При её изучении можно заметить труп карлика, который до боли напоминает Тириона Ланнистера, даже внешность схожа. Геральт скажет, что такие камеры — отличная идея. С этим ведь даже не поспоришь. Немного жуткая пасхалка с учётом того, что Тирион в этом месте всё же не умер.

Serious Sam 3. Секретный зал с разработчиками

Разработчики «Крутого Сэма 3» из студии Croteam, видимо, сильно любят себя и своих фанатов. Авторы буквально позволили игрокам найти их, а потом беспощадно убить. Не каждая студия решится на такой поступок, верно? Впрочем, это всё не более чем шутка.

Пасхалка находится в восьмой миссии под названием «Мрачная невеста». На территории с бассейном необходимо обойти его со стороны. Там будут три окна. Нужно попасть в самое левое. Таким образом, вы очутитесь в «секретном зале разработчиков». Через время они выбегут на вас в футболках с логотипом игры и большими мозгами. Лица будут заменены на лица авторов.

God of War. Перчатка бесконечности из фильмов Marvel

Наверное, разработчики God of War из студии Sony Santa Monica оставили одну из самых необычных и интересных пасхалок. Они убили двух зайцев одним выстрелом. Студия порадовала фанатов Marvel и добавила в экшен довольно мощный талисман, отсылающий к Перчатке бесконечности, с которой носился Танос.

Сам предмет в игре называется «Разбитая перчатка веков». Для его нахождения необходимо выполнить сюжетное задание «Хворь», а после него пройти квест «Семейное дело». После завершения задания вы получите Разбитую перчатку веков. Примечательно, что для её усиления можно вставить несколько камней. Опять же, отличная аналогия Камней бесконечности из киновселенной Marvel.

В итоге мы получили мощную пасхалку и могучий талисман, с помощью которого можно разносить толпы противников. Битва Таноса и Кратоса — вот это был бы славный бой!

It Takes Two. Тёплое послание «Оскару» во второй раз

Главным событием The Game Awards 2017 стало выступление главы Hazelight Studios Юсефа Фареса. Разработчик в прямом эфире послал «Оскар» к чёрту. Он сделал это настолько энергично, что его тут же расхватали на мемы. В одной из своих игр, It Takes Two, Фарес не мог не оставить пасхалку, связанную с этим событием.

Во время прохождения можно попасть на космический уровень, где будут башни из подушек. На ней находится спутниковая тарелка, с ней можно взаимодействовать. После этого, если отдалить тарелку и найти нужную частоту, можно услышать отрывок из того самого выступления Фареса. Кстати, сам разработчик нормально относится к «Оскару», он об этом заявлял сам.

Оригинал выступления Юсефа Фареса

Фрагмент из It Takes Two

Valheim. Бог грома Тор в небе

Valheim — довольно популярная выживалка в скандинавской мифологии. Главному герою проекта необходимо питаться и добывать ресурсы для выживания. Ну и раз в основу тайтла легли скандинавские мифы, то и боги в игре соответствующие. Как минимум авторы добавили пасхалку на одного из них.

Во время грозы при внимательном осмотре в небе можно заметить неизвестный движущийся объект. Если присмотреться получше, то получится увидеть повозку, которая несётся по облакам и разбрасывает молнии. Причём конкретного места нет, это происходит хаотично. Игроки смекнули, что, скорее всего, это Тор. Именно Тор в мифах Скандинавии выступал богом грома и молний. Теперь понятно, из-за чего в Valheim происходит гроза.

Watch Dogs 2. Гопники отплясывают под хардбасс

Watch Dogs 2 получилась лёгкой игрой, в которой преобладает юмор. Игра наполнена разными мемами и забавными штуками настолько, что создаётся впечатление, будто её делали комики или юмористы. Забавно, что при разработке игры Ubisoft не забыла про знаменитых гопников из Санкт-Петербурга. Впрочем, про них забыть действительно тяжело.

Если отправиться на юго-восток округа Марин, можно найти небольшой завод. Рядом с ним расположена группа персонажей, одетых в спортивные брюки и толстовки. Также есть NPC в футболке с СССР.

Место на карте

Толпа динамично отплясывает под музыку из игры, но на самом деле это пасхалка, отсылающая к знаменитому видео «ГОП FM Saint-Petersburg». Очень уж похожи движения игровых NPC на то, что происходило в оригинале.

Red Dead Redemption 2. Домик хоббита

Мир в Red Dead Redemption 2 не вымышленный. Авторы из Rockstar Games взяли за основу Америку конца XIX века и не прогадали. Атмосфера того времени передана в игре потрясающе. Но это же не значит, что в проекте нет места щепотке фантастики и любви к произведениям Джона Р.Р. Толкина.

В игре можно найти настоящий домик хоббита. Он находится чуть выше форта Уоллес. По прибытии на место сложится впечатление, будто бы Артур Морган попадает во вселенную «Хоббита» или «Властелина колец».

Место на карте

В домик нельзя войти или как-то с ним взаимодействовать. В игре он отметится как «таинственный дом на холме». Мы проверяли, поблизости хоббитов не было, да и орков тоже.

Metro Exodus. Призрак погибшей девочки

Metro Exodus местами очень жуткая игра. Бродить по постапокалиптической России, конечно, атмосферно и интересно, но в то же время страшновато. В игре можно несколько раз увидеть настоящих призраков, которые буквально терзают главного героя и не дают забыть о том, что случилось в мире.

Во время прохождения дополнения «История Сэма» можно наткнуться на пугающую пасхалку. После диалога с Томом откроется доступ к лодке и новой локации.

Место на карте

Если приблизиться к школе, то при внимательном осмотре окон можно увидеть призрак девочки. Чем-это это даже напоминает видения Артёма из Metro: 2033 и Metro: Last Light. Пасхалку нетрудно найти, но легко пропустить. До чего же страшен апокалипсис.