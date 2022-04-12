Покупка игр в Epic Games Store для России: как проводить платежи и где брать ключи

В свете всё новых ограничений мы продолжаем публикацию материалов с советами по покупке игр на разных площадках. Мы уже выпустили подобные гайды по PlayStation Store и Steam, а теперь пришло время Epic Games Store.

С магазином Epic Games получилось интересно: он остался фактически единственной площадкой, где вообще-то и нет каких-то серьёзных ограничений по оплате. Компания в разных странах предоставляет множество способов для оплаты местными платежами — Россия не стала исключением.

Покупка в Epic Games Store

Более того, поскольку Epic Games Store использует для обработки платежей систему Xsolla, получается оплатить даже напрямую банковской картой — как минимум подходит карта «Мир». Просто вводим данные, и платёжка успешно проходит. Проверяли перед публикацией материала — всё сработало.

Но есть и другие местные платёжные системы, а именно:

QIWI

Sberpay

Alfa Click

YooMoney (ЮМани).

Все они работают без комиссии, поэтому никаких дополнительных пошлин ожидать не стоит. Если игра стоит 499 рублей, то вы заплатите за неё 499 рублей. Вдобавок доступны платежи через мобильных операторов — они уже идут с комиссией в 6%.

Всё это прекрасно, однако многие компании прекратили продажи своей продукции в регионе, поэтому приобрести многие игры напрямую попросту не выйдет. Это касается и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, и Ghostwire: Tokyo, и Tiny Tina's Wonderlands. У всех сохранили страницы и даже возможность нажать кнопку «купить», однако после появляется оповещение о недоступности продукта в регионе.

Альтернативы

Как и в Steam, покупать санкционные новинки и другие игры предстоит на других площадках, однако в случае Epic Games Store тут всё сложнее. Найти ключи для EGS у проектов, которые выходят только в EGS, легко, однако когда речь идёт про релизы мультиплатформы вроде тех же LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Ghostwire: Tokyo, шансов найти ключ практически нет.

С Tiny Tina's Wonderlands ситуация похожая: в России была доступна партия региональных ключей, но они оказались деактивированы издателем — покупатели в EGS не могли их активировать. А полностью международных ключей сейчас попросту нет, поэтому единственный выход — покупка аккаунтов.

На Plati.ru они стоят от 300 до 760 рублей. Ещё продают ключи для Европы за 4500 рублей.

В целом альтернатив тут немного, поэтому для мультиплатформы проще переходить в Steam, где даже в условиях текущих ограничений больше возможностей приобрести недоступные новинки — хоть и с огромной наценкой. А в Epic Games Store издатели ещё и ключи блокируют по региональному принципу, поэтому, даже найдя какую-то игру на альтернативных площадках, стоит подумать — а дадут ли активировать её в магазине.