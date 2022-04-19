Поиграли в запрещённые в России игры и делимся впечатлениями

За последние пару месяцев в России успели отменить премьеру нескольких видных релизов. Да, у игроков всё ещё есть разные способы прибрести игры — мы посвятили этому несколько гайдов.

В этом материале мы решили поделиться впечатлениями от основных новинок, покупка которых теперь стала чуть труднее, нежели просто зайти в магазин. Мы опустим релизы, обзор которых мы уже подготовили — про Gran Turismo 7, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и GTA 5 для PS5 вы можете почитать в отдельных статьях.

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok

Удивительно бестолковое дополнение для «Вальгаллы». Абсолютно непонятно, кому оно предназначалось — ярые поклонники Assassin's Creed не получат никакой ожидаемой глубины от дальнейшего ухода в мифологию, а на что-то новое о Предтечах рассчитывать не стоит. Для фанатов мифологии тут тоже ничего интересного. Разработчики использовали сеттинг очень вольно.

Команда реализовала несколько действительно интересных геймплейных механик — как раз за счёт ухода от «реализма», однако оправдать неприлично высокую цену дополнения издатель решил очередной горой контента — к сожалению, неинтересного.

Брать? Только если вас ещё не утомила Assassin's Creed Valhalla — и то желательно по приличной скидке.

Ghostwire: Tokyo

Новинку команды Синдзи Миками очень легко описать: это невероятно красивое приключение в опустошённом Токио, каждый уголок которого дизайнеры явно рисовали вручную. Просто ходить по городу очень интересно. Именно поэтому нашлось немало игроков, которые действительно полюбили Ghostwire.

Однако большего игра предложить не может. Ghostwire как игра просто не работает. Это ужасно скучный экшен, где попросту неинтересно сражаться — и умений тут очень мало, и враги невероятно амёбные. Они с трудом представляют хоть какую-то угрозу, ведь игрок бегает спиной вперёд куда быстрее их.

Про сюжет вообще ничего говорить не хочется, даже на фоне The Evil Within 2 тут всё совсем плохо. Никакой интриги, никаких хотя бы немного интересных персонажей, стильный злодей — туда же. Ну и количество «роялей из кустов» зашкаливает.

Вот и получается визуально великолепная пустышка. А жаль, ведь первое время Ghostwire даже пытается в фирменные для The Evil Within мозговыносящие сцены со смещением реальностей. Выглядит очень красиво. Жаль, что так мало.

Брать? Да, если хочется погулять по очень красивому и атмосферному Токио.

Tiny Tina's Wonderlands

А вот тут случай удивительный. На первый взгляд ленивое дополнение для Borderlands 3 за полную цену про местную настолку крошки Тины оказалось чуть ли не лучшей частью всей серии. Если брать глобально, то отличий не так много, но все изменения в формуле пошли на пользу Tiny Tina's Wonderlands.

Мне во всех Borderlands не нравилось, что умения используются редко из-за долгого восстановления. Это, скорее, ульта, нежели способность. В итоге бóльшую часть времени ты стреляешь из реально крутых и разных пушек. В Wonderlands в качестве эксперимента всё же решили пойти дальше и дали игрокам вместо гранат возможность ставить любые заклинания — они находятся вместе с остальным лутом.

И насколько же только это решение меняет впечатления! На поле боя постоянно какие-то взрывы, магия и веселье. Этому ещё и помогает то, что уровни стали поменьше. За это стоит поблагодарить отказ от любого транспорта — путешествовать между локациями надо ходьбой по карте настолки. Отличное и изящное решение!

Путь может прекратить кукурузная палочка, которую Тина случайно уронила на карту

С юмором тут тоже точное попадание, диалоги отлично прописаны, а главного злодея вообще озвучивает Уилл Арнетт. Он наиболее известен по роли Коня БоДжека в одноимённом анимационном сериале Netflix. Идеальное попадание в роль. Следить за происходящим — одно удовольствием.

Другое важное достоинство Wonderlands — локации. В Borderlands была проблема с их разнообразием, а в новинке дизайнеры будто бы выдохнули, выдав по-настоящему живописные уровни в полный противовес основной серии. Также приятно наблюдать за «ненадёжным рассказчиком», когда локации могут меняться на глазах после сказанного Тиной. Например, вы подошли к озарённому солнцем замку, а Тина внезапно говорит, что он вообще-то в огне и под осадой нежити. И на ваших глазах всё меняется. Нечто подобное было в Call of Juarez: Gunslinger.

Минусы, правда, тоже есть — интерфейс местами очень устарел. Но это совсем не мешает общим впечатлениям, хотя менять оружие и сравнивать особенности предметов всё же слишком неудобно.

Брать? Да, причём она отлично играется даже в одиночку — так даже удобнее следить за сюжетом и диалогами, которым тут уделили какое-то невероятное внимание.

Kirby and the Forgotten Land

Не будем особо расписывать, но новая «Кирби» — это чуть ли не эталонный платформер, где герой может копировать умения противников и предметов. Вокруг этого построены все уровни и сражения с противниками. Очередная великолепная игра Nintendo.

Это чуть ли не лучший представитель жанра со времён Super Mario Odyssey, которой в этом году уже стукнет пять лет. Да, с настолько туго с настолько увлекательными и изобретательными платформерами.

Брать? Да, если не смущает скромная продолжительность — около 10 часов.

Мы же продолжим следить за игровыми новинками и будем дальше рассказывать, как выгоднее и удобнее всего приобрести их.