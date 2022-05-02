Во что поиграть в мае 2022 года. Почти все игры выйдут в России

Весна подходит к концу, а вместе с ней и череда заметных релизов. Апрель уже оказался довольно скудным на новинки, а в мае осталось уже совсем немного крупных новинок. Однако всё равно есть на что обратить внимание.
- Trek to Yomi — 5 мая
- Salt and Sacrifice — 10 мая
- Evil Dead: The Game — 13 мая
- Vampire: The Masquerade – Swansong — 19 мая
- Sniper Elite 5-26 мая
- Kao the Kangaroo — 27 мая
Trek to Yomi — 5 мая
ПК, PlayStation и Xbox. Выйдет в России.
Геймплейно довольно стандартный 2D-экшен про самурая с отличительным визуальным стилем в стиле фильмов Акиры Куросавы. При этом боевые сцены создавали под впечатлением от немых фильмов 20-30-х годов прошлого века.
Проще всего понять Trek to Yomi, просто посмотрев любой трейлер новинки.
Salt and Sacrifice — 10 мая
ПК и PlayStation. Выйдет в России.
Продолжение Salt and Sanctuary — 2D-наследницы Dark Souls с уникальным визуальным стилем. Ключевое отличие сиквела — появление возможности вторгаться в чужие миры для убийства или помощи его обитателю. В общем, игра стала ещё ближе к своему прародителю!
Evil Dead: The Game — 13 мая
ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Выйдет в России.
Очередная попытка сделать успешный хоррор с асимметричным мультиплеером (один маньяк и четыре выживших), на этот раз по мотивам «Зловещих мертвецов». Эш возвращается с бессменным Брюсом Кэмпбеллом.
Разработчики из отечественной Saber обещают возможность сыграть за массу персонажей вселенной, включая Эша, и кооперативный режим — когда армией тьмы будет управлять искусственный интеллект. Но при желании можно будет потягаться и с живым игроком.
Vampire: The Masquerade – Swansong — 19 мая
ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Выйдет в России.
Нарративная ролевая игра в Мире Тьмы от создателей эпизодической The Council. Под управлением игрока окажутся сразу три героя-вампира, которые оказываются втянуты в беспорядок, из-за которого обычные люди могут узнать о существовании кровососов. От действий игрока зависит исход событий.
Сама игра выглядит несколько бюджетно, однако The Council всё же радовала совсем другим: интересными загадками, нелинейностью повествования, возможностью влиять на историю и так далее. Тут, похоже, всё это как раз будет.
Sniper Elite 5-26 мая
ПК, PlayStation и Xbox. Не выйдет в России.
Уже пятая часть стелс-экшена про снайпера Карла Фейрберна. Четвёртая часть смогла удивить — это была действительно хорошая песочница для скрытного прохождения. Поэтому верить в очередное продолжение хочется особенно сильно — всё же стелс-игр на рынке сейчас практически нет.
Пятая часть с релиза появится в каталоге Xbox Game Pass — официально это единственная возможность поиграть в новинку, поскольку продажи игры в России отменены.
Kao the Kangaroo — 27 мая
ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Выход ожидается в России.
Очередной перезапуск классики: Kao the Kangaroo выходила в 90-х во время расцвета трёхмерных платформеров. Глобально-то ничего особо про новинку не скажешь — это 3D-платформер в лучших традициях классики. Ни больше ни меньше.
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