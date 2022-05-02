Купить каждую не составит проблем, хотя прямо крупных хитов всё же нет.

Во что поиграть в мае 2022 года. Почти все игры выйдут в России

Весна подходит к концу, а вместе с ней и череда заметных релизов. Апрель уже оказался довольно скудным на новинки, а в мае осталось уже совсем немного крупных новинок. Однако всё равно есть на что обратить внимание.

Trek to Yomi — 5 мая

ПК, PlayStation и Xbox. Выйдет в России.

Геймплейно довольно стандартный 2D-экшен про самурая с отличительным визуальным стилем в стиле фильмов Акиры Куросавы. При этом боевые сцены создавали под впечатлением от немых фильмов 20-30-х годов прошлого века.

Проще всего понять Trek to Yomi, просто посмотрев любой трейлер новинки.

Salt and Sacrifice — 10 мая

ПК и PlayStation. Выйдет в России.

Продолжение Salt and Sanctuary — 2D-наследницы Dark Souls с уникальным визуальным стилем. Ключевое отличие сиквела — появление возможности вторгаться в чужие миры для убийства или помощи его обитателю. В общем, игра стала ещё ближе к своему прародителю!

Evil Dead: The Game — 13 мая

ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Выйдет в России.

Очередная попытка сделать успешный хоррор с асимметричным мультиплеером (один маньяк и четыре выживших), на этот раз по мотивам «Зловещих мертвецов». Эш возвращается с бессменным Брюсом Кэмпбеллом.

Разработчики из отечественной Saber обещают возможность сыграть за массу персонажей вселенной, включая Эша, и кооперативный режим — когда армией тьмы будет управлять искусственный интеллект. Но при желании можно будет потягаться и с живым игроком.

Vampire: The Masquerade – Swansong — 19 мая

ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Выйдет в России.

Нарративная ролевая игра в Мире Тьмы от создателей эпизодической The Council. Под управлением игрока окажутся сразу три героя-вампира, которые оказываются втянуты в беспорядок, из-за которого обычные люди могут узнать о существовании кровососов. От действий игрока зависит исход событий.

Сама игра выглядит несколько бюджетно, однако The Council всё же радовала совсем другим: интересными загадками, нелинейностью повествования, возможностью влиять на историю и так далее. Тут, похоже, всё это как раз будет.

Sniper Elite 5-26 мая

ПК, PlayStation и Xbox. Не выйдет в России.

Уже пятая часть стелс-экшена про снайпера Карла Фейрберна. Четвёртая часть смогла удивить — это была действительно хорошая песочница для скрытного прохождения. Поэтому верить в очередное продолжение хочется особенно сильно — всё же стелс-игр на рынке сейчас практически нет.

Если пропустили Sniper Elite 4 — обязательно попробуйте. Причём её можно проходить и в кооперативе, что делает каждое задание многократно интереснее.

Пятая часть с релиза появится в каталоге Xbox Game Pass — официально это единственная возможность поиграть в новинку, поскольку продажи игры в России отменены.

Kao the Kangaroo — 27 мая

ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Выход ожидается в России.

Очередной перезапуск классики: Kao the Kangaroo выходила в 90-х во время расцвета трёхмерных платформеров. Глобально-то ничего особо про новинку не скажешь — это 3D-платформер в лучших традициях классики. Ни больше ни меньше.