Лучшие файтинги всех времён. Ода любимому жанру

«В этом мире все просто обожают перекидывать ответственность», — подумал как-то создатель первого файтинга в мире, наблюдая за междоусобицей ребятни на каком-нибудь футбольном матче своего, наверное, сына.

Тут же, буквально, создал игру, в которой во всех бедах виноват лишь ты. И он, если вы не терпите жанр и невероятную зрелищность, тогда приметил, ведь даже его современникам-последователям удавалось сделать из битв на палках настоящее кино. Чего уж говорить о нынешних проектах: зачастую это одни из самых красочных игр своего поколения.

Данный список — эдакая ода. Ода одновременно знакомому и всегда преображающемуся другу, способному даже спустя десятки лет культурного развития вернуться к тотальному примитивизму, не утратив при этом ни капельки себя. К вашему вниманию – примечательные, странные, средние и революционные файтинги всех лет, что уже остались позади.

Tekken

Bandai Namco настолько уверена в своём многолетнем проекте, что годами меняет в нём только обложки. И разве можно их винить? Первая часть задала тон, вторая подхватила, третья сделала прорыв на 40 лет вперёд. Последующие подвиги – всего лишь инерция к совершенству. С годами Tekken становится больше и красивее, в душе оставаясь той же «тройкой», в которой брат побеждал меня, с его слов, «смертельным брейк-дансом» Эдди.

Street Fighter заманивает рудиментарностью, но потворствовать безалаберности отказывается. Namco, напротив, машет рукой: даже самые непродуманные движения раз через раз да выбьют вам приемлемое место в ранкеде. Секрет успеха как раз и лежит в полном контроле, в обуздании импульса. Правит неугасаемый у самых целеустремлённых игроков полёт фантазии и вашего персонажа при жонглировании. Многое зависит от удара до, удара после, положения героев, высоты.

Тайминги более простительны, чем на улицах Capcom, вот только проморгать победу в падающем Казуе легче лёгкого. Опытный противник, вероятно, потратил всю свою жизнь, чтобы в один момент снять единым комбо всю вашу. В этом и вся сладость – в «Теккене» чаще не проигрываешь, а всего-навсего не выигрываешь первым.

WWE

Встаёт два вопроса: «Можно ли считать спортивные единоборства файтингами?» и «Зачем мне играть в это, я не смотрю реслинг!». На первое скажу: «Да, почему бы и нет?». На второе: «Тут можно положить противника без сознания на стол, самому забраться на большую лестницу и плюхнуться на него двойным сальто!»

Не берусь никого осуждать за отсутствие желания быть вовлеченным в Санта-Барбару живого реслинга. Такую патологию надо заслужить. Я вот смог. Но в играх, вероятно, суперсилам и комично-идиотичным сюжетам самое место. В частности, WWE никогда не чуралась тотального абсурда, стильного и не очень. В её проектах несоизмеримый простор цифрового абсурда. Чувствуется большая отрада, нетрудно при первом же запуске подметить явный успех банально успешной симуляции собственных боёв Федерации.

Эти игры в особенности порадуют ненавистников пятичасовых проектов за $ 60: в программе полноценные кампании, режим карьеры, симулятор менеджера. Можно создать своего героя и в одной только настройке приёмов утонуть на день.

За 20 с лишним лет были у серии и взлёты, и падения. Что обязательно стоит попробовать, так это No Mercy, WWE Day of Reckoning, подсерию Smackdown vs Raw (особенно здорово ощущаются версии с Wii 2009-2011 годов), WWE 2K13 и 2K14.

А вот про 2K15 и 2K20 лучше забыть.

Super Smash Bros. Ultimate

Тут Super Smash Bros., пожалуй, единственная игра-жанр. Nintendo на версту опередили Миядзаки с «Тёмными душами», только в своё время не были осыпаны градом дешёвых журналистских приёмов. В обоих случаях клоны попросту не улавливают ни соль, ни ритм.

Не сложность делает Dark Souls, а то, что её окружает. Секрет не в том, что Кирби поглощает, а в том, с какой мощью он в форме наковальни приземляется тебе на голову.

Super Smash Bros. Ultimate одарён детской радужностью и взрослой дотошностью. Плохая координация отправляет твоего героя тебе же в экран лицом. Банан от Дидди посреди дороги ждёт свою жертву. На заднем фоне летают футуристические болиды из игры, которую вот-вот вспомнишь, на языке крутится. И запрыгнуть на них можно. И под ними прокатиться тоже. Друзья в комнате жалуются на спам одного приёма.

Кому-то нравится стоять в бесконечном блоке – ну, скоро разонравится. Производительность немного страдает от восьми бойцов на одной арене, но я сейчас начистил лицо псине из Duck Hunt за Байонетту.

Ultra Street Fighter 4

Это не всемирно известный Heavyweight Champ 76-го, но начало положено, можно сказать, именно тут.

Halo не первой показала людям мультиплеер. Как и GoldenEye 007 не была Колумбом, открывшим дефматч. До Resident Evil сурвайвл-хорроры тоже, к слову, были. Что объединяет их всех, так это история.

Вы точно должны выразить уважение Street Fighter, если любите киберспорт. Отсюда пришли легитимные соревнования и звёзды, не создающие игры, но покоряющие их и фанатов.

Что конкретно до франшизы, то мнения разнятся разве что по поводу лучшей части. Никто не вступится за первую из банального чувства самоуважения, но всегда найдутся амбассадоры одной из сотен вариаций второй, которые скажут, что все продолжения — брехня. То же и с третьей. Лично я больше всего очарован четвёртой.

Street Fighter уникальна своей микстурой из высокой динамики и минимальных фанфар. Многие позиции этого списка – фестивали жонглёров в сравнении.

Тут боятся не того, кто тренирует тысячу ударов один раз, а того, кто тренирует один удар тысячу раз.

Борются не с соперником, но с собой: это не столько беззаботное веселье, сколько спиритуальное путешествие, нескончаемый путь самодисциплины и, о чём забыли сказать, чудовищно красивые игры, будь то вторая, третья, четвёртая или пятая части.

Ultimate Mortal Kombat 3

Абсолютная легенда и совершенно отличная от Street Fighter. Это видеоигровое воплощение харизмы, противоположность всякой художественной тонкости, непримиримость, постулатная уверенность в собственной крутости. Баланс? Тут киборги превращают шаманов в младенцев, давайте о чём-то другом поговорим, а?

Сегодня эту игру вспоминают вместе с «Думом», трёхмерным «Дюком» и хаотичной мишурой тех самых 90-х, где у каждого вены были размером с мускулы. Не зря по сей день новоприходцы в жанре елозят по всем кнопкам в надежде выиграть или сделать спецприём. Откуда, думаете, корни лезут.

Melty Blood: Actress Again: Current Code

Разработка файтингов — очень этичный рабочий процесс, требующий определённой преданности и въедливости. Даже проекты с маленьким бюджетом или от не самой опытной команды могут оказаться как минимум приемлемыми, со своей изюминкой. И это вовсе не в упрёк Melty Blood. Она-то как раз из высшего эшелона.

Кровинка визуальной новеллы «Лунная принцесса» и аниме с головы до ног, Melty Blood легкомысленна только душой, не телом. Игроку предлагают помножить 30 с лишним персонажей на три с помощью системы разных стилей боя. Ещё берём в учёт возможности восстанавливать жизни специальными комбо, несколько разновидностей ультимативных атак, блоков, нескромный каталог приёмов и пожизненно меметичную Neco-Arc – и получаем файтинг, способный легко отпугнуть новичков своей разносторонностью. Это ли не услада для заядлого ветерана мордобоев?

Punch-Out!!!

Это тот самый родитель, который добирался до школы через Олимп и Майка Тайсона. В теории примитивная, в действительности очаровательная, смешная и лаконичная «драчка», вдохновившая, кажется, всех.

Если Punch-Out не создатель, то очевидный популяризатор философии «блокируй-контратакуй».

Никаких излишеств, никаких язычеств: два удара, две стороны уклонения и блок, Марио на судействе. Дьявол не в деталях, но в силе простой идеи: не спускай глаз на пути к самому злому и самому большому боксёру. Маленький Мак (так зовут протагониста) не становится выше и не бьёт сильнее, но его дух крепнет вместе с вашим.

Для тех, кто обожает «Тетрис», но хочет взять перерыв.

Nidhogg

Интересно подмечать, как индустрия развилась до такого состояния, когда оригинальность воплощается из полной дискредитации всего нового в принятие истоков. Планку задаёт, на сегодняшний взгляд, примитивизм.

Nidhogg предельно старомоден, ясен и беспредельно стилен. Философия – буквально Punch-Out, однако с целой тирадой но и большим приветом оригинальному «Принцу Персии» и дворовым салкам. В арсенале — по шпаге. Смешно метнуть её в лицо и промазать, а затем бегать после с пустыми руками в попытках умереть для респауна.

Один тычок мгновенно убивает, но игру не останавливает. Теперь предстоит догнать, отомстить. И наоборот. А скорость невероятная. Впрочем, цель, конечно, не в прокалывании оппонента, а в том, чтобы добежать до своего края экрана и быть ритуально съеденным гигантским червём. Ну, как везде принято.

The King of Fighters '98

А что если разные Могучие рейнджеры объединятся перед лицом общей угрозы? Что если Питер Паркер встретит Человека-паука из другой вселенной? А когда Майкл Джордан столкнётся с Коби?

King of Fighters задолго до Smash Bros. и Marvel vs Capcom заиграла с идеей интимности дворового футбола: команда из соседнего района скрывается за шторой городских легенд, и нужно всего-то её отодвинуть. Для многих фанатов тогда сбылась простая мечта: спустя годы противопоставить своих любимцев разных эпох и галактик.

Даже если вы не знакомы с играми SNK, «98» создавалась с целью стать дефинитивной King of Fighters, после которой не останется нужды возвращаться в прошлое. Для непосвящённых она не станет праздником единства, но превратится в празднование жанра.

Это не младший брат Street Fighter, а сверстник, столь же упорно бьющийся с ним за золотую медаль, которая в этой школе почему-то всего одна на выпуск.

Killer Instinct (2013)

Вопрос на миллион: откуда появился крик со словами «ULTRAAA COMBOOOO!!!!»? Killer Instinct же, да! Уникальный случай первого ребута-продолжения в мире, которому уместно давать название предшественника. Оригинал в полном забвении, а от перезапуска новичков отталкивать нет смысла.

Новый Killer Instinct вдохновился наиболее очевидными именами, чтобы добиться баснословного успеха. Это те самые былые гении тупых боевиков, в кои-то веки стильно переработанные под современные реалии вместо слепой романтизации.

Игра стала частью первой эксклюзивной партии для тогда начинающего Xbox One и могла претендовать на статус современной классики, если бы не Microsoft с её «Кинектом», постоянным подключением к интернету и прочими маркетинговыми штуками. Хотя впоследствии всё и отозвали, было поздно. Разочарованные уже обратились к конкуренту, а многие достойные проекты, среди которых и KI, попросту не нашли своих поклонников.

Shrek SuperSlam

Помните, как выше мы говорили про бездарность копирок «Смэша»? Слова назад не забираю, но Shrek SuperSlam звучит и чувствуется слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда-то ведь происходило бурление оригинальности в играх по лицензиям. Был «Голденай», был «Бэтмен», даже «Симпсоны». А сколько классики на NES и SNES! И ведь Шрек среди всего этого золота. В эпоху мемов у этой игры есть все шансы на резурекцию. Не официальную, но народную. Есть все шансы, что энтузиасты давно восстановили онлайн, а до нас просто ещё не дошли новости.

Бывают случаи, когда автору совершенно не нужно стараться, потому что первичная задумка неприлично гениальна. Я не верю в большие надежды студии на «Суперслэм», я верю в схождение звёзд, чистую удачу и коллективный дух людей, решивших сделать нормальную игру, а не поделку по кино. Приземлённую потасовку огров, пряников и ослов, которую с безоблачной улыбкой будут вспоминать ностальгирующие игроки.