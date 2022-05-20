Посмотрите фильм «Чип и Дейл спешат на помощь»! Подобного от Disney вы точно не видели

Мало кто всерьёз планировал смотреть фильм «Чип и Дейл спешат на помощь». В России уж точно. Но не совершайте ошибку и обязательно оцените продолжение культового анимационного шоу — не пожалеете.
В чём тут собственно дело? В местном Голливуде сосуществуют анимашки и обычные люди, а шоу вроде мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» — это буквально настоящие съёмки, а не рисунки с озвучкой поверх. Однако после закрытия сериала Чип и Дейл не разговаривают около 30 лет, пока ситуация не вынуждает их вновь объединиться — пропал их близкий друг Рокфор.
Создателям удалось перенести в 3D все особенности 2D-анимации
Фото: Disney
Поверьте, затравка может показаться банальной донельзя, однако «Чип и Дейл спешат на помощь» умудряется невероятным образом оказаться лучшей экранизацией в безымянном жанре, когда тебе в лицо каждые пять минут кидают камео — то есть что-то вроде «Кто подставил кролика Роджера» или «Первому игроку приготовится».
«Чип и Дейл» настолько отличаются от типичной ширпотреба Disney, что до последнего не веришь, что всё это действительно снял «Мышиный дом». Это противоположность фильма Disney буквально во всём.
Тут масса самоиронии и иронии — в общем-то и не удивительно, ведь ведущей творческой силой новинки было трио The Lonely Island. Они наиболее известны из-за Энди Сэмберг, который играет главную роль в сериале «Бруклин 9-9».
Чип себе сделал CG-операцию (это часть лора!)
Фото: Disney
Новинка — банальная донельзя, о чём главные герои не перестают говорить во время «ломания» четвёртой стены. Такого тут целая масса. Однако меня по-настоящему шокировало, насколько много известных брендов Disney удалось воплотить здесь. Даже «Первому игроку приготовится», если честно, на этом фоне выглядит проигрышно.
Причём речь идёт строго о мультяшках — ну, почти всегда. Хотя даже когда речь идёт о чём-то вроде «Форсажа» (да!) это всегда напрямую обыграно именно с мультяшками. Создателям фильма удалось найти действительно настоящий баланс между фансервисом и просто хорошим кино.
Уродливый Соник здесь играет важную роль
Фото: Disney
Да, если выкинуть все камео и связь с Голливудом, то получится достаточно банальная, но всё ещё хорошая история о ценности дружбы и важности близких людей. Большую часть времени при этом нас ждут любимые Чип и Дейл — милый болван и нудный умник. Они такие и в «реальной жизни».
Однако я не хочу ещё как-то портить впечатления от просмотра. Если вы смотрели мультики на СТС в 90-х или вам хочется просто хороший и добрый фильм — обязательно приглядитесь к «Чип и Дейл спешат на помощь».
С анимацией тут полный порядок
Фото: Disney
И да, мы хотим Чёрного плаща!
Мы хотим Чёрного плаща!
Фото: Disney
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