Косплей недели: красавицы из Genshin Impact, «Ведьмака», BioShock, Tomb Raider и «Аркейн»

Мы продолжаем делиться лучшими работами отечественных косплееров. В этот раз мы отобрали необычные образы из «Аркейн» и «Ведьмака», сразу несколько воплощений Элизабет из Bioshock Infinite и шикарные образы из Genshin Impact и Tomb Raider.

Genshin Impact

Еженедельные сеты по «Геншину» уже стали традицией. Что поделать, если косплеерши очень любят эту игру за обилие действительно необычных персонажей, чьи образы можно воплощать раз за разом. Так же подумала и Ксана Станкевич, превратившись в невероятно красивую Сёгун Райдэн. Фото: Фёкла Баклажанова.

Bioshock Infinite

Кажется, мы стали забывать, насколько необычной и притягательной получилась Элизабет у разработчиков из Irrational Games. Да, игре скоро стукнет 10 лет, но мы всё ещё в восторге от её эстетики и персонажей. Особенно когда их воплощает Илона Бугаева.

«Ведьмак»

Мы уже привыкли к качественным образам из «Ведьмака». Кажется, будто косплеерши не оставили без внимания ни одного персонажа из вселенной. Именно поэтому нас уже сложно удивить какими-то популярными героями, однако Наташе Кочетковой это определённо удалось. Фото: Кира Митенкова.

«Аркейн»

После выхода сериала «Аркейн» по League of Legends весь мир узнал о безумной Джинкс и её приключениях. Однако воплощение персонажа от Марии Криковой кажется даже более каноничным — этот безумный взгляд, кажется, абсолютно невозможно выбросить из головы.

Лара Крофт

Давненько у нас не было отличных образов Лары Крофт — спешим исправиться. Валерия Химера представила довольно каноничный образ расхитительницы гробниц, который мы все так любим.