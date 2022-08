За какими играми после gamescom 2022 обязательно нужно пристально следить

Выставка gamescom не оправдала ожиданий. Крупных анонсов было мало, а среди обилия инди не видно потенциальных суперхитов. Однако организаторы всё же показали ряд примечательных проектов, за которыми стоит следить. В этой подборке мы собрали самые крутые игры, заглянувшие на gamescom 2022.

Everywhere

Дата выхода: неизвестно

Платформы: неизвестно

Жанр: неизвестно

Разработчик: Build a Rocket Boy

Над Everywhere работает команда из 30 разработчиков, которыми руководит бывший президент Rockstar North Лесли Бензис. Он был продюсером всех GTA после третьей части и «спасал» Red Dead Redemption из производственного ада. Теперь же Бензис планирует создать самую амбициозную игру в истории.

Everywhere — масштабная песочница, где геймеры смогут создавать собственные миры. Леса, пустыни, каньоны, футуристические города — сеттинг и геймплей ограничены только фантазией.

При этом одним лишь творчеством всё не ограничится. Игроки будут взаимодействовать друг с другом и наведываться в чужие миры. Без перестрелок, кражи ресурсов и захвата территорий не обойдётся — игру не просто так относят к ролевым экшенам.

GTA Online

Существует мнение, что Everywhere вдохновлена произведением «Первому игроку приготовиться». Якобы персонажи будут выживать в суровой реальности, а затем погружаться в виртуальные миры. При этом успехи в игре как-то влияют на обыденную жизнь. Впрочем, пока это слухи и предположения, так что ждём новый показ, где разработчики поделятся подробностями.

Dune: Awakening

Дата выхода: неизвестно

Платформы: ПК

Жанр: выживание в открытом мире

Разработчик: Funcom

Издатель: Funcom

Фрэнк Герберт придумал сеттинг, который идеально подходит для игр про выживание. События «Дюны» разворачиваются на пустынной планете Арракис, где вода — это главная ценность, а каждый шаг может привести к гибели. Неаккуратное движение точно привлечёт внимание гигантского червя Шаи-Хулуда.

Возможностей на Арракисе тоже полно. Только здесь есть бесценный ресурс пряность (или спайс), расширяющий возможности людей. Да и смертоносного червя можно покорить, заставив врагов дрожать от страха. В таком мире, полном опасностей и перспектив, нам и предстоит выживать.

Dune

В первом ролике Dune: Awakening не было геймплея, но, скорее всего, геймерам предстоит заниматься типичными для жанра активностями. Собирать ресурсы, возводить постройки, искать воду, прокачивать снаряжение и так далее (правда, классической для жанра рубки деревьев ожидать не стоит). Разработчики обещают раскрыть подробности в ближайшее время — пока же они предлагают записаться на бету.

The Callisto Protocol

Дата выхода: 2 декабря 2022 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Жанр: научно-фантастический хоррор

Разработчик: Striking Distance

Издатель: Krafton

Чем больше показывают The Callisto Protocol, тем сильнее игра напоминает Dead Space. В новом ролике герой продолжил косплеить Айзека Кларка. Он отстреливал конечности тварей местным дискомётом, а также активно использовал гравипушку — с её помощью можно поднять врага и швырнуть в молотилку.

Похоже, The Callisto Protocol станет прекрасным подарком для фанатов Dead Space. Каждый новый ролик укрепляет уверенность в новой игре Глена Скофилда. Убедиться в качестве хоррора удастся уже 2 декабря.

The Lords of the Fallen

Дата выхода: 2023 год

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Жанр: экшен (наследница Dark Souls)

Разработчик: Hexworks

Издатель: CI Games

Оригинальная Lords of the Fallen вышла в 2014 году. Игра не претендовала на величие, но была неплохим клоном Dark Souls с симпатичным дизайном и эффектными боссами. Геймеры, которые прошли все игры FromSoftware и жаждали добавки, в основном были довольны. Теперь же издатель CI Games перезагружает бренд с новыми разработчиками.

На gamescom не показали геймплей, но CGI-ролик выглядит дорого и эпично. Крутая постановка, драйвовая музыка, мрачная атмосфера — ничего подобного не было даже в Elden Ring.

Плюс разработчики из Hexworks обещают навороченный редактор персонажа, девять классов, сотни видов оружия и пару необычных механик. К примеру, у героя будет фонарь, позволяющий перемещаться между миром живых и миром мёртвых. Девайс помогает искать секретный лут и тайные проходы, а также ошеломляет врагов.

The Lords of the Fallen

Для любителей кооператива тоже есть хорошие новости — всю игру можно пройти в компании с другом. Будет ли приключение весёлым, узнаем в 2023 году.

«Хогвартс: Наследие»

Дата выхода: 10 февраля 2023 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Жанр: ролевой экшен в открытом мире

Разработчик: Avalanche Software

Издатель: WB Games

В новом ролике Hogwarts Legacy не показали ничего нового. Второстепенный персонаж Себастьян Сэллоу исследовал мрачные руины, сражался с нечистью, использовал запретные заклинания и любовался маунтом. Все эти механики уже засветились на мартовском показе. Главной новостью стало открытие предзаказов.

Геймеры, которые купят расширенное издание до релиза, получат ранний допуск к игре и пару плюшек вроде особого маунта и модной шляпы. Проблема в том, что в России и Турции оформить предзаказ нельзя, а цены «кусаются» — в Epic Games Store для РФ игру оценили в 9999 рублей. Хотя это цена-заглушка, так как довести дело до покупки всё равно нельзя.

Hogwarts Legacy

Также разработчики объявили системные требования. Чтобы запустить Hogwarts Legacy, понадобится компьютер с видеокартой GTX 1070. Учитывая, что среди заявленных платформ – PlayStation 4, Xbox One и Switch, требования кажутся завышенными.

New Tales from the Borderlands

Дата выхода: 21 октября 2022 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Жанр: кинематографическая адвенчура

Разработчик: Gearbox

Издатель: 2K Games

Tales from the Borderlands — одна из лучших игр Telltale. Персонажи искромётно шутили, Красавчик Джек впечатлял харизмой, а история увлекала. Неудивительно, что анонс продолжения встретили с таким восторгом. Правда, за разработку в этот раз отвечает Gearbox, а сюжет сфокусируется на новых персонажах.

Герои New Tales from the Borderlands — обычные люди, которые даже не мечтают отыскать Хранилище и сделать что-нибудь великое. Они просто хотят выжить, но попадают в масштабный переплёт. Их планету хотят захватить, подземный монстр вот-вот разрушит округу, а злобный капиталист выжимает из подчинённых все соки.

Удивительно, но трём героям-неудачникам выпадает шанс спасти как себя, так и всю планету. Впрочем, история вариативна и, если принимать неверные решения, всё быстро покатится в тартарары. Так что над каждым словом придётся думать, ведь «персонажи это запомнят».

The Great War: Western Front

Стратегия в духе Command & Conquer про Первую мировую войну

Дата выхода: 2023 год

Платформы: ПК

Жанр: стратегия в реальном времени

Разработчик: Petroglyph Games

Издатель: Frontier Foundry

The Great War: Western Front — стратегия в реальном времени, которую создают выходцы из Westwood. В этот раз создатели Command & Conquer выбрали приземлённый сеттинг. Геймерам предстоит выбрать сторону и принять участие в Первой мировой войне.

Главная фишка The Great War: Western Front — реализм. Ради победы нужно использовать сильные стороны юнитов, а также учитывать ландшафт и погоду. К примеру, в снег и дождь снижается эффективность артиллерии: пушки могут увязнуть в сугробах, а снаряды — промокнуть и испортиться. В таких условиях лучше полагаться на пехоту.

Плюс игра фиксирует все решения и охотно демонстрирует их последствия. В одной из миссий геймер сможет расправиться с врагом, разбомбив целый район. Позже он вернётся в эту область и увидит, как гражданские живут на улицах и пытаются восстановить дома. При этом постройки вроде укреплений тоже остаются там, где их оставили.

The Great War: Western Front

В The Great War: Western Front будет не только сюжетная кампания, но и другие режимы. Есть вариант поучаствовать в известных сражениях Первой мировой и за счёт тактического гения изменить их исход. Или же можно зайти в «Схватку» и бросить вызов другим игрокам.

Goat Simulator 3

Дата выхода: 17 ноября 2022 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Жанр: безумная аркада

Разработчик: Coffee Stain North

Издатель: Coffee Stain

Goat Simulator была странной игрой. Безумный козёл бегал по неказистому миру, бодал одинаковых людей, переворачивал всё вверх дном и занимался разной ерундой вроде паркура. Однако бессмысленный геймплей всё же очаровывал — пусть и ненадолго. Не просто так на пике в симулятор козла играли 10 тыс. человек. Скорее всего, благодаря мемам и сеттингу Goat Simulator 3 повторит успех оригинала.

Если дебютный трейлер новинки просто издевался над Dead Island 2, то в этот раз разработчики сфокусировались на геймплее. В ролике козлы катаются на тачках, летают на планере, медитируют, стреляют лазерами из глаз и придумывают изобретательные способы расправиться с людьми.

От Goat Simulator 3 не стоит ждать многого, но увлечь на пару вечеров игра сможет. Как минимум новая часть точно будет веселее «сиквела» (потому что Goat Simulator 2 не существует, да).

Goat Simulator 3

Return to Monkey Island

Дата выхода: 19 сентября 2022 года

Платформы: ПК, Nintendo Switch

Жанр: квест

Разработчик: Terrible Toybox

Издатель: Devolver Digital

Monkey Island — культовая серия квестов, которая удивляла геймеров ещё в 1990 году. История рассказывала о начинающем пирате: он мечтал познать романтику морских приключений, но угодил в мистическую переделку. Коварный призрак ЛеЧак похитил соблазнительную даму, и только герою было по силам её спасти — правда, для этого пришлось разобраться с сотней загадок.

В Return to Monkey Island заметно изменился визуал, да и геймплей вряд ли останется прежним. Однако ролики неплохо передают атмосферу оригинала: всё-таки все знакомые персонажи, включая Гайбраша и ЛеЧака, на месте, а за разработку отвечает создатель оригинала Рон Гилберт. Релиз не просто так намечен на 19 сентября — в этот день отмечают День подражания пиратам.

Moonbreaker

Дата выхода: 22 сентября 2022 года (ранний доступ)

Платформы: ПК

Жанр: пошаговая тактика

Разработчик: Unknown Worlds

Издатель: Krafton

Авторы популярной «выживалки» Subnautica решили попробовать новый жанр. Moonbreaker — пошаговая стратегия, героями которой станут миниатюрные фигурки. Разработчики явно пытаются воссоздать атмосферу настольных игр — как и в какой-нибудь Warhammer 40,000, фигурки нужно раскрашивать, а на изучение правил уйдут дни и недели.

Геймеру предстоит объединять персонажей в армии и бросать вызов живым игрокам. Чтобы победить, нужно учитывать сильные стороны фигурок, разбираться в способностях и много думать. Ведущий геймдизайнер проекта Чарли Кливленд говорит, что «Moonbreaker — это что-то между покером и шахматами».

Проверить заявление удастся уже 22 сентября, когда начнётся ранний доступ.

Lies of P

Дата выхода: 2023 год

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5

Жанр: ролевой экшен

Разработчик: Neowiz

Казалось бы, «Пиноккио» — добрая и поучительная сказка, но разработчики из NEOWIZ превратили приключения деревянной куклы в наследницу Bloodborne. Главному герою Lies of P придётся бродить по жуткому викторианскому городу и сражаться со смертоносными врагами.

С самого анонса геймеры разглядели немало параллелей между Lies of P и Bloodborne. Локации связывает общий стиль, такая же стремительная боёвка, практически идентичный интерфейс и запутанный дизайн уровней со множеством секретов.

Однако отличий от хита FromSoftware тоже хватает. К примеру, местный Пиноккио состоит из механических деталей — на пути он будет находить новые инструменты для модернизации тела. Плюс мир не будет открытым: речь о больших уровнях, сменяющих друг друга после победы над боссами. В конце концов, Пиноккио предстоит принимать решения, которые трактуются как ложь или правда. Именно от честности героя зависит концовка.

Lies of P

Lies of P выйдет в 2023 году. В день релиза игра пополнит подписку Xbox Game Pass.

Atlas Fallen

Дата выхода: 2023 год

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5

Жанр: ролевой экшен

Разработчик: Deck13

Издатель: Focus Entertainment

Студию Deck13 знают по дилогии The Surge и первой Lords of the Fallen. Однако Atlas Fallen будет не хардкором в духе Dark Soul, а сюжетным экшеном с элементами RPG. Авторы сравнивают новую игру с Horizon Forbidden West, God of War и другими блокбастерами в открытом мире.

Сюжет расскажет о мире, который страдает от Бога-Солнца. Могущественное существо нарушило баланс и обрекло всё живое на погибель. К счастью, в начале игры герой найдёт перчатку, позволяющую управлять песком и превращать его в оружие. При этом, если вставить в артефакт особые камни, храбрец сможет убить Бога.

Герою предстоит искать камни в разных регионах, решать головоломки и сражаться с врагами. В качестве оружия можно использовать клинок-плеть, молот или огромный кулак — естественно, весь арсенал состоит из песка. Оценить боёвку самостоятельно удастся в следующем году.

Atlas Fallen

Homeworld 3

Дата выхода: первая половина 2023 года

Платформы: ПК

Жанр: стратегия

Разработчик: Blackbird Interactive

Издатель: Gearbox.

Homeworld — культовая космическая RTS от студии Relic. В оригинальной игре геймеры вели огромный корабль на родную планету, но то и дело встречались с пиратами, наёмниками и прочими злодеями. Чтобы выжить, нужно было добывать ресурсы, создавать новые корабли и воевать с агрессорами. Авторы Homeworld 3 сохранили концепцию, но дополнили её новыми фишками вроде обновлённой системы абордажа.

По словам разработчиков, третья часть станет самой масштабной в серии. В бою будут участвовать сотни кораблей, а на космических просторах удастся отыскать множество огромных заброшенных фрегатов. Отправиться на исследование вселенной удастся в первой половине 2023 года.

Where Winds Meet

Дата выхода: неизвестно

Платформы: ПК

Жанр: онлайн-экшен

Разработчик: Everstone

Where Winds Meet — одна из самых ярких игр на gamescom 2022. Проект впечатляет визуалом, стремительной боёвкой и проработанным паркуром. Плюс разработчики делают ставку на вариативность — как геймплейную, так и сюжетную.

С системой классов всё стандартно: герой может орудовать кинжалами, расстреливать всех из лука, использовать магию и так далее. А вот с профессиями ситуация интереснее — персонажу по силам выучить врачебное дело и лечить NPC, освоить ораторское искусство и склонять собеседников на свою сторону или даже стать архитектором, который строит красивые здания. В Where Winds Meet будет много подобных занятий, и каждое полезно для прохождения.

Плюс в игре есть несколько противоборствующих королевств. Геймеру придётся выбрать сторону и направить историю в нужное русло.

Дата выхода Where Winds Meet неизвестна. Среди платформ пока заявлен только PC.

Outlast Trials

Дата выхода: неизвестно

Платформы: ПК

Жанр: кооперативный хоррор

Разработчик: Red Barrels

События The Outlast Trials разворачиваются во время Холодной войны. Главными героями станут подопытные, которых похитила корпорация Murkoff. В рамках эксперимента на бедолаг спустят безумцев с промытыми мозгами, и лишь слаженные действия помогут дожить до финала.

Если первые части Outlast были одиночными играми, то Trials предлагает кооперативное прохождение. Геймеры должны договариваться и делить обязанности: например, пока один персонаж ищет ключи и открывает двери, другой будет отвлекать монстра.

После прохождения каждого испытания герои попадают в комнату отдыха, где можно открыть новые навыки и приобрести ловушки вроде мин. Те несчастные, которые пройдут все испытания, окажутся на свободе.

Outlast Trials

The Outlast Trials на слуху уже давно, однако до сих пор непонятно, будет ли игра сессионной или сюжетной. Всё должно проясниться во время беты, намеченной на ближайший Хэллоуин.

Dead Island 2

Дата выхода: 3 февраля 2023 года

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Жанр: зомби-экшен

Разработчик: Dambuster Studios

Издатель: Deep Silver

Dead Island 2 анонсировали ещё в 2014 году. Увы, проект угодил в производственный ад, и геймеры давно перестали верить, что сиквел когда-нибудь выйдет. Однако на gamescom 2022 экшен про зомби анонсировали повторно — при этом он неплохо выглядит.

В сиквеле геймеры окажутся в Лос-Анджелесе, по которому бродят толпы ходячих мертвецов. Герои тоже заражены, но пока не обратились — у них ещё есть время объединиться в группы до трёх человек и отыскать лекарство.

Геймплей завязан на креативном уничтожении зомби. Выжившие могут крафтить вычурное оружие вроде огненной кувалды, устанавливать ловушки и использовать окружение, бросая оголённый провод в лужи. А ещё герои настолько круты, что могут разрывать зомби на части даже голыми руками.

Dead Island 2

Известно, что разработчики исправили некоторые проблемы оригинала. Например, полоска выносливости в Dead Island 2 расходуется медленно. Это делает игру динамичнее и веселее. Проверить, удалось ли студии Dambuster Studios спасти сиквел, можно будет уже 3 февраля 2023 года.

А какие игры с gamescom 2022 приглянулись вам? Пишите в комментариях!