Where Winds Meet украла сердца зрителей gamescom 2022: первые детали китайского хита

Больше всего зрителей церемонии открытия gamescom 2022 впечатлила Where Winds Meet — китайский экшен в открытом мире, который во главу углу ставит свободу. Это отражается во всех механиках: перемещении, сражениях и стелсе. Но куда важнее здесь профессии.

На первый взгляд Where Winds Meet может показаться классической игрой в открытом мире, однако это не так. К примеру, в плохую погоду герой может заболеть, после чего ему придётся изучать медицинские умения для самолечения — после он сможет так помогать местным жителям и даже другим игрокам в онлайне.

Уже сейчас разработчики раскрыли и другие профессии:

Оратор — может убеждать людей следовать своим словам.

Архитектор — может строить всевозможные здания.

Телохранитель — может защищать игроков и NPC от убийц.

Паромщик — может отправлять людей в путешествие по воде.

Пример такой свободы уже показали в трейлере — игрок платит персонажу за информацию, но позже использует магию для кражи предмета. Эту миссию можно выполнить совершенно разными способами.

К примеру, игрок мог просто купить предмет — тогда за ним бы не началась погоня из-за кражи, но пришлось бы выложить много денег.

События Where Winds Meet разворачиваются на закате периода Пяти династий и Десяти королевств до начала династии Сун. Однако знать историю для понимания происходящего совершенно не потребуется.

Мы верим, что, даже если игроки не понимают предыстории, они всё равно поймут главную тему игры — падение династии.

Амбиции Where Winds Meet настолько широки, что разработчики решили использовать собственные технологии для реализации своих идей. Дата выхода и платформы сейчас не раскрываются.