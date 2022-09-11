Нового рекорда ждать не стоит. Каким будет призовой фонд The International 2022 по Dota 2

Недавно в Dota 2 вышел боевой пропуск — платный внутриигровой ивент, который, помимо бонусов для игроков, имеет важное значение для киберспорта. По правилам Valve, 25% от продаж отправляется в призовой фонд чемпионата мира The International.

За неделю игроки собрали $ 8,7 млн — без сомнений, это огромная сумма. Но в сообществе привыкли, что с каждым годом призовой фонд главного турнира по Dota 2 становится всё больше, устанавливая новый рекорд для всего киберспорта.

На юбилейном The International 10 в прошлом году эта сумма превысила $ 40 млн, но в этот раз подобного не видать. С чем это связано и почему удивительная серия огромных призовых может прерваться — расскажем чуть ниже.

Фото: Valve

Что такое боевой пропуск и при чём тут киберспорт

В 2013 году компания Valve протестировала новую систему, которая оказалась важнейшей вехой развития киберспортивной «Доты». За несколько месяцев до старта The International 3 в игру добавили компендиум — предмет, за покупку которого можно было получить курьера, стиль интерфейса и другие награды.

В свою очередь, разработчики Dota 2 обязались отправлять четверть от доходов в призовой фонд чемпионата мира. Из рядового ивента компендиум превратился в способ поддержать любимые команды и киберспорт в целом. По итогу призовой фонд со стартовых $ 1,6 млн увеличился до $ 2,8 млн.

Компендиум к The International 2013 Фото: Dota 2

Эксперимент был признан успешным и стал ежегодным развлечением как для поклонников киберспорта, так и для простых игроков. Даже те, кто не смотрит The International, покупают боевой пропуск (улучшенную версию компендиума), чтобы получить эксклюзивные косметические награды и доступ к новым игровым режимам, недоступным для всех остальных.

С каждым годом Valve зарабатывала всё больше, рос и призовой фонд главного чемпионата по Dota 2. Именно благодаря продажам боевой пропуск «Инт» до сих пор занимает весь топ по размеру разыгрываемой суммы на киберспортивном турнире, каждый раз обновляя собственный рекорд.

Самые большие призовые в истории киберспорта:

The International 2021 — $ 40,018,400; The International 2019 — $ 34,330,069; The International 2018 — $ 25,532,177; The International 2017 — $ 24,687,919; The International 2016 — $ 20,770,460.

Награды в боевом пропуске к The International 2018 Фото: Dota 2

Что не так в этом году?

Ивент, посвящённый The International 2022, вышел 1 сентября — за полтора месяца до старта групповой стадии турнира. За первую неделю призовой фонд вырос до $ 10 млн (с учётом $ 1,6 млн от самой Valve) и продолжает увеличиваться, но аналитики уверены: рекорда ждать не стоит ни в этом году, ни, вероятно, в дальнейшем.

Этому есть несколько причин. Самое очевидное — слишком поздний релиз. Обычно у игроков было около трёх месяцев, чтобы собрать кучу миллионов в подарок про-игрокам, но в этот раз Valve изменила формат боевого пропуска. Он останется доступным и после окончания турнира, но 25% от продаж будут пополнять призовой только до момента окончания турнира.

К тому же игроки оказались разочарованы новым боевым пропуском. Некоторые награды станут доступны позже (как раз после окончания турнира), многим в этот раз не хватило чего-то нового, косметические предметы тоже оценили неоднозначно. Реакция сообщества отразилась на темпе роста продаж: он заметно ниже, чем перед двумя предыдущими TI.

Рост призового фонда The International Фото: prizetrac.kr

Есть и другие важные причины. К примеру, купить боевой пропуск из России не так легко. Кто-то просто не знает способов обхода, другие не пользуются ими принципиально. В любом случае один из важнейших для Dota 2 регионов в этот раз принесёт в общую копилку намного меньше, чем в прошлый раз.

В любом случае набрать под $ 40 млн, как на The International 2021, сейчас кажется непосильной задачей. Рост призового фонда потихоньку замедляется: цифры рванут вверх, только когда Valve выпустит какое-то дополнение или сообщит о скидках. Обычно это помогает встряхнуть геймеров вместе с их кошельками, но даже так рекорд побить вряд ли удастся.

От старта продаж боевого пропуска до финала TI11 — всего два месяца. В прошлый раз за это время пользователи собрали более $ 29 млн, в 2019 году сумма превысила $ 26 млн. Но сейчас боевой пропуск собрал намного меньше уже на старте и вряд ли сможет потягаться со своими предшественниками.

Динамика роста призового фонда The International Фото: prizetrac.kr

Аналитики сходятся, что итоговый призовой The International в этом году составит около $ 15–20 млн. Безусловно, это тоже колоссальная сумма, дотянуться до которой не в состоянии ни один другой турнир.

Но для сообщества Dota 2 сказка про ежегодные сумасшедшие рекорды, кажется, заканчивается. Заканчивается, кстати, красиво — прошлый турнир был 10-м, юбилейным в серии. Правда, о том, что это был финал истории, мы узнаём лишь сейчас.

Компендиум The International 2021 Фото: Dota 2

Решение Valve или ошибка?

Примечательно, что в профессиональной среде Dota 2 к возможному снижению призового The International относятся, скорее, положительно. Главный турнир года давно затмил собой весь остальной киберспорт, в том числе внутри дисциплины. Игроки приходят в про-доту только ради выступления на «Инте» и ради успеха на нём готовы жертвовать всеми остальными соревнованиями.

Это не просто чемпионат мира, как в любой другой игре или в виде спорта. Для сравнения, победитель мэйджора по Dota 2 (второй по важности турнир) выигрывает лишь $ 200 тыс. Это втрое меньше, чем получили неудачники The International 10 в Бухаресте: там за 13–16-е место команды получили по $ 600 тыс.

А за победу на том турнире российская Team Spirit заработала в 90 раз больше, чем за успех на недавнем PGL Arlington Major.

Некоторые предполагают, что Valve специально выпустила боевой пропуск позже и без каких-то невероятных бонусов, как в прошлые годы. Таким образом разработчики якобы пытаются остановить это безумство с растущими на дрожжах призовыми: аналитики указывают, что подобные суммы уже не способствуют развитию киберспорта, а больше вредят ему.

The International 2018 Фото: flickr,com

Есть и другая точка точка зрения. Авторы Dota 2 просто отложили всё на последний момент и облажались, что происходит не в первый раз. Можно вспомнить истерию вокруг ивента Diretide 2013 или недавней отмены мэйджора, когда Valve спохватилась лишь за месяц до его начала и не смогла быстро организовать турнир в условиях новой волны пандемии. В общем, такой исход тоже вероятен.

Но в любом случае снижение призового The International далеко не катастрофа. Сумма всё ещё огромная, а общая тенденция немного поможет экосистеме соревновательной Dota 2. Для баланса останется лишь немного увеличить призовые официальных лиг и турниров по ходу сезона, но готовы ли на это Valve — мы узнаем только в ноябре.