Нужен ли iPhone 14 — за и против покупки нового смартфона от Apple

Ещё одна презентация Apple позади. Ещё одни «‎Айфоны» уже вписали себя в историю. Но главные вопросы остаются открытыми — стоит ли тратить 85 тысяч рублей за базовую модель? Стоит ли переплачивать за iPhone 14 Pro и Pro Max?

Давайте так — мы выделили шесть причин купить новый iPhone и четыре причины, чтобы этого не делать. А вы уж решайте сами!

4 причины не покупать iPhone 14

1. У вас уже есть iPhone 13 или iPhone 12

Базовая модель смартфона не изменилась по сравнению с iPhone 13 практически никак. Она выполнена в том же дизайне, что и iPhone 13. Да и по сравнению с iPhone 12, если мы говорим о внешнем виде, новый смартфон отличается только расположением камер. Так зачем тратить кучу денег на то же самое?

У смартфона не только не поменяли дизайн и дисплей, но и процессор — в iPhone 14, как и в iPhone 13, установлен процессор A15 Bionic. И даже если менять iPhone 12 на iPhone 14, то это будет такой же пустой тратой денег — чуть более мощный процессор и чуть более мощная батарея переплаты не стоят, ведь вы этого даже не почувствуете.

iPhone 14 Фото: Apple

2. iPhone 14 в России будет продаваться с небольшой наценкой

Россия могла бы остаться без продукции Apple, если бы на помощь не пришёл параллельный импорт. Это ввоз на территорию страны товаров без согласия производителя или правообладателя. Для экономики страны — одни сплошные плюсы. А вот для покупателей есть ярко выраженный минус — цена товаров при параллельном импорте в среднем выше на 15-20%. По крайней мере, на старте продаж.

Уже сейчас в российских розничных магазинах типа «М.Видео» или «МТС» можно легко заказать новый iPhone. Наценка есть, но она меньше 15%. Если iPhone 13 на старте продаж в России продавался за 80 тысяч рублей, то iPhone 14 предлагают купить за 85 тысяч. Однако если учитывать нынешний курс доллара, то переплата в этом случае — страшная. В идеальном мире iPhone 14 не только продавался бы в России официально, но и стоил бы 50 тысяч рублей.

iPhone 14 Фото: mobilesyrup.com

3. Старые модели наверняка подешевеют

Вам не важно иметь в своих руках новенький iPhone? Тогда вы должны немного подождать. Apple обычно снижает цены на предыдущие модели iPhone после выпуска новых, как это было с iPhone 12. Например, базовый iPhone 12 на 64 ГБ подешевел на $ 100 после анонса iPhone 13.

Apple последует проверенной схеме, за счёт чего цены на iPhone 12 (12 mini сняли с производства) и iPhone 13 немного снизятся. Тогда какой смысл брать iPhone 14, если на рынке будет такой же, по сути, смартфон, но по более вкусной цене? Это не касается чёрного рынка, где iPhone 13 на 128 ГБ уже можно найти за 50 тысяч рублей.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro Фото: androidauthority

4. Вам нравятся телефоны с маленькими дисплеями

iPhone mini — R.I.P. Помянем малого… Смартфон с дисплеем в 5.4 дюйма, впервые появившись в линейке iPhone 12, идеально подходил для людей с маленькими пальцами, которые очень нуждались в компактном устройстве, но не хотели жертвовать ни одной из ключевых функций обычных смартфонов. А ещё такой iPhone выгодно отличался по цене и был самым бюджетным в линейке.

Если вы из тех, кто терпеть не может смартфоны с большими экранами, либо вы просто не можете пользоваться такими телефонами по физиологическим причинам, то вам не нужен iPhone 14. Лучше купить iPhone 13 mini. Или же обратить внимание на 4.7-дюймовый iPhone SE третьего поколения.

iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini Фото: mobilesyrup

6 причин, чтобы купить iPhone 14

1. Вам нужна лучшая камера на рынке

Серия Pro считается лучшим выбором для тех, кто серьёзно увлечён фотографиями. И самые заметные изменения в последних смартфонах от Apple происходят именно в этой части. Новые телефоны получили усовершенствованные селфи-камеры с поддержкой автофокуса и более широкой апертурой, что позволит делать качественные снимки, даже если объект будет находиться слишком близко или слишком далеко от камеры.

И iPhone 14 Pro, и iPhone 14 Pro Max оснащены 48-мегапиксельной камерой с четырёхъядерным сенсором, который на 65% больше, чем у iPhone 13 Pro. Теперь вы сможете выбирать четыре режима увеличения — 0,5-кратное, однократное, двукратное и трёхкратное, обрезать фотографии без видимого падения чёткости и захватывать больше деталей и света при слабой освещённости.

iPhone 14 Pro Фото: mobilesyrup

2. Новый цвет

Обладатели «Айфонов» делятся на два типа. Первым не так важен цвет, эти люди носят телефон всё время в чехле и покупают его ради плавности и отзывчивости в работе. А вторые готовы ради нового цвета на любые жертвы. Apple осознанно вводит новые цвета для поднятия интереса. И это всегда работает: если посмотреть на отзывы, пользователи в восторге от фиолетового цвета iPhone 14 Pro. И многие из них готовы поменять 13 Pro только ради этого.

Тут играет свою роль не только фактор новизны — фиолетовый iPhone 14 Pro действительно удался. И он выглядит пафосно и шикарно. Apple специально называет фиолетовую версию iPhone 14 Pro и Pro Max «Deep Purple» — цвет получился необычным, что выгодно отличает его на фоне базовой модели.

Фиолетовый iPhone 14 Pro Фото: mashable

3. Ваш iPhone уже морально (и технически) устарел

Можно понять людей, которые не хотят переходить с iPhone 13 или iPhone 12 на iPhone 14. В этом действительно мало смысла. Но если человек до сих пор сидит на iPhone 8 или 7, то здесь другая история. Таким людям пора не только задуматься о смене смартфона, а начать действовать. В этом случае вы получите гораздо лучшую производительность, более долговечные батареи и значительно улучшенные камеры. Владельцев iPhone X и Xs это тоже касается.

iPhone 8 Фото: mobilesyrup

4. Dynamic Island — переосмысление чёлки

Некоторые фанаты iPhone годами ворчали на Apple из-за раздражающей чёлки в верхней части экрана смартфона, в которой находилась камера и датчики Face ID. В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max чёлка была заменена на небольшой вырез в форме таблетки, которую Apple назвала «Динамическим островом».

В отличие от чёлки, которая не имела никаких функций, кроме распознавания лица, Dynamic Island служит не только камерой и датчиком, но и дополнительным дисплеем, на котором отображаются уведомления и другая навигационная информация. Своеобразный дисплей будет виртуально «расширяться» в зависимости от размера информации. Вроде и пустяк, но полезный пустяк, потому что теперь вы сможете управлять мультимедиа и звонками, не отрываясь от основных дел на смартфоне.

iPhone 14 Pro и его Dynamic Island Фото: mobilesyrup

5. iPhone 14 Plus — такой же, как iPhone 14, но с большим дисплеем

Если вам нравятся большие экраны, вы хотели себе iPhone 12 Pro Max или iPhone 13 Pro Max, но на них не хватало денег, то Apple нашла гениальное решение, представив iPhone 14 Plus — такой же по начинке смартфон, как обычный iPhone 14, но с дисплеем в 6.7 дюйма.

В последний раз iPhone с приставкой Plus появлялся в линейке iPhone 8 ещё в сентябре 2017 года. Теперь же можно заплатить на $ 100 больше, чем за iPhone 14, и получить такой же размер экрана, как у iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus Фото: Apple

6. Скорость iPhone 14 Pro и аккумулятор iPhone 14 Plus и Pro Max

Самые старшие модели получили не только новый и более быстрый процессор A16 Bionic, но и прогрессивные батареи. Судя по спецификациям, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max имеют самое продолжительное время автономной работы среди всех iPhone за всю историю существования смартфона.

Apple утверждает, что iPhone 14 Plus сможет воспроизводить до 26 часов видео, сохранённого на телефоне, а iPhone 14 Pro Max — до 29 часов. А ещё модели iPhone 14 Pro — это первые смартфоны с постоянно включённым дисплеем. То есть при блокировке смартфона экран будет тускнеть, но вся основная информация (в частности, самое важное — время и виджеты) останутся видны пользователю.

Как и в случае с Dynamic Island, эта функция позволит взаимодействовать с устройством без помощи рук. А вместе с тем пропадёт необходимость касаться экрана, чтобы быстро посмотреть время или виджет. Даже в приглушённом состоянии экран дисплея сможет сохранять цвета фоновой картинки.

iPhone 14 Pro Фото: techradar

Продажи iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max начнутся 16 сентября, а iPhone 14 Plus выпустят через несколько недель — 7 октября. Продажи в России благодаря параллельному импорту начнутся практически сразу после мировой премьеры.