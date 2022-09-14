Как быстрее получить все награды боевого пропуска в Dota 2

1 сентября в Dota 2 вышел новый боевой пропуск — за небольшую плату игроки могут принять участие в большом ежегодном ивенте, поддержать участников чемпионата мира The International (Valve отправляет 25% дохода в призовой фонд) и получить уникальные награды.
Однако не все бонусы доступны сразу после покупки Battle Pass. Большую часть косметических предметов и других подарков от Valve игрокам предстоит открывать в ходе ивента, повышая уровень своего пропуска.
Сегодня мы подробно расскажем, что нужно сделать, чтобы получить Arcana на Faceless Void, новую личность Crystal Maiden и даже настоящий трофей The International — пусть и в масштабе 1:5.
Физическая копия Aegis of Immortal для владельцев Battle Pass
Фото: YouTube-канал Perun
Задания
Прежде всего для улучшения своего боевого пропуска можно просто играть в Dota 2, попутно выполняя различные квесты. Каждую неделю в боевом пропуске появляется список из шести заданий, каждое из которых можно закрыть на три звезды.
Полученные звёзды меняются на очки боевого пропуска, а с 14 сентября Valve дополнительно облегчила систему. За неделю можно поднять сразу три уровня, до конца ивента — свыше 50 уровней.
- 2 звёзды заданий — 1000 очков Battle Pass;
- 8 звёзд заданий — 1000 очков Battle Pass;
- 15 звёзд заданий — 1000 очков Battle Pass.
Помимо этого, есть специальные бонусные недели, когда вместо баллов игроки получают сокровищницы — если повезёт, можно выбить сразу 32 уровня боевого пропуска. Прошлые недели можно активировать позже.
С 14 сентября игроки также получают бонусы просто за проведённые матчи в Dota 2. 200 очков за победу, 100 — за поражение. За неделю можно набрать 2000 поинтов, а до начала января самые преданные игроки смогут собрать до 34 уровней боевого пропуска.
Задания второй бонусной недели боевого пропуска
Фото: Dota 2
Ещё одна фишка боевого пропуска Dota 2 — катакомбы. Это специальный лабиринт, для прохождения которого нужно побеждать на конкретных персонажах.
По карте разбросаны сундуки с бонусными очками — всего можно апнуть 31 уровень TI11 Battle Pass. Кроме того, на краях лабиринта расположены три уникальных бонусных набора для отдельных героев и дополнительные стили для них.
Опытные игроки советуют проходить катакомбы в режиме Turbo, поскольку там матчи завершаются быстрее. Кроме того, можно использовать игровой баг, чтобы сразу открыть всю карту, расположение наград и тупиков.
Катакомбы Battle Pass 2022 в Dota 2
Фото: Dota 2
Прогнозы на The International 2022
Помимо этого, повысить уровень своего боевого пропуска можно будет за счёт удачных прогнозов на турнир. 1 октября в специальном разделе будут открыты различные предсказания.
Можно будет попытаться угадать, кто станет чемпионом The International, какая команда использует больше всего персонажей и что за герой станет самым эффективным в играх чемпионата. Каждый верный прогноз даст от 250 до 1000 очков боевого пропуска.
Перед матчами плей-офф также будет открыта возможность предсказать итоговую сетку, начиная с первого этапа и до участников гранд-финала. Всего можно будет получить до 10 уровней пропуска
Прогнозы на The International 2022 в Battle Pass
Фото: Dota 2
Ещё немного очков для своего пропуска смогут получить те, кто привык смотреть матчи The International внутри игры. Перед началом каждого матча теперь появляется плашка с предложением сделать четыре прогноза на детали встречи — каждый верный в конце игры принесёт 100 поинтов.
И, наконец, с групповой стадии The International 2022 вернётся фэнтези-лига. Она немного отличается от обычных спортивных фэнтези в футболе или баскетболе. Можно ставить в состав кого угодно — главное, чтобы у вас была карточка этого игрока, и тогда его выступления на «Инте» принесут вам очки.
Пока неизвестно, сколько уровней боевого пропуска смогут получить предсказатели. Обычно 10% лучших игроков в фэнтези получали по 16 000 очков боевого пропуска, но в этом году всё может измениться.
Фэнтези-лига к The International 10
Фото: Dota 2
Крутые бонусы — только с донатом
При выполнении всех игровых заданий, абсолютно точных прогнозах и везении с бонусными сундуками можно получить около 210 уровней боевого пропуска. Средний пользователь сможет улучшить свой пропуск до 150–170-го уровня.
Таким образом, после покупки стандартного батл пасса 2022 можно без дополнительного доната получить следующие награды:
- 20 различных сокровищниц, в том числе 6 Immortal Treasure;
- новая личность персонажа Crystal Maiden;
- уникальный курьер и варды;
- пять насмешек для персонажей;
- новый набор музыки от композитора Гарри Шаймана;
- набор комментаторов и стиль интерфейса;
- девять жетонов ставки двойного рейтинга;
- четыре загрузочных экрана;
- различные звуковые и анимационные эффекты, которые пропадут после завершения Battle Pass 2022.
Нужно сказать, это немало — но главные награды, такие как арканы для Faceless Void и Razor, просто невозможно получить без дополнительных вложений.
Это вызвало негативную реакцию пользователей, и в этом году Battle Pass покупают намного реже, но Valve явно не собирается менять ценовую политику.
Вот во сколько обойдутся главные награды (цена за боевой пропуск и наборы уровней):
- модели вышек в виде жуков — 4850 рублей;
- престижный набор для Primal Beast — 6100 рублей;
- новая личность Phantom Assassin — 7975 рублей;
- аркана для Razor — 10 320 рублей;
- аркана для Faceless Void — 13 130 рублей;
- копия Aegis of Immortal — 26 570 рублей.
TI11 Battle Pass для Dota 2
Фото: Dota 2
Если вы всё же хотите получить главные награды и готовы доплатить старине Гейбу, можем дать вам несколько советов, которые помогут сэкономить.
Во-первых, вы в любом случае можете качать свой боевой пропуск и бесплатно всеми способами, описанными выше хотя награды в этом случае получите не сразу. Зато сможете сохранить около 4,5 тыс. рублей: например, новые башни обойдутся лишь в 500 рублей (с учётом самого БП).
Лучше всего покупать сразу Battle Pass 100-го уровня, так как он продаётся со скидкой. Также рекомендуем дождаться распродажи от Valve — обычно через месяц после релиза боевого пропуска разработчики Dota 2 объявляют о временном понижении цен.
Фото: Sportskeeda
Наконец, не стоит спешить и вливать деньги в Dota 2 прямо сейчас. Уже после The International выйдет вторая часть пропуска — можно будет оценить награды, которые сейчас недоступны (как аркана для Razor или новая модель Phantom Assasin), и решить, насколько они вам нужны.
Притом вполне возможно, что 3 ноября в Battle Pass появятся другие ивенты и способы прокачки пропуска, поэтому для достижения конкретного уровня понадобится меньше дополнительного доната. Всё впереди!
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