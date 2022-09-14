Рассказываем, сколько придётся играть и как много нужно доплатить за аркану.

Как быстрее получить все награды боевого пропуска в Dota 2

1 сентября в Dota 2 вышел новый боевой пропуск — за небольшую плату игроки могут принять участие в большом ежегодном ивенте, поддержать участников чемпионата мира The International (Valve отправляет 25% дохода в призовой фонд) и получить уникальные награды.

Однако не все бонусы доступны сразу после покупки Battle Pass. Большую часть косметических предметов и других подарков от Valve игрокам предстоит открывать в ходе ивента, повышая уровень своего пропуска.

Новость по теме Arcana на Faceless Void и две новые личности — лучшие награды Battle Pass 2022 в Dota 2

Сегодня мы подробно расскажем, что нужно сделать, чтобы получить Arcana на Faceless Void, новую личность Crystal Maiden и даже настоящий трофей The International — пусть и в масштабе 1:5.

Физическая копия Aegis of Immortal для владельцев Battle Pass Фото: YouTube-канал Perun

Задания

Прежде всего для улучшения своего боевого пропуска можно просто играть в Dota 2, попутно выполняя различные квесты. Каждую неделю в боевом пропуске появляется список из шести заданий, каждое из которых можно закрыть на три звезды.

Полученные звёзды меняются на очки боевого пропуска, а с 14 сентября Valve дополнительно облегчила систему. За неделю можно поднять сразу три уровня, до конца ивента — свыше 50 уровней.

2 звёзды заданий — 1000 очков Battle Pass;

8 звёзд заданий — 1000 очков Battle Pass;

15 звёзд заданий — 1000 очков Battle Pass.

Помимо этого, есть специальные бонусные недели, когда вместо баллов игроки получают сокровищницы — если повезёт, можно выбить сразу 32 уровня боевого пропуска. Прошлые недели можно активировать позже.

С 14 сентября игроки также получают бонусы просто за проведённые матчи в Dota 2. 200 очков за победу, 100 — за поражение. За неделю можно набрать 2000 поинтов, а до начала января самые преданные игроки смогут собрать до 34 уровней боевого пропуска.

Задания второй бонусной недели боевого пропуска Фото: Dota 2

Ещё одна фишка боевого пропуска Dota 2 — катакомбы. Это специальный лабиринт, для прохождения которого нужно побеждать на конкретных персонажах.

По карте разбросаны сундуки с бонусными очками — всего можно апнуть 31 уровень TI11 Battle Pass. Кроме того, на краях лабиринта расположены три уникальных бонусных набора для отдельных героев и дополнительные стили для них.

Опытные игроки советуют проходить катакомбы в режиме Turbo, поскольку там матчи завершаются быстрее. Кроме того, можно использовать игровой баг, чтобы сразу открыть всю карту, расположение наград и тупиков.

Катакомбы Battle Pass 2022 в Dota 2 Фото: Dota 2

Прогнозы на The International 2022

Помимо этого, повысить уровень своего боевого пропуска можно будет за счёт удачных прогнозов на турнир. 1 октября в специальном разделе будут открыты различные предсказания.

Можно будет попытаться угадать, кто станет чемпионом The International, какая команда использует больше всего персонажей и что за герой станет самым эффективным в играх чемпионата. Каждый верный прогноз даст от 250 до 1000 очков боевого пропуска.

Перед матчами плей-офф также будет открыта возможность предсказать итоговую сетку, начиная с первого этапа и до участников гранд-финала. Всего можно будет получить до 10 уровней пропуска

Прогнозы на The International 2022 в Battle Pass Фото: Dota 2

Ещё немного очков для своего пропуска смогут получить те, кто привык смотреть матчи The International внутри игры. Перед началом каждого матча теперь появляется плашка с предложением сделать четыре прогноза на детали встречи — каждый верный в конце игры принесёт 100 поинтов.

И, наконец, с групповой стадии The International 2022 вернётся фэнтези-лига. Она немного отличается от обычных спортивных фэнтези в футболе или баскетболе. Можно ставить в состав кого угодно — главное, чтобы у вас была карточка этого игрока, и тогда его выступления на «Инте» принесут вам очки.

Пока неизвестно, сколько уровней боевого пропуска смогут получить предсказатели. Обычно 10% лучших игроков в фэнтези получали по 16 000 очков боевого пропуска, но в этом году всё может измениться.

Фэнтези-лига к The International 10 Фото: Dota 2

Крутые бонусы — только с донатом

При выполнении всех игровых заданий, абсолютно точных прогнозах и везении с бонусными сундуками можно получить около 210 уровней боевого пропуска. Средний пользователь сможет улучшить свой пропуск до 150–170-го уровня.

Таким образом, после покупки стандартного батл пасса 2022 можно без дополнительного доната получить следующие награды:

20 различных сокровищниц, в том числе 6 Immortal Treasure;

новая личность персонажа Crystal Maiden;

уникальный курьер и варды;

пять насмешек для персонажей;

новый набор музыки от композитора Гарри Шаймана;

набор комментаторов и стиль интерфейса;

девять жетонов ставки двойного рейтинга;

четыре загрузочных экрана;

различные звуковые и анимационные эффекты, которые пропадут после завершения Battle Pass 2022.

Нужно сказать, это немало — но главные награды, такие как арканы для Faceless Void и Razor, просто невозможно получить без дополнительных вложений.

Это вызвало негативную реакцию пользователей, и в этом году Battle Pass покупают намного реже, но Valve явно не собирается менять ценовую политику.

Вот во сколько обойдутся главные награды (цена за боевой пропуск и наборы уровней):

модели вышек в виде жуков — 4850 рублей;

престижный набор для Primal Beast — 6100 рублей;

новая личность Phantom Assassin — 7975 рублей;

аркана для Razor — 10 320 рублей;

аркана для Faceless Void — 13 130 рублей;

копия Aegis of Immortal — 26 570 рублей.

TI11 Battle Pass для Dota 2 Фото: Dota 2

Если вы всё же хотите получить главные награды и готовы доплатить старине Гейбу, можем дать вам несколько советов, которые помогут сэкономить.

Во-первых, вы в любом случае можете качать свой боевой пропуск и бесплатно всеми способами, описанными выше хотя награды в этом случае получите не сразу. Зато сможете сохранить около 4,5 тыс. рублей: например, новые башни обойдутся лишь в 500 рублей (с учётом самого БП).

Лучше всего покупать сразу Battle Pass 100-го уровня, так как он продаётся со скидкой. Также рекомендуем дождаться распродажи от Valve — обычно через месяц после релиза боевого пропуска разработчики Dota 2 объявляют о временном понижении цен.

Фото: Sportskeeda

Наконец, не стоит спешить и вливать деньги в Dota 2 прямо сейчас. Уже после The International выйдет вторая часть пропуска — можно будет оценить награды, которые сейчас недоступны (как аркана для Razor или новая модель Phantom Assasin), и решить, насколько они вам нужны.

Притом вполне возможно, что 3 ноября в Battle Pass появятся другие ивенты и способы прокачки пропуска, поэтому для достижения конкретного уровня понадобится меньше дополнительного доната. Всё впереди!