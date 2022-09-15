Косплей, который мы заслужили. Привлекательная Лера Химера из России

Российские геймеры не обделены красивым и качественным косплеем. И наша сегодняшняя героиня — одна из тех, на кого равняются начинающие косплееры. Девушка не только нашла свою преданную аудиторию, но и смогла затмить многих своих коллег как за рубежом, так и в России. Прежде всего, за счёт своей продуктивной активности, сексуальной внешности и ярчайшего псевдонима.
Лера Химера — это не очередная красотка с безыдейными работами. Это целое явление, стиль и дух современного косплея. Но почему именно Химера — огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи, обозначающее несбыточную идею?
Девушка с самого детства увлеклась мифологией. И в различных произведениях она часто встречала это одновременно прекрасное и устрашающее существо. Дабы выделиться среди коллег и привлечь внимание геймеров — она решила отразить его в своём псевдониме. Отличный трюк, который сработал.
В образе Гаечки
Фото: Соцсети Леры Химеры
Для меня самой «химера» — это установка на достижение безумной мечты, потому что второе значение этого слова — как раз безумная, несбыточная мечта. Разумеется, такой звучный и эпатажный никнейм вызывает интерес.
Лера росла девочкой с мальчишескими замашками. Её привлекали Робокоп, Хищник и другие харизматичные существа. Повзрослев, она втянулась в неформальные тусовки и начала создавать стимпанковские наряды.
Путь в косплее девушка начала со стимпанковской версии Алисы из Alice: Madness Returns. Кажется, что ей подвластен любой образ, но за всей этой красотой стоят упорный труд и боль, как бы это пафосно ни звучало.
У Леры — серьёзные проблемы с позвоночником, которые периодически проявляются болями. Но девушка не отчаивается и находит в себе силы не бросать свое хобби. Именно косплей и эмоции фанатов вдохновляют её на новые подвиги. Предлагаем оценить эпатажные образы девушки:
В образе Лары Крофт из серии игр Tomb Raider
В образе Лары Крофт
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Лары Крофт
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Лары Крофт
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Даши Федорович из игры Red Alert 3
В образе Даши Федорович из игры Red Alert 3
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Элизабет из игры BioShock: Infinite
В образе Элизабет из игры BioShock: Infinite
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Джейд из игры Mortal Kombat
В образе Джейд из игры Mortal Kombat
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Китаны из игры Mortal Kombat
В образе Китаны из игры Mortal Kombat
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Трисс Меригольд из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»
В образе Трисс Меригольд из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Белы Димитреску из Resident Evil Village
В образе Белы Димитреску из Resident Evil Village
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Тифы Локхарт из Final Fantasy 7
В образе Тифы Локхарт из Final Fantasy 7
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Ады Вонг из игр Resident Evil
В образе Ады Вонг из игр Resident Evil
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Панам Палмер из Cyberpunk 2077
В образе Панам Палмер из Cyberpunk 2077
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Чёрной вдовы из фильмов Marvel
В образе Чёрной вдовы из фильмов Marvel
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Аликс Вэнс из игры Half-Life 2
В образе Аликс Вэнс из игры Half-Life 2
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Джилл Валентайн из игр Resident Evil
В образе Джилл Валентайн из игр Resident Evil
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе Джилл Валентайн из игр Resident Evil
Фото: Соцсети Леры Химеры
В образе A2 из NieR: Automata
В образе A2 из NieR: Automata
Фото: Соцсети Леры Химеры
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