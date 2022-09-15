Косплей, который мы заслужили. Привлекательная Лера Химера из России

Российские геймеры не обделены красивым и качественным косплеем. И наша сегодняшняя героиня — одна из тех, на кого равняются начинающие косплееры. Девушка не только нашла свою преданную аудиторию, но и смогла затмить многих своих коллег как за рубежом, так и в России. Прежде всего, за счёт своей продуктивной активности, сексуальной внешности и ярчайшего псевдонима.

Лера Химера — это не очередная красотка с безыдейными работами. Это целое явление, стиль и дух современного косплея. Но почему именно Химера — огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи, обозначающее несбыточную идею?

Девушка с самого детства увлеклась мифологией. И в различных произведениях она часто встречала это одновременно прекрасное и устрашающее существо. Дабы выделиться среди коллег и привлечь внимание геймеров — она решила отразить его в своём псевдониме. Отличный трюк, который сработал.

В образе Гаечки Фото: Соцсети Леры Химеры

Для меня самой «химера» — это установка на достижение безумной мечты, потому что второе значение этого слова — как раз безумная, несбыточная мечта. Разумеется, такой звучный и эпатажный никнейм вызывает интерес.

Лера росла девочкой с мальчишескими замашками. Её привлекали Робокоп, Хищник и другие харизматичные существа. Повзрослев, она втянулась в неформальные тусовки и начала создавать стимпанковские наряды.

Путь в косплее девушка начала со стимпанковской версии Алисы из Alice: Madness Returns. Кажется, что ей подвластен любой образ, но за всей этой красотой стоят упорный труд и боль, как бы это пафосно ни звучало.

У Леры — серьёзные проблемы с позвоночником, которые периодически проявляются болями. Но девушка не отчаивается и находит в себе силы не бросать свое хобби. Именно косплей и эмоции фанатов вдохновляют её на новые подвиги. Предлагаем оценить эпатажные образы девушки:

В образе Лары Крофт из серии игр Tomb Raider

В образе Лары Крофт Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Лары Крофт Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Лары Крофт Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Даши Федорович из игры Red Alert 3

В образе Даши Федорович из игры Red Alert 3 Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Элизабет из игры BioShock: Infinite

В образе Элизабет из игры BioShock: Infinite Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Джейд из игры Mortal Kombat

В образе Джейд из игры Mortal Kombat Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Китаны из игры Mortal Kombat

В образе Китаны из игры Mortal Kombat Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Трисс Меригольд из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

В образе Трисс Меригольд из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Белы Димитреску из Resident Evil Village

В образе Белы Димитреску из Resident Evil Village Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Тифы Локхарт из Final Fantasy 7

В образе Тифы Локхарт из Final Fantasy 7 Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Ады Вонг из игр Resident Evil

В образе Ады Вонг из игр Resident Evil Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Панам Палмер из Cyberpunk 2077

В образе Панам Палмер из Cyberpunk 2077 Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Чёрной вдовы из фильмов Marvel

В образе Чёрной вдовы из фильмов Marvel Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Аликс Вэнс из игры Half-Life 2

В образе Аликс Вэнс из игры Half-Life 2 Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Джилл Валентайн из игр Resident Evil

В образе Джилл Валентайн из игр Resident Evil Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе Джилл Валентайн из игр Resident Evil Фото: Соцсети Леры Химеры

В образе A2 из NieR: Automata