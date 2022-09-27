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В FIFA 23 можно отключить комментарии о том, как вы плохо играете

В FIFA 23 можно отключить комментарии о том, как вы плохо играете
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Ночью стартовал ранний доступ FIFA 23 для покупателей ультимативного издания и подписчиков EA Play, после чего игроки ожидаемо начали изучать наполнение футбольного симулятора. Одной из особенностей новинки стала возможность отключать комментарии о том, как плохо играет геймер.

Включив эту особенность, комментаторы перестанут указывать на то, как плохо вы играете, но всё остальное они продолжат рассказывать.

Скорее всего, функцию во многом добавили ради детей и молодого поколения, чтобы они не слышали негатива, который ещё и может оттолкнуть детей от дальнейшего пребывания в футбольном симуляторе.

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При этом редактор Eurogamer отмечает, что в FIFA Ultimate Team даже при отключённой опции комментаторы рассказывают о плохих моментах игрока. Возможно, это баг. Возможно, это как раз особенности.

Где находится опция: настройки -> аудио -> отключить комментарии с критикой.

FIFA 23 ближайшие сутки находится в раннем доступе, а официальный релиз состоится 30 сентября.

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