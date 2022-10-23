Что случилось с Team Spirit на The International 2022. Даём спортсменам советы на будущее

Начнем с результата Team Spirit на The International 2022. Российская команда подходила к главному турниру года по Dota 2 в статусе действующего чемпиона и даже фаворита, особенно после победы на последнем мэйджоре PGL Arlington Major 2022. Однако выступление «драконов» на TI11 неприятно удивило многих.

Групповой этап Team Spirit начала спорно. Из девяти матчей коллектив:

свел вничью семь;

потерпел одно поражение;

и лишь в одном добился победы;

Илья Yatoro Мулярчук во время матча с BOOM Esports Фото: Valve

Для действующего чемпиона это посредственный результат — из-за него наши киберспортсмены попали в нижнюю сетку плей-офф. К сожалению для болельщиков, в первом же матче на вылет Team Spirit проиграла коллективу из Азии BOOM Esports. Этот результат стал сюрпризом для всех любителей Dota 2 — хотя стоит сказать, что он закономерен.

В этом материале мы проанализируем первый и последний матч Team Spirit в плей-офф The International 2022 и выявим причины её неудачи на главном турнире года.

Личное исполнение «главной звезды»

Ни для никого не будет секретом, что в 2021-м игра Team Spirit строилась вокруг перформанса офлейнера Магомеда Collapse Халилова. У многих зрителей создалось ошибочное впечатление, что именно дагестанский киберспортсмен делал большую часть убийств команды и именно это привело «драконов» к победе. На самом деле всё далеко не так.

Индивидуальный перформанс киберспортсмена на The International 2022 оказался немногим хуже. За 19 карт он совершил 79 убийств и 177 ассистов, а умер лишь 87 раз. Средний КДА — 2,94.

Магомед Collapse Халилов после победы на TI10 Фото: Соцсети Магомеда Халилова

На TI10 Collapse за 36 карт отличился 121 убийством, 424 ассистами и 145 смертями. Тут его КДА — 3,75. Стоит также учитывать, что во время прошлогоднего турнира Team Spirit выиграла большинство матчей.

Не такая большая разница, согласны? Значит, в 2022 году индивидуальное исполнение главного феномена практически не изменилось. Также мы можем вспомнить, что Магомед до The International 2022 провёл в Юго-Восточной Азии 27 рейтинговых матчей, из которых выиграл 25. Получается, что его индивидуальный навык всё так же на высоте.

Есть одна деталь — на The International 2021 Халилов сыграл множество игр на персонажах Magnus и Tidehunter, а в 2022-м эти оба героя пропали из стратегий Team Spirit. Возможно, что из-за этого могла вытечь основная причина провала на TI11.

Проблема с драфтами

Ещё во время групповой стадии многие эксперты и аналитики утверждали, что Team Spirit не использует героев, которые помогли им добиться успеха в 2021 году. Да, часть из них выпала из общего пула по понятным причинам — например, у Ember Spirit и Void Spirit ужасный винрейт на TI11.

Однако не стоит забывать про Magnus и Tidehunter — оба довольно неплохо чувствуют себя на турнире. Первый выиграл пять из 11 игр, а второй — восемь из 15. Вы можете парировать, что в Team Spirit просто не хотят ими играть, но это не так.

Magnus

Лично Collapse говорил, что коллектив хотел выбрать Magnus в решающем матче с BOOM.

Открою секрет. Мы не должны были брать Lifestealer. Должны были брать Magnus и вывозить всех. Забирать любого керри под Magnus.

По поводу драфтов высказался и саппорт Team Spirit Мирослав Mira Колпаков, который заметил, что до The International 2022 они вместе с командой подготавливали другие стратегии, оказавшиеся неактуальными.

Наши самые успешные герои на буткемпе оказались неметовыми: Batrider, Earthshaker. Я весь буткемп играл на Earthshaker, приезжаю — 20% винрейт. Я такой: «Опа, пора играть на Nyx Assassin» — у меня он пятого уровня в Dota Plus.

Получается, что основная проблема Team Spirit — это драфт. Напомним, на текущий момент в команде над ними работают тренер Айрат Silent Газиев и аналитик Марк sikle Лерман.

Айрат Silent Газиев Фото: Valve

Советы для Team Spirit

Мы решили помочь Team Spirit и проанализировать их последнюю игру и драфт в решающем матче с BOOM Esports, в том числе дать пару советов: каких героев стоило взять для достижения победы.

Начнем с драфта. Рассмотрим один из важнейших аспектов — изучение оппонента. Тут нам уже помог Магомед, который акцентировал внимание на Mars.

Коллектив BOOM взял его на свой третий пик, потому что мог поставить персонажа не только в оффлейн, но и в мид. В октябре азиатская команда сыграла с Mars десять игр, пять из которых он ходил на центральную линию. Винрейт — 60%.

Team Spirit на TI11 Фото: Valve

Заглядывая вперёд, можно увидеть, что Mars стал для BOOM своеобразным плеймейкером. При его помощи они начинали драки, принимали урон и уводили фокус от Shadow Fiend. У наших киберспортсменов такую функцию должен был выполнять Leshrac или Lifestealer, но они просто не успели дойти до нужной кондиции.

СНГ-коллектив пожадничал — ему стоило выбирать Magnus во второй стадии драфта А если это по каким-то причинам было невозможно, в третьей фазе стоило пикать оффлейнера, который поспособствует наращиванию темпа и инициации.

Статистика BOOM с мидовым Mars

Вернемся назад. Team Spirit забыла про многогранность Mars и решила законтрить его при помощи Lifestealer. В ответ они получили Beastmaster, который полностью устраивал игроков из России и Украины — ведь Найкс под защитой саппорта комфортно строит линию против этого персонажа.

Пик BOOM против Team Spirit

До 10-й минуты «драконы» не только смогли убить Beastmaster, но и вывели Lifestealer в топ по ценности. Он отставал от Shadow Fiend, который находился на первом месте, всего на 200 золота.

Общая ценность в матче

Так что же случилось? Почему Team Spirit не смогла дожать, если хорошо отстояла практически все линии? Потеря преимущества началась на 14-й минуте, когда BOOM организовала первый ганг на Илью Yatoro Мулярчука и убила его — керри пожадничал и раньше времени использовал Infest.

Можно с уверенностью утверждать: если бы игрок Team Spirit не потратил ультимейт на фарм крипов, то он выжил бы.

Позже Team Spirit смогла лишь раз огрызнуться, и то во время атаки соперника. Азиатские киберспортсмены захотели ещё раз убить Yatoro, но, к сожалению для них, на подстраховке Lifestealer стоял Collapse, играющий на Outworld Destroyer.

Он спас товарища по команде, что позволило развернуться и принять сражение. Они вместе убили вражеского Mars, а после и Marci. Правда, этот момент стал чуть ли не единственным положительным действием «драконов» в игре.

На 20-й минуте казалось, что инициатива за Team Spirit, ведь российский клуб уничтожил больше башен и ведёт на три тысячи золота. Однако Shadow Fiend повезло на руну двойного урона — он быстро забрал первого Рошана, которого наши киберспортсмены решили не защищать.

Именно с Aegis of the Immortal азиаты смогли сломать Т1-башню в миде, Т2-башню на верхней линии, Т1- и Т2-башни на нижней линии, благодаря чему захватили большую часть карты. К тому же была выиграна драка, в которой умерли Collapse, Yatoro и Miposhka.

В сообществе считают, что офлейнер из Дагестана поступил неправильно, когда решил помочь Nyx и спас его при помощи Astarl, но это не так. Магомед поступило верно, ведь они собирались принять драку в формате «четыре на пять», пока Marci бежала с мида. Хуже всего оценил ситуацию Yatoto, который с малым количеством здоровья полез драться с вражеским Shadow Fiend. В результате закономерным итогом стала его смерть.

Team Spirit окончательно проиграла игру в моменте, когда не смогла помешать оппоненту забрать второго Рошана. Он позволил увеличить преимущество BOOM до семи тысяч золота.

Однако этой ситуации можно было избежать. У «драконов» был момент с возможностью камбэка. Чуть ранее Mars отпушивал центральную линию, а возле него находились практически все игроки из СНГ, но киберспортсмены решили не нападать на героя оппонентов, несмотря на то что Shadow Fiend физически не смог бы оказаться рядом со своей командой во время сражения.

Позже Team Spirit уже не имела момента камбэкнуть в игру. Единственный вариант, который помог бы оттянуть атаку соперника на базу — Aghanim's Shard на Leshrac, но Александр TORONTOTOKYO Хертек его не купил.

Что делать Team Spirit дальше

На самом деле Team Spirit сейчас поможет лишь время. Команда только отходит от негатива и эмоций после вылета с The International 2022. По словам Mira, они даже не разговаривали о том, продолжат ли играть вместе.

Тяжело сказать, потому что, чтобы принять какое-то выгодное решение, нужно поговорить сначала между собой: чтобы все сказали, что они вообще об этом думают.

Team Spirit на TI11 Фото: Valve

Вряд ли случится что-то плохое. Team Spirit по ходу сезона уже доказала, что она — лучшая в Восточной Европе и один из лидеров в мире. Просто у коллектива по ряду причин не задался именно тот The International.

Надеемся, что «драконы» не станут менять состав, но начнут более тщательно и скрупулёзно относиться к драфтам. Может, им требуется дополнительный аналитик. Сейчас в Dota 2 нельзя выиграть у более-менее равного соперника, если у него пик в разы лучше твоего.