Тест. Кто на фото — дотер, спортсмен или блогер

Спорт, киберспорт и блогинг — три популярных явления современности, которые позволяют нам не только развлечься, но и на время забыть о проблемах. Так или иначе, все эти сферы взаимосвязаны.
Спортивные соревнования уже давно показывают не только по телевидению, но и на таких площадках, как Twitch и YouTube. Киберспорт заимствует очень много вещей из традиционных видов спорта, а бывшие звёзды спорта становятся успешными блогерами.
В самом разгаре крупнейший чемпионат по Dota 2 — The International 2022. Он ежегодно привлекает большое число зрителей своей атмосферой и запредельным призовым фондом. Значит, самое время проверить, как хорошо вы знаете главных героев этого турнира в лицо. Сможете ли вы не перепутать киберспортсменов со спортсменами и известными блогерами?
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