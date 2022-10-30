Тест. Кто на фото — дотер, спортсмен или блогер

Спорт, киберспорт и блогинг — три популярных явления современности, которые позволяют нам не только развлечься, но и на время забыть о проблемах. Так или иначе, все эти сферы взаимосвязаны.

Спортивные соревнования уже давно показывают не только по телевидению, но и на таких площадках, как Twitch и YouTube. Киберспорт заимствует очень много вещей из традиционных видов спорта, а бывшие звёзды спорта становятся успешными блогерами.

Один из самых ярких примеров — Евгений Савин, автор YouTube-канала «КраСава».

В самом разгаре крупнейший чемпионат по Dota 2 — The International 2022. Он ежегодно привлекает большое число зрителей своей атмосферой и запредельным призовым фондом. Значит, самое время проверить, как хорошо вы знаете главных героев этого турнира в лицо. Сможете ли вы не перепутать киберспортсменов со спортсменами и известными блогерами?