Что нужно знать о God of War Ragnarok до релиза

Уже вот-вот наступит «Рагнарёк» — состоится премьера God of War Ragnarok. Продолжение God of War (2018) расскажет следующую главу саги Кратоса, ещё больше углубляясь в скандинавскую мифологию и повествуя о местном конце света.

Что довольно забавно, God of War Ragnarok выходит в день «Красной луны» — это полное лунное затмение, которое знаменует начало Рагнарёка. Разработчикам и Sony удалось по-настоящему удачно угадать с релизом.

Мир God of War Ragnarok

О чём God of War Ragnarok?

Вы удивитесь, но вторая часть в скандинавском сеттинге станет… финалом God of War в этой мифологии. По словам разработчиков, они отказались от идеи классической трилогии, поскольку на это уйдёт слишком много времени — 15 лет на создание всех игр. Решили закончить на десяти, сделав из God of War Ragnarok концовку.

А вот о чём именно игра — не совсем понятно, кроме того, что Кратос с сыном окажутся втянуты в разборки семи миров на фоне начала конца света. У семьи бога войны всё ещё много собственных проблем, поэтому искать общий язык с ребёнком всё ещё предстоит.

Кратос и Тюр

God of War Ragnarok обещает быть очень большой, однако желающие пробежать исключительно по сюжету смогут сделать это примерно за 20 часов — то есть продолжительность почти не увеличилась. При этом насыщенность событий заметно возросла.

Ну а на закрытие всех основных дополнительных заданий уйдёт ещё примерно 20 часов — и, судя по обзорам зарубежных критиков, эти миссии лучше не пропускать. По уровню проработки они практически не уступают «Ведьмаку 3». Вдобавок есть ещё дополнительные активности — так что при желании в God of War Ragnarok можно провести не меньше 50–60 часов. Если суммировать:

на сюжет — 20 часов;

на дополнительные задания — 20 часов;

на дополнительные активности — ещё 10–20 часов.

Сюжетный трейлер

Что говорят критики?

God of War Ragnarok — очень крутая. На фоне сиквела (и финала скандинавской саги) предыдущая часть кажется какой-то неуверенной и скованной. Вдобавок у «Рагнарёка» попросту высоченные оценки — 94 балла на агрегаторах. До этого только две части серии получали такие оценки — God of War (2005) и God of War (2018).

Причём журналисты отмечают, что про игру сложно говорить без спойлеров. Она умеет удивлять, и подобные моменты лучше не знать заранее. А удивлять ей действительно есть чем.

Как купить God of War Ragnarok в России?

Когда летом запустили предварительные заказы игры, мы уже собирали гайд по покупке. Немного корректировок — покупка в российском PS Store с учётом дефицита карт оплаты стала практически невозможной. В Турции же игра немного подорожала — на 100 лир (350 рублей). В остальном гайд всё ещё максимально актуальный.

Что с русским переводом God of War Ragnarok?

Разработчики сообщают, что русские субтитры доступны абсолютно во всех регионах мира, а вот русский дубляж — исключительно в европейских странах. При этом в Турции, например, ожидаются только субтитры, а в Польше и Британии — полный перевод.