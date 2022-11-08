Русский язык в God of War Ragnarok будет во всём мире

В последние дни геймеры из России активно обсуждали вопрос локализации God of War Ragnarok. Многие игроки из-за отключения PS Store в России пользуются иностранными аккаунтами для покупок и игр. Исключением не стала и Ragnarok.

Чаще всего геймеры закупались в Турции, поскольку цены в местном PS Store намного приятнее, чем в других регионах. Однако с God of War Ragnarok возникла проблема — локализация. Игроки гадали, будет ли сделана полная локализация для турецкого региона. Разработчики проекта из студии Sony Santa Monica опубликовали список поддерживаемых языков.

В списке отмечены страны и регионы, а рядом с ними помечены поддерживаемые языки. Так, субтитры на русском языке будут во всех регионах PS Store, включая турецкий и даже американский. Ситуация с озвучкой сложнее.

Турция в списке не отмечена как отдельная страна. Её включили в европейский и азиатский регионы. В первом дубляж точно будет, а во втором нет. Куда попадёт турецкий регион, неизвестно.

Ещё в июле этого года актёр Михаил Белякович, озвучивший Кратоса в God of War 2018 года, рассказывал, что озвучка полностью готова. Посмотрим, доберётся ли она до иностранных регионов.

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