Как купить God of War Ragnarok в России

Сегодня, 15 июля, по всему миру стартовал сбор предварительных заказов God of War Ragnarok. Кратко рассказываем, как можно приобрести ожидаемое продолжение главной игры 2018 года. У владельцев PS4 и PS5 целых три способа.

God of War Ragnarok уже на главной странице всех магазинов PS Store

Покупка в российском PS Store

Как и в случае с ремейком The Last of Us, в России предварительные заказы игры также стартовали. Цены при этом стандартные:

4999 рублей за версию для PS4;

5499 рублей за версию для PS5;

6199 рублей за расширенную версию для PS4 и PS5.

С PS5 нельзя купить версию только под PS4

Важно! Покупая игру для PS5, вы автоматически получаете и версию для PS4. Покупая версию для PS4, за вариант для PS5 придётся доплачивать.

Как же купить? Это самое сложное, ведь придётся искать карты оплаты PS Store для нашего региона. Они и несколько месяцев назад были в огромном дефиците, из-за чего цены подскочили, а теперь ситуация только ухудшилась. Мы изучили ситуацию на рынке сейчас, и цены на карты примерно следующие:

карта на 1000 рублей — от 3000 до 7000 рублей;

карта на 1500 рублей — от 10 000 до 13 000 рублей;

карта на 2500 рублей — от 7500 до 14 000 рублей;

карта на 5500 рублей — 27 000 рублей.

Выгодно?

В общем, да, получается не очень выгодно. Только если у вас ещё остались деньги на кошельке и вы их не тратили всё это время. Давайте рассмотрим более адекватные варианты.

Покупка в США, Британии или Польше

Для этого придётся создавать аккаунты других регионов (наш материал в помощь). Давайте сразу сравнивать цены:

США — $ 59 для PS4 и $ 69 для PS5.

В среднем получится примерно 3800 рублей за версию для PS4 и 4200 рублей за версию для PS5. Тут надо самостоятельно изучать, какие именно номиналы сейчас выгодные. На момент написания было выгодно взять карты на $ 50 и пару по $ 10.

Британия — £ 59 для PS4 и £ 69 для PS5.

Тут выйдет подороже: примерно 4700 рублей за PS4 и 5500 рублей за PS5. Но цены сильно зависят от актуального курса валюты: если рубль дорожает, то и цены начинают снижаться.

Цены в Британии

Польша — 299 злотых для PS4 и 339 злотых для PS5.

А вот в Польше выйдет дешевле, чем в Британии, но дороже США: 4400 рублей за PS4 и 5400 рублей за PS5.

Цены в Польше

Два основных рынка для покупки кодов оплаты других регионов: Plati.ru и «Авито». Главное — при покупке изучите рейтинг продавца — чтобы и работал давно, и хороших отзывов было подавляющее большинство (а лучше вообще все).

Покупка в Турции

Самый выгодный вариант, но сразу с несколькими подводными камнями. Версия для PS4 — 600 лир, а для PS5 — 700 лир. При прямом пересчёте это 2000 и 2400 рублей. Но для оплаты либо придётся запариваться с оформлением турецкой карты и покупкой валюты на сером рынке, либо просто делать это через перекупов. В любом случае выйдет дороже.

Скорее всего, в среднем придётся заплатить около 3000 рублей за версию для PS4 и 3500 рублей за вариант под PS5.

Второй подводный камень — локализация. Игры Sony в Турции в основном почему-то обходятся без перевода на русский язык, и уже есть намёки, что God of War Ragnarok не станет исключением. Если хотите играть с переводом, то лучше покупать игру в Британии или Польше — хотя там перевод сейчас тоже не подтверждён, но шансы куда выше.

Страница God of War Ragnarok в Турции

Локализация

Sony не стала отменять перевод God of War Ragnarok — игру ждут не только русские субтитры, но и классический дубляж. Однако не во всех странах локализация будет доступна. Сейчас мы можем только предполагать, но, исходя из нашего гайда, вот наиболее вероятные регионы, где будет перевод:

Британия;

Польша;

очевидно, Россия.

В США и Турции вероятность появления пакета локализации многократно ниже, но Sony может изменить свой подход к набору языков. Для компании это первый крупный релиз после приостановки деятельности в России.

Страница God of War Рагнарёк в России

God of War Ragnarok выходит 9 ноября на PS4 и PS5.