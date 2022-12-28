«Человек-бензопила» — шикарное аниме. Оно шокирует и умело превосходит ожидания

Фанатов манги трудно удивить. Кажется, они видели всё: эффектные экшены, драмы про путешествия во время, эпические саги о войне с демонами. Представьте самый невероятный сюжет — и, скорее всего, он уже встречался в манге.

Однако «Человек-бензопила» взорвал мозг даже искушённым ценителям. Авторы умело пудрили голову, вводили в сюжет харизматичных персонажей и заставляли страдать, когда герои попали в психологический триллер. Именно поэтому последние два года Chainsaw Man называют мангой года.

В октябре студия MAPPA, которая экранизировала культовую «Атаку титанов», запустила аниме по «Человеку-бензопиле». Я уже делился восторгами после стартового эпизода, но аниме даже превзошло ожидания!

Безумный сюжет напоминает американские горки

Мир «Человека-бензопилы» похож на наш. Вот только, помимо людей, в нём живут демоны, олицетворяющие страхи. Если люди боятся пауков, крови или будущего, неизбежно появится питаемый ужасом демон. И чем больше бедолаг дрожат от его силы, тем мощнее он станет.

К примеру, демон-огнестрел считается одним из самых опасных монстров. Всё-таки люди слишком часто теряли близких в перестрелках.

Никогда не догадаетесь, что это за демон Фото: MAPPA

Чтобы защитить людей, власти создали организацию, которая сражается с демонами. По нелепой случайности главный герой Дэндзи станет её частью. Он был обычным отбросом и дружил с демоническим питомцем Почито. Существо напоминало милую собаку с бензопилой на голове.

Однажды Дэндзи умер, но Почито пожертвовал собой и слился с хозяином — так и появился Человек-бензопила. Полудемон тут же перерубил десятки тварей и привлёк внимание охотников. За Дэндзи пришла сама Макима, один из боссов организации. Дама пообещала вкусную еду и крышу над головой, а в обмен попросила быть её питомцем и убивать монстров.

Макима очаровательна и полна секретов Фото: MAPPA

«Человек-бензопила» долго притворяется весёлым аниме про отважных воинов. Чего только стоит мотивация главного героя: он мечтает полапать женскую грудь — поэтому и не сдаётся в бою. Нельзя умереть, не добившись желаемого! А ведь Дэндзи ещё не самый безумный персонаж — у демонессы Пауэр крышу рвёт ещё сильнее.

В итоге герои задорно бьются с тварями, весело шутят, зависают в баре и напиваются в хлам. Конечно, порой им приходится тяжко, но в целом жизнь удалась. В какую бы передрягу ни угодили охотники, в их победе не сомневаешься.

Вот только всё это обман. Скоро авторы выбьют почву из-под ног и покажут, что «Человек-бензопила» — жестокое аниме, которое медленно ломает героев и не ценит их жизни. А ведь основная арка в первом сезоне толком не началась: зрителю дают только намёки об истинной угрозе, пусть и явные.

Охотники заключают с демонами контракт и призывают их на помощь Фото: MAPPA

В итоге следить за историей интересно. Сценарий умело убаюкивает зрителя, заставляет смеяться или умирать от кринжа, а затем шокирует. Именно такие американские горки делают «Человека-бензопилу» классным аниме.

Бензопила круто рвёт демонов на части

MAPPA умеет рисовать зрелищный экшен, но в «Атаке титанов» бои были элегантными. Герои планировали действия, стремительно бросались в бой и зачастую побеждали одним выверенным ударом.

Дэндзи рвётся в бой Фото: MAPPA

А вот Человек-бензопила про тактику не слышал: всё, что у него есть, — безудержная ярость и мечта о хорошей жизни. Поэтому он бездумно рвёт монстров, пока руки на месте. Даже когда выбьется из сил, просто выпьет вражеской крови и продолжит кромсать. Поэтому экшен всё ещё красивый и немыслимо брутальный.

Когда Дэндзи заканчивает первую битву, вокруг валяются десятки расчленённых трупов, а стены и пол залиты кровищей. И ведь ругать авторов за бессмысленную жестокость не выйдет — всё-таки из рук и головы героя торчат бензопилы, а решать вопросы мягко он не умеет.

Обычное дело после драки Фото: MAPPA

Впрочем, в аниме хватает боёв, где кишки не летят во все стороны. К примеру, первая баталия с Человеком-Катаной напоминает самурайскую дуэль. Постановка великолепная, обстоятельства неприятные, а финал шокирует.

Катана против бензопилы Фото: MAPPA

Аниме роскошно выглядит

В «Человеке-бензопиле» художники не всегда выкладываются на полную. Есть кадры, где авторы явно экономили время, забывая прорисовать лица или не исправляя странные глаза. Но это редкость: в основном аниме выглядит роскошно.

Дэндзи до превращения в полудемона Фото: MAPPA

Количество моментов, когда хочется нажать на паузу и рассмотреть экран, зашкаливает. Каждый демон вычурно выглядит и изобилует прикольными деталями. Покачиванием травы на ветру залюбуешься. Локации почти всегда проработаны до мелочей. А в Токио после просмотра хочется переехать.

Этот эпизод вышел жутким Фото: MAPPA

При этом авторы не просто рисуют красивые сцены, но и вкладывают в них смысл. Взять хотя бы опенинг, который целиком состоит из отсылок на «Криминальное чтиво», «Большого Лебовски» и другие легендарные фильмы и мемы.

Пока что истинный сюжет «Человека-бензопилы» даже не начался. Основной злодей только расставил ловушки и готовится заманить героев в свои сети. Но смотреть аниме уже интересно: персонажи классные, Макима очаровательна, бои драйвовые, а история интригует. И как же жаль, что следующий сезон придётся долго ждать!

Понравилось

Классный сюжет

Брутальный экшен

Много харизматичных персонажей

Не понравилось