Юрий Стоянов — легенда кино и сериалов со множеством крутых ролей

Юрий Стоянов снимается в кино на протяжении 50 лет. Казалось бы, лучшие дни актёра позади, но «Вампиры средней полосы» снова сделали его суперзвездой.

Стоянов гениально отыграл древнего кровопийцу, который громил армии Чингисхана и Наполеона, а теперь живёт в Смоленске, жалуется на больную спину и ужасается ценам в магазине. За такую роль актёр заслужил как минимум номинацию на «Эмми». А ведь в его портфолио много других шикарных работ. Рассказываем о лучших!

«Городок»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2/10 (11 тыс. оценок)

Карьера Стоянова стартовала в 1974 году. Правда, поначалу Юрий редко появлялся в кадре, предпочитая театральную сцену. Всё изменилось в 1993 году, когда Юрий Стоянов и Илья Олейников запустили «Городок».

Легенды Фото: «Россия-1»

В каждой передаче актёры показывали забавные скетчи. Пародировали рекламу, шутили над биографиями великих людей и удивляли забавными хоррор-историями. Самой хитовой была рубрика «Приколы нашего городка», где обычные люди становились жертвами пранков.

Хотя в «Городке» был не только юмор. В финальных скетчах актёры поднимали вечные темы и неизбежно цепляли за душу. А трек Анжелики Варум на фоне титров нагонял приятную тоску. «Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок».

Когда в начале нулевых ввели закон о титрах не дольше 15 секунд, зрители разгневались — они хотели слушать песню целиком. Есть ли другое шоу, в котором титры любили так же сильно? Вряд ли.

Стоянов часто играл женщин и даже ругался на эту тему Фото: «Россия-1»

Многие каналы копировали передачу, но терпели фиаско. Секрет «Городка» был в уюте, который создавали Стоянов и Олейников. Зритель чувствовал себя частью передачи, членом семьи — так было вплоть до 2012 года. Увы, 11 лет назад Илья Олейников умер, а Стоянов не стал в одиночку продолжать шоу.

«12»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6/10 (102 тыс. оценок)

«12» — один из самых громких фильмов 2007 года. Его даже номинировали на «Оскар». Секрет в режиссуре Никиты Михалкова и актёрах, среди которых был Стоянов.

Герой Стоянова выделяется на фоне остальных присяжных Фото: Каропрокат

Сюжет рассказывает о судебном разбирательстве. 18-летний юноша убил приёмного отца, воевавшего в Чечне. Судьбу преступника решают 12 присяжных. Поначалу почти все присяжные признают вину мальчишки. Лишь один персонаж вникает в вопрос и думает о мотивации убийцы. Поэтому заседание затягивается на весь день. Герои рвут глотки, лезут в драку и не могут найти компромисс.

Стоянов играет циничного бизнесмена, который считает юношу хладнокровным убийцей. Он настолько живописно рисует картину жестокой расправы, что кровь в жилах стынет. Неудивительно, что после премьеры «12» Стоянов получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль.

В «12» идеальная актёрская игра Фото: Каропрокат

«Ландыш серебристый»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,3/10 (17 тыс. оценок)

Фильм рассказывает о наивной девушке, которая мечтает стать певицей. По нелепой случайности она попадает в КПЗ, встречает там крутых продюсеров и едет за ними в Москву. Одного из музыкальных воротил играет Стоянов.

Персонажа не назвать хорошим: он увёл у друга женщину и не спешит помогать новой знакомой. Зато актёр идеально отыграл мужчину, который запутался в себе, но не разучился быть человеком. Даже допуская ошибки, он кажется искренним и приятным. Только Стоянов мог так убедительно справиться со сложной ролью.

У Цекало и Стоянова получился сильный дуэт Фото: «Козерог»

«Человек у окна»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2/10 (5,9 тыс. оценок)

«Человек у окна» — самый личный фильм Стоянова, ведь в основу сценария легла история из его жизни. Однажды актёр приехал в Токио и встретил там человека с необычной работой. Один японец каждый день стоял у окна и рассказывал коллегам о том, что творится на улице. 30 лет спустя Стоянов сыграл похожего персонажа.

В фильме полно трогательных моментов Фото: «Черепаха»

Главный герой — артист в возрасте, у которого не сложилась жизнь. Жена разлюбила, лучший друг ведёт себя некорректно, сын где-то далеко. Зато у героя есть уникальная способность: глядя в окно, он управляет судьбами и направляет людей в верном направлении. А вскоре артист и сам становится игрушкой судьбы. Сначала он влюбляется в молодую журналистку, а потом помогает её мужчине с делами.

Фишка «Человека у окна» в эпизодах, пропитанных жизненным опытом создателей. Однажды миграционный инспектор грубо обзывает среднеазиатских нелегалов. На это герой напоминает, что во время Второй мировой узбеки спасли жизни тысячам русских детей. Дело в том, что в те времена маму Стоянова эвакуировали именно в Ташкент. Вот почему фильм настолько эмоциональный.

Знали, что Стоянов ещё и хороший музыкант? Фото: «Черепаха»

«Москва никогда не спит»

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,5/10 (3,9 тыс. оценок)

«Москва никогда не спит» — проходной фильм, который стоит смотреть исключительно из-за Стоянова. Он играет умирающего актёра. Мужчина просыпается в больнице и понимает, что вряд ли проживёт ещё один день. Хотя жизнь была тяжёлой, поэтому смерть кажется облегчением.

Вот только есть проблема: актёр сыграл много ролей, и каждый второй встречный знает его лицо — но никто не может вспомнить имя. Не значит ли это, что карьера была не такой уж успешной, а жизнь прожита зря? Зритель проживёт эти переживания вместе с героем Стоянова. Жаль, что другие истории в фильме не такие интересные.

Герой Стоянова отчаянно ищет смысл жизни Фото: «Экспонента»

«Папы»

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,4/10 (13 тыс. оценок)

Ещё один фильм, который точно не станет классикой. Зато Стоянов в нём круто зажигает и заставляет плакать. Герой Стоянова — актёр, который слишком придирчиво выбирает роли и часто сидит без работы. Но однажды он соглашается сыграть отца преуспевающей дамы.

Почему герой ввязался в авантюру? Ответ прост. Он в разладе с дочерью и хочет снова почувствовать себя папой. В итоге из арки Стоянова вышла чудесная история.

Актёр выжимает максимум даже из слабого сценария Фото: «Наше Кино»

«Вампиры средней полосы»

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,2/10 (354 тыс. оценок)

Пожалуй, главный российский сериал последних лет. В «Вампирах средней полосы» прекрасно всё. Сеттинг, где кровопийцы ходят на работу и скрывают от людей свою тайну. Проработанные персонажи, за которыми приятно следить. Актёры, идеально раскрывающие образы. В итоге даже противным персонажам сопереживаешь, а негодяи удивляют харизмой.

Вампир Святослав Вернидубович и его вампирская семья Фото: Start

Хотя главное достоинство шоу — сам Стоянов. Он играет древнего вампира, который спасал Смоленск от монголов и кошмарил французов. А теперь он заботится о местных кровопийцах, негодует от маленькой пенсии и требует у депутатов нормально работать. Он кажется безобидным и старомодным, но в нужный момент покажет силу и выдаст гениальную шутку.

Людей он почти не кусает, предпочитая донорскую кровь. Впрочем, если в дом придёт компьютерный мастер и попросит за минутную работу 10 тысяч, на его шее появятся новые отверстия. Поэтому герой Стоянова стал фундаментом «Вампиров средней полосы» и обеспечил сериалу успех.

У персонажа крутая предыстория Фото: Start

«Гости из прошлого»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10 (89 тыс. оценок)

Ещё один высокооценённый сериал со Стояновым. Сюжет рассказывает об учёном, который создал машину времени. Теперь половина его квартиры находится в 80-х, а другая — в технологичном будущем с интернетом, гаджетами и другими жильцами.

Тут много прикольных конфликтов. Будущее не уживается с прошлым, жильцы из разных эпох много спорят, а внук учёного добавляет проблем. О моральных дилеммах тоже не забывают. Стоит ли менять прошлое, чтобы спасти людей от трагедии?

Решать эти головоломки интересно — во многом благодаря Стоянову в главной роли. Он удивляется технологиям, весело ругается и искренне старается всем помочь.

Этот учёный изменит мир Фото: СТС

«Бессмертные»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,1/10 (13 тыс. оценок)

Драма о друзьях, которые когда-то воевали в Афганистане, а теперь живут мирно: пишут книги, занимаются бизнесом, охраняют порядок. Вот только свистящие над головой пули они не забыли. Компания не виделась вот уже 20 лет, а теперь встречается на кладбище, чтобы попрощаться с товарищем и вспомнить былое.

В фильме все персонажи интересные, но Стоянов, как обычно, выделяется. Его история многих заставит пустить слезу.

Героя Стоянова вспоминает переделки из прошлого Фото: Premier

«100янов»

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,9/10 (913 оценок)

В «Городке» Стоянов много дурачился, но не утолил жажду баловства. Спустя семь лет после закрытия передачи актёр запустил новую.

В «100янове» он снова перевоплощается в охранников, лесорубов, депутатов, заводчан и женщин, а потом выдаёт забавные скетчи. В кадре появляются и другие звёзды вроде Виктора Сухорукова и Владимира Меньшова, но погоду делает именно Юрий.

Видео доступно на YouTube-канале ПриЛучший о Павле. Права на видео принадлежат М.Продакшн.

Конечно, новой передаче не хватает харизмы «Городка», но зрители всё равно хвалят шутки. Сеть даже переполнили мемы в духе «После работы я выгляжу как женщины, которых играет Стоянов». Удивительно, что актёр придумывает новые шутки и скетчи после стольких лет юмористической карьеры.

Стоянов справляется с любыми образами Фото: М. Продакшн

***

Стоянов гениален. Он смешил нас, заставлял рыдать и удивлял необычными образами. Приятно, что актёр до сих пор купается в любви зрителей. Он это заслужил!