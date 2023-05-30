Третий сезон «Ведьмака»: будущее Генри Кавилла и странный Лютик

Долгое ожидание третьего сезона сериала «Ведьмак» почти закончилось: до последнего возвращения Генри Кавилла в роли Геральта осталось всего несколько недель. Боитесь пропустить начало сезона и не знаете, что произойдёт в новых сериях полюбившегося сериала от Netflix? Тогда вы оказались в правильном месте.

Дата выхода третьего сезона «Ведьмак»

Третий сезон сериала, в отличие от первых двух, будет разделён на две части. Первый том, состоящий из пяти серий, выйдет 29 июня 2023 года. А релиз второго тома из оставшихся трёх серий стоит ожидать 27 июля 2023 года.

Цири в исполнении Фрейи Аллан Фото: Netflix

Чтобы было нагляднее, вот список серий с датами выхода — серии должны появиться в районе 11:00 мск.

1-я серия: 29 июня 2023 года

2-я серия: 29 июня 2023 года

3-я серия: 29 июня 2023 года

4-я серия: 29 июня 2023 года

5-я серия: 29 июня 2023 года

6-я серия: 27 июля 2023 года

7-я серия: 27 июля 2023 года

8-я серия: 27 июля 2023 года.

Разделение сезона на две части может показаться странным, но Netflix делает это уже давно. Такая же участь постигла ещё несколько проектов сервиса, включая флагмана — «Очень странные дела».

Генри Кавилл скоро покинет сериал

Основной актёрский состав, известный ещё по предыдущим сезонам, остался без изменений. Геральта сыграл Генри Кавилл, Цири исполнила Фрейя Аллан, Йеннифэр — Аня Чалотра, а Лютика — Джоуи Бейти.

Геральт в исполнении Генри Кавилла Фото: Netflix

Подтверждено возвращение других завсегдатаев сериала: Фрингилью сыграла Мими Дивени, Кагыра исполнил Имон Фэррен. Вернутся Грэм Мактавиш в роли Сигизмунда Дийкстры, Кэсси Клэр в роли Филиппы и Аиша ​​Фабьен Росс в роли Лидии ван Бредевоорт. Не обойдётся и без новичков. Так, например, королевского плейбоя и младшего брата короля Визимира Радовида сыграл Хью Скиннер. А на роль Фальки, предка Цири, была утверждена Хифту Квасем.

Раз группа, возглавляемая Геральтом и Йеннифэр, в третьем сезоне покинет защитную крепость Каэр Морхен, то, вероятно, другие ведьмаки, скорее всего, не появятся в новом сезоне. А вот ключевые правители и чародеи, безусловно, вернутся. В их числе Трисс, Вильгефорц из Роггевеена и Сигизмунд Дийкстра.

Дийкстра в сериале в исполнении Грэма Мактавиша Фото: Netflix

Актёрский состав третьего сезона «Ведьмака»

Геральт — Генри Кавилл

Цири — Фрейя Аллан

Йеннифэр — Аня Чалотра

Лютик — Джоуи Бейти

Фрингилья Виго — Мими Дивени

Кагыр — Имон Фэррен

Дийкстра — Грэм Мактавиш

Филиппа Эйльхарт — Кэсси Клэр

Лидия ван Бредевоорт — Аиша ​​Фабьен Росс

Вильгефорц из Роггевеена — Махеш Джаду

Трисс Меригольд — Анна Шаффер

Эмгыр вар Эмрейс — Барт Эдвардс

Принц Редании Радовид — Хью Скиннер

Чародей-недоучка Риенс — Сэм Вульф

Тиссайя де Врис — Мианна Бёринг

Филавандрель — Том Кантон

Францеска Финдабаир — Месия Симсон

Истред — Ройс Пирресон

Стрегобор — Ларс Миккельсен

Артуриус Виго — Теренс Мэйнард

Король Визимир — Эд Берч

Дара — Уилсон Раджу-Пухальте

Мильва — Чжан Мэнъэр

Галлатин — Робби Амелл

Мистле — Кристель Элвин

Фалька — Хифту Квасем.

Уже в четвёртом сезоне этот состав претерпит изменения. Известно, что для Генри Кавилла (Геральт) этот сезон станет последним. Его заменит австралийский актёр Лиам Хемсворт, наиболее известный по своим ролям Джоша Тейлора в сериале «Соседи», Маркуса в сериале «Принцесса слонов» и Гейла Хоторна в фильме «Голодные игры».

Почему Кавилл решил уйти из сериала — не уточняется, но есть несколько возможных причин. Издание Redanian Intelligence, чьи слухи и домыслы частенько оказываются правдой, сообщало, что Генри планировал уйти из сериала ещё после второго сезона. Предположительно, Кавилл рассматривал возможность ухода из сериала, потому что он и продюсеры «не сходились во взглядах» с точки зрения содержания и общей роли Геральта в сериале.

Как Лиам Хемсворт может выглядеть в роли Геральта

Видео доступно на YouTube-канале stryder HD. Права на видео принадлежат Netflix.

Также Генри Кавилл мог покинуть сериал из-за недостатка времени. Актёр (ненадолго) вернулся к роли Супермена в киновселенной DC и активно снимается в других проектах. Третья (возможная) причина может заключаться в том, что Генри Кавилл заключил с Netflix краткосрочный контракт. После истечения контракта актёр не захотел его продлевать, так как решил двигаться дальше.

Вдобавок не стоит забывать, что теперь Генри Кавилл буквально отвечает за фильмы и сериалы по Warhammer для Amazon. Актёр, конечно, любит вселенную «Ведьмака», но Warhammer он просто обожает всем сердцем. Неудивительно, что теперь именно он занимается франшизой.

Что произойдёт в третьем сезоне «Ведьмака»: сюжетная завязка

Третий сезон «Ведьмака» будет основан на втором романе Анджея Сапковского «Сага о Ведьмаке» под названием «Время презрения», в котором политические интриги на острове Танедд перерастут в открытый переворот, а Геральт из Ривии окажется в эпицентре этих событий. Попытки Йеннифэр обучить Цири магии провалятся, и чародейка решит обратиться за помощью к магам Аретузы.

Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры Фото: Netflix

Там она понадеется узнать больше о неиспользованной силе Цири, но, как и Геральт, окажется втянута в политические игры и предательство. Вероятно, вся воссоединившаяся троица окажется окружена врагами.

Цири выступает в роли эдакого загнанного в угол ягнёнка, которого все монархи, маги и монстры королевства хотят схватить и убить. А Йеннифэр и Геральт пытаются защитить Дитя предназначения как от них, так и от наступающей на пятки Дикой Охоты.

Лютик окажется не только любителем девушек

Создатели сериала адаптируют книги, но не точно следуют им. Так, например, во втором сезоне в сериале раскрывается правда о происхождении Цири намного быстрее, чем в романах Сапковского.

В книгах бард Лютик — лучший друг Геральта — предстаёт дамским угодником, а в сериале его сделают бисексуалом. Фанаты, конечно, ожидали, что Лютик в кого-то втрескается, но чтобы в Радовида… Такое оказалось для многих неприятной неожиданностью.

Лютик в исполнении Джоуи Бейти Фото: Netflix

Особенно с учётом того, что в романах принц с возрастом становится жестоким правителем, заслужив впоследствии прозвище Радовид Суровый. В играх CD Projekt RED он и вовсе изображается как психически неуравновешенный правитель, склонный к изощрённым казням.

В романе «Кровь эльфов» будущий король Редании сам предстаёт молодым парнем, близким по возрасту к Цири, в то время как Лютику около 40. Видимо, создатели сериала собираются изменить Радовиду не только ориентацию, но и повысить возраст. В сериале его исполнит 38-летний Хью Скиннер, известный по ролям в сериалах «Штаб-квартира BBC» и «Дрянь».

***

А вы ждёте третий сезон? Пишите свои ожидания от сериала в комментариях!