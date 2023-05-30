Третий сезон «Ведьмака»: будущее Генри Кавилла и странный Лютик

Долгое ожидание третьего сезона сериала «Ведьмак» почти закончилось: до последнего возвращения Генри Кавилла в роли Геральта осталось всего несколько недель. Боитесь пропустить начало сезона и не знаете, что произойдёт в новых сериях полюбившегося сериала от Netflix? Тогда вы оказались в правильном месте.
Дата выхода третьего сезона «Ведьмак»
Третий сезон сериала, в отличие от первых двух, будет разделён на две части. Первый том, состоящий из пяти серий, выйдет 29 июня 2023 года. А релиз второго тома из оставшихся трёх серий стоит ожидать 27 июля 2023 года.
Цири в исполнении Фрейи Аллан
Фото: Netflix
Чтобы было нагляднее, вот список серий с датами выхода — серии должны появиться в районе 11:00 мск.
- 1-я серия: 29 июня 2023 года
- 2-я серия: 29 июня 2023 года
- 3-я серия: 29 июня 2023 года
- 4-я серия: 29 июня 2023 года
- 5-я серия: 29 июня 2023 года
- 6-я серия: 27 июля 2023 года
- 7-я серия: 27 июля 2023 года
- 8-я серия: 27 июля 2023 года.
Разделение сезона на две части может показаться странным, но Netflix делает это уже давно. Такая же участь постигла ещё несколько проектов сервиса, включая флагмана — «Очень странные дела».
Генри Кавилл скоро покинет сериал
Основной актёрский состав, известный ещё по предыдущим сезонам, остался без изменений. Геральта сыграл Генри Кавилл, Цири исполнила Фрейя Аллан, Йеннифэр — Аня Чалотра, а Лютика — Джоуи Бейти.
Геральт в исполнении Генри Кавилла
Фото: Netflix
Подтверждено возвращение других завсегдатаев сериала: Фрингилью сыграла Мими Дивени, Кагыра исполнил Имон Фэррен. Вернутся Грэм Мактавиш в роли Сигизмунда Дийкстры, Кэсси Клэр в роли Филиппы и Аиша Фабьен Росс в роли Лидии ван Бредевоорт. Не обойдётся и без новичков. Так, например, королевского плейбоя и младшего брата короля Визимира Радовида сыграл Хью Скиннер. А на роль Фальки, предка Цири, была утверждена Хифту Квасем.
Раз группа, возглавляемая Геральтом и Йеннифэр, в третьем сезоне покинет защитную крепость Каэр Морхен, то, вероятно, другие ведьмаки, скорее всего, не появятся в новом сезоне. А вот ключевые правители и чародеи, безусловно, вернутся. В их числе Трисс, Вильгефорц из Роггевеена и Сигизмунд Дийкстра.
Дийкстра в сериале в исполнении Грэма Мактавиша
Фото: Netflix
Актёрский состав третьего сезона «Ведьмака»
- Геральт — Генри Кавилл
- Цири — Фрейя Аллан
- Йеннифэр — Аня Чалотра
- Лютик — Джоуи Бейти
- Фрингилья Виго — Мими Дивени
- Кагыр — Имон Фэррен
- Дийкстра — Грэм Мактавиш
- Филиппа Эйльхарт — Кэсси Клэр
- Лидия ван Бредевоорт — Аиша Фабьен Росс
- Вильгефорц из Роггевеена — Махеш Джаду
- Трисс Меригольд — Анна Шаффер
- Эмгыр вар Эмрейс — Барт Эдвардс
- Принц Редании Радовид — Хью Скиннер
- Чародей-недоучка Риенс — Сэм Вульф
- Тиссайя де Врис — Мианна Бёринг
- Филавандрель — Том Кантон
- Францеска Финдабаир — Месия Симсон
- Истред — Ройс Пирресон
- Стрегобор — Ларс Миккельсен
- Артуриус Виго — Теренс Мэйнард
- Король Визимир — Эд Берч
- Дара — Уилсон Раджу-Пухальте
- Мильва — Чжан Мэнъэр
- Галлатин — Робби Амелл
- Мистле — Кристель Элвин
- Фалька — Хифту Квасем.
Уже в четвёртом сезоне этот состав претерпит изменения. Известно, что для Генри Кавилла (Геральт) этот сезон станет последним. Его заменит австралийский актёр Лиам Хемсворт, наиболее известный по своим ролям Джоша Тейлора в сериале «Соседи», Маркуса в сериале «Принцесса слонов» и Гейла Хоторна в фильме «Голодные игры».
Почему Кавилл решил уйти из сериала — не уточняется, но есть несколько возможных причин. Издание Redanian Intelligence, чьи слухи и домыслы частенько оказываются правдой, сообщало, что Генри планировал уйти из сериала ещё после второго сезона. Предположительно, Кавилл рассматривал возможность ухода из сериала, потому что он и продюсеры «не сходились во взглядах» с точки зрения содержания и общей роли Геральта в сериале.
Как Лиам Хемсворт может выглядеть в роли Геральта
Видео доступно на YouTube-канале stryder HD. Права на видео принадлежат Netflix.
Также Генри Кавилл мог покинуть сериал из-за недостатка времени. Актёр (ненадолго) вернулся к роли Супермена в киновселенной DC и активно снимается в других проектах. Третья (возможная) причина может заключаться в том, что Генри Кавилл заключил с Netflix краткосрочный контракт. После истечения контракта актёр не захотел его продлевать, так как решил двигаться дальше.
Вдобавок не стоит забывать, что теперь Генри Кавилл буквально отвечает за фильмы и сериалы по Warhammer для Amazon. Актёр, конечно, любит вселенную «Ведьмака», но Warhammer он просто обожает всем сердцем. Неудивительно, что теперь именно он занимается франшизой.
Что произойдёт в третьем сезоне «Ведьмака»: сюжетная завязка
Третий сезон «Ведьмака» будет основан на втором романе Анджея Сапковского «Сага о Ведьмаке» под названием «Время презрения», в котором политические интриги на острове Танедд перерастут в открытый переворот, а Геральт из Ривии окажется в эпицентре этих событий. Попытки Йеннифэр обучить Цири магии провалятся, и чародейка решит обратиться за помощью к магам Аретузы.
Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры
Фото: Netflix
Там она понадеется узнать больше о неиспользованной силе Цири, но, как и Геральт, окажется втянута в политические игры и предательство. Вероятно, вся воссоединившаяся троица окажется окружена врагами.
Цири выступает в роли эдакого загнанного в угол ягнёнка, которого все монархи, маги и монстры королевства хотят схватить и убить. А Йеннифэр и Геральт пытаются защитить Дитя предназначения как от них, так и от наступающей на пятки Дикой Охоты.
Лютик окажется не только любителем девушек
Создатели сериала адаптируют книги, но не точно следуют им. Так, например, во втором сезоне в сериале раскрывается правда о происхождении Цири намного быстрее, чем в романах Сапковского.
В книгах бард Лютик — лучший друг Геральта — предстаёт дамским угодником, а в сериале его сделают бисексуалом. Фанаты, конечно, ожидали, что Лютик в кого-то втрескается, но чтобы в Радовида… Такое оказалось для многих неприятной неожиданностью.
Лютик в исполнении Джоуи Бейти
Фото: Netflix
Особенно с учётом того, что в романах принц с возрастом становится жестоким правителем, заслужив впоследствии прозвище Радовид Суровый. В играх CD Projekt RED он и вовсе изображается как психически неуравновешенный правитель, склонный к изощрённым казням.
В романе «Кровь эльфов» будущий король Редании сам предстаёт молодым парнем, близким по возрасту к Цири, в то время как Лютику около 40. Видимо, создатели сериала собираются изменить Радовиду не только ориентацию, но и повысить возраст. В сериале его исполнит 38-летний Хью Скиннер, известный по ролям в сериалах «Штаб-квартира BBC» и «Дрянь».
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А вы ждёте третий сезон? Пишите свои ожидания от сериала в комментариях!
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