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Сериал «Ведьмак» (2023): дата выхода третьего сезона, расписание серий, сюжет, актёры, трейлер

Третий сезон «Ведьмака»: будущее Генри Кавилла и странный Лютик
Артём Ращупкин
Детали третьего сезона «Ведьмака»
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Впереди последние восемь серий с любимым британским ведьмаком.

Долгое ожидание третьего сезона сериала «Ведьмак» почти закончилось: до последнего возвращения Генри Кавилла в роли Геральта осталось всего несколько недель. Боитесь пропустить начало сезона и не знаете, что произойдёт в новых сериях полюбившегося сериала от Netflix? Тогда вы оказались в правильном месте.

Дата выхода третьего сезона «Ведьмак»

Третий сезон сериала, в отличие от первых двух, будет разделён на две части. Первый том, состоящий из пяти серий, выйдет 29 июня 2023 года. А релиз второго тома из оставшихся трёх серий стоит ожидать 27 июля 2023 года.

Цири в исполнении Фрейи Аллан

Цири в исполнении Фрейи Аллан

Фото: Netflix

Чтобы было нагляднее, вот список серий с датами выхода — серии должны появиться в районе 11:00 мск.

  • 1-я серия: 29 июня 2023 года
  • 2-я серия: 29 июня 2023 года
  • 3-я серия: 29 июня 2023 года
  • 4-я серия: 29 июня 2023 года
  • 5-я серия: 29 июня 2023 года
  • 6-я серия: 27 июля 2023 года
  • 7-я серия: 27 июля 2023 года
  • 8-я серия: 27 июля 2023 года.

Разделение сезона на две части может показаться странным, но Netflix делает это уже давно. Такая же участь постигла ещё несколько проектов сервиса, включая флагмана — «Очень странные дела».

Впечатления от второго сезона «Ведьмака»:
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Досмотрели второй сезон «Ведьмака». Вот это финал!

Генри Кавилл скоро покинет сериал

Основной актёрский состав, известный ещё по предыдущим сезонам, остался без изменений. Геральта сыграл Генри Кавилл, Цири исполнила Фрейя Аллан, Йеннифэр — Аня Чалотра, а Лютика — Джоуи Бейти.

Геральт в исполнении Генри Кавилла

Геральт в исполнении Генри Кавилла

Фото: Netflix

Подтверждено возвращение других завсегдатаев сериала: Фрингилью сыграла Мими Дивени, Кагыра исполнил Имон Фэррен. Вернутся Грэм Мактавиш в роли Сигизмунда Дийкстры, Кэсси Клэр в роли Филиппы и Аиша ​​Фабьен Росс в роли Лидии ван Бредевоорт. Не обойдётся и без новичков. Так, например, королевского плейбоя и младшего брата короля Визимира Радовида сыграл Хью Скиннер. А на роль Фальки, предка Цири, была утверждена Хифту Квасем.

Раз группа, возглавляемая Геральтом и Йеннифэр, в третьем сезоне покинет защитную крепость Каэр Морхен, то, вероятно, другие ведьмаки, скорее всего, не появятся в новом сезоне. А вот ключевые правители и чародеи, безусловно, вернутся. В их числе Трисс, Вильгефорц из Роггевеена и Сигизмунд Дийкстра.

Дийкстра в сериале в исполнении Грэма Мактавиша

Дийкстра в сериале в исполнении Грэма Мактавиша

Фото: Netflix

Актёрский состав третьего сезона «Ведьмака»

  • Геральт — Генри Кавилл
  • Цири — Фрейя Аллан
  • Йеннифэр — Аня Чалотра
  • Лютик — Джоуи Бейти
  • Фрингилья Виго — Мими Дивени
  • Кагыр — Имон Фэррен
  • Дийкстра — Грэм Мактавиш
  • Филиппа Эйльхарт — Кэсси Клэр
  • Лидия ван Бредевоорт — Аиша ​​Фабьен Росс
  • Вильгефорц из Роггевеена — Махеш Джаду
  • Трисс Меригольд — Анна Шаффер
  • Эмгыр вар Эмрейс — Барт Эдвардс
  • Принц Редании Радовид — Хью Скиннер
  • Чародей-недоучка Риенс — Сэм Вульф
  • Тиссайя де Врис — Мианна Бёринг
  • Филавандрель — Том Кантон
  • Францеска Финдабаир — Месия Симсон
  • Истред — Ройс Пирресон
  • Стрегобор — Ларс Миккельсен
  • Артуриус Виго — Теренс Мэйнард
  • Король Визимир — Эд Берч
  • Дара — Уилсон Раджу-Пухальте
  • Мильва — Чжан Мэнъэр
  • Галлатин — Робби Амелл
  • Мистле — Кристель Элвин
  • Фалька — Хифту Квасем.

Уже в четвёртом сезоне этот состав претерпит изменения. Известно, что для Генри Кавилла (Геральт) этот сезон станет последним. Его заменит австралийский актёр Лиам Хемсворт, наиболее известный по своим ролям Джоша Тейлора в сериале «Соседи», Маркуса в сериале «Принцесса слонов» и Гейла Хоторна в фильме «Голодные игры».

Почему Кавилл решил уйти из сериала — не уточняется, но есть несколько возможных причин. Издание Redanian Intelligence, чьи слухи и домыслы частенько оказываются правдой, сообщало, что Генри планировал уйти из сериала ещё после второго сезона. Предположительно, Кавилл рассматривал возможность ухода из сериала, потому что он и продюсеры «не сходились во взглядах» с точки зрения содержания и общей роли Геральта в сериале.

Как Лиам Хемсворт может выглядеть в роли Геральта

Видео доступно на YouTube-канале stryder HD. Права на видео принадлежат Netflix.

Также Генри Кавилл мог покинуть сериал из-за недостатка времени. Актёр (ненадолго) вернулся к роли Супермена в киновселенной DC и активно снимается в других проектах. Третья (возможная) причина может заключаться в том, что Генри Кавилл заключил с Netflix краткосрочный контракт. После истечения контракта актёр не захотел его продлевать, так как решил двигаться дальше.

Вдобавок не стоит забывать, что теперь Генри Кавилл буквально отвечает за фильмы и сериалы по Warhammer для Amazon. Актёр, конечно, любит вселенную «Ведьмака», но Warhammer он просто обожает всем сердцем. Неудивительно, что теперь именно он занимается франшизой.

Что произойдёт в третьем сезоне «Ведьмака»: сюжетная завязка

Третий сезон «Ведьмака» будет основан на втором романе Анджея Сапковского «Сага о Ведьмаке» под названием «Время презрения», в котором политические интриги на острове Танедд перерастут в открытый переворот, а Геральт из Ривии окажется в эпицентре этих событий. Попытки Йеннифэр обучить Цири магии провалятся, и чародейка решит обратиться за помощью к магам Аретузы.

Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры

Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры

Фото: Netflix

Там она понадеется узнать больше о неиспользованной силе Цири, но, как и Геральт, окажется втянута в политические игры и предательство. Вероятно, вся воссоединившаяся троица окажется окружена врагами.

Цири выступает в роли эдакого загнанного в угол ягнёнка, которого все монархи, маги и монстры королевства хотят схватить и убить. А Йеннифэр и Геральт пытаются защитить Дитя предназначения как от них, так и от наступающей на пятки Дикой Охоты.

Лютик окажется не только любителем девушек

Создатели сериала адаптируют книги, но не точно следуют им. Так, например, во втором сезоне в сериале раскрывается правда о происхождении Цири намного быстрее, чем в романах Сапковского.

В книгах бард Лютик — лучший друг Геральта — предстаёт дамским угодником, а в сериале его сделают бисексуалом. Фанаты, конечно, ожидали, что Лютик в кого-то втрескается, но чтобы в Радовида… Такое оказалось для многих неприятной неожиданностью.

Лютик в исполнении Джоуи Бейти

Лютик в исполнении Джоуи Бейти

Фото: Netflix

Особенно с учётом того, что в романах принц с возрастом становится жестоким правителем, заслужив впоследствии прозвище Радовид Суровый. В играх CD Projekt RED он и вовсе изображается как психически неуравновешенный правитель, склонный к изощрённым казням.

В романе «Кровь эльфов» будущий король Редании сам предстаёт молодым парнем, близким по возрасту к Цири, в то время как Лютику около 40. Видимо, создатели сериала собираются изменить Радовиду не только ориентацию, но и повысить возраст. В сериале его исполнит 38-летний Хью Скиннер, известный по ролям в сериалах «Штаб-квартира BBC» и «Дрянь».

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А вы ждёте третий сезон? Пишите свои ожидания от сериала в комментариях!

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