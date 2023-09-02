Россия уже бьёт рекорды: раскрыты все участники The International 2023 по Dota 2

31 августа завершились региональные отборочные на The International 2023 — это главный турнир года по киберспортивной дисциплине по Dota 2.

Теперь состав участников мирового первенства окончательно известен. Борьбу за престижный титул и огромный призовой фонд поведут 20 команд — 100 игроков из 27 стран мира.

Для нашего восточноевропейского региона грядущий The International точно станет особенным: на главный турнир по «Доте» наше сообщество отправляет 29 игроков. 19 из них — киберспортсмены из России, а ещё на «Инт» впервые поедут игроки из Казахстана.

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В этом тексте мы кратко подведём итоги региональных отборочных турниров и кратко расскажем обо всех участниках The International 2023. Выбирайте, за кого будете болеть в октябре!

Все участники The International 2023 по Dota 2 Фото: Valve

Прямые приглашения на The International 2023

Первыми предлагаем вспомнить команды, которые получили инвайты на The international 2023 по итогам основного сезона. Это 12 коллективов, которые набрали больше всего очков по итогам глобальных мэйджор-турниров и региональных лиг.

Gaimin Gladiators — европейская команда, за которую выступает российский керри Антон dyrachYO Шкредов. Выиграла все три мэйджора в 2023 году, а также два сезона коммерческой серии DreamLeague.

Team Liquid — шведский ростер с zai и польским легионером Nisha в составе. Все три раза оппонировал «гладиаторам» в финале мэйджоров, а также занял второе место на супертурнире Riyadh Masters 2023.

Tundra Esports — действующий победитель The International. В минувшем сезоне коллектив из Европы остался без титулов, но временами смотрелся весьма сильно (например, взял бронзу Bali Major 2023).

Tundra Esports во время награждения на The International 2022 Фото: Valve

9Pandas — российский состав с RAMZES666 и Solo. По ходу сезона показывал очень стабильную игру, в том числе занял третье место на мэйджоре в Берлине и топ-6 на Riyadh Masters 2023 и Bali Major 2023.

Evil Geniuses — коллектив из Перу, который в начале сезона был собран из двух лучших команд страны (Thunder Awaken и beastcoast). На международной арене до топовых мест добраться пока не удалось, максимум — топ-4 на ESL One Berlin Major 2023.

PSG.LGD стала единственной командой из Китая, получившей прямой инвайт. «Дота» в когда-то сильнейшем регионе переживает кризис, и только пятёрка xiao8 может составлять хоть какую-то конкуренцию на мировой арене.

Shopify Rebellion — прежний состав EG с Arteezy и Cr1t под крылом новой организации. Увы, вместе с костяком команда сохранила все проблемы, хотя иногда SR всё же показывает хороший результат. Например, на Lima Major 2023 ростер занял четвёртое место.

Talon Esports — азиатский коллектив с яркими кор-игроками, 23savage и Mikoto. По ходу сезона несколько раз смог удивить западных грандов, попав в топ-3 на мэйджоре в Лиме и Riyadh Masters 2023.

Игроки Talon Esports Фото: Talon Esports

beastcoast — вторая команда из Перу. В начале сезона лишилась двух лучших игроков, но смогла сохранить позиции в регионе. Для выхода на The International этого хватило, хотя на глобальных ивентах коллектив выше топ-6 не поднимался.

Team Spirit в этом сезоне поменяла мидера и испытывала проблемы по ходу сезона. Однако громкая победа на Riyadh Masters уже после окончания основного сезона изменила мнение многих и о новичке в лице Larl, и о форме наших чемпионов TI10 в целом.

TSM — североамериканская команда, за которую выступает российский оффлейнер Ильяс kasane Гайнуллин. На международных турнирах почти ничем не запомнилась, но набрала много очков на региональных лигах, и для инвайта на «Инт» этого оказалось достаточно.

BetBoom Team — российская сборная звёзд, собранная за большие деньги в начале сезона. «Поколение чудес», правда, пока не может раскрыться на максимум и утолить свои амбиции, но к концу сезона результаты стали лучше: финал DreamLeague S20 и топ-5 на Riyadh Masters 2023.

Состав BetBoom Team по Dota 2 Фото: BetBoom

Региональные квалификации

Теперь о командах, которые прошли на The International 2023 через отборочные. Мы почти не видели эти коллективы на мировых турнирах этого сезона, поэтому остановимся на каждом чуть подробнее — тут много интересного.

Entity

Регион: Западная Европа

Западная Европа Состав: watson, Stormstormer, Gabbi, Kataomi и Fishman

Первый слот от Европы забрала команда с тремя русскоязычными игроками — керри из Казахстана watson, российский саппорт Kataomi и капитан из Беларуси Fishman. Фаворитом отбора коллектив не считали, но он сумел удивить, уверенно выбив в нижнюю сетку Nigma Galaxy, Team Secret и Luna Galaxy.

Надо сказать, в прошлом сезоне молодая команда выглядела увереннее, но после замены керри (Pure ушёл в BetBoom Team) наступил спад — после топ-6 на мэйджоре в Лиме Entity перестала светиться на мировых турнирах или вылетала в ранней стадии. Однако эта квалификация показала, что пятёрку Фишмана рано списывать со счётов.

Quest Esports

Регион: Западная Европа

Западная Европа Состав: TA2000, No!ob, Tobi, OmaR, kaori

Команда-открытие этого сезона — в феврале она играла во втором дивизионе Dota Pro Circuit, а уже через несколько месяцев пробилась в топ-4 на мэйджоре в Индонезии и заняла 7–8-е место на супертурнире в Эр-Рияде.

Ещё один яркий показатель того, в каком состоянии сейчас находится европейская «Дота»: в составе Quest только один представитель Евросоюза — Tobi. Да и тот присоединился к команде только перед отборочным из-за потери основного оффлейнера. Впрочем, это не помешало команде выйти на TI12.

TA2000 (на фото) и watson — первые игроки из Казахстана на The International Фото: Epic Esports Events

Keyd Stars

Регион: Южная Америка

Южная Америка Состав: Costabile, 4nalog, fcr, Kingrd, KJ

Когда-то именно бразильцы показали, что в Южной Америке любят Dota 2 и умеют в неё играть. Спустя несколько лет ситуация изменилась, и почти все места в элите забронировали игроки из Перу.

Отчаянная попытка дать отпор и напомнить о себе, собрав ветеранов уровня Costabile и Kingrd, внезапно сработала. Бразильская пятёрка спустя год перерыва вновь оказывается на «Инте» и как минимум порадует нас необычными стратегиями с ярким исполнением.

Thunder Awaken

Регион: Южная Америка

Южная Америка Состав: Knight, SLATEM$, ILICH, n1ght, Mjz

Главный фаворит отборочных, весь сезон исполнявший роль «третьего лишнего» на отборах к глобальным турнирам, всё-таки смог квалифицироваться на The International — хотя, если честно, смотрелся довольно слабо.

У нас за команду болеют благодаря 22-летнему керри Алексею Knight Свиридову из Беларуси, который в декабре решился рвануть через полмира и попробовать свои силы в Перу. Надеемся, что выход на «Инт» — это не всё, на что способна команда нашего «рыцаря».

Для Smiling Knight этот The International также станет первым в карьере Фото: Федерация киберспорта Беларуси

nouns

Регион: Северная Америка

Северная Америка Состав: K1, Gunnar, Moo, Lelis, Yamsun

В отсутствие конкурентов команда, которая ради перуанской звезды K1 сместила основного керри на пятую позицию, уверенно победила. Главным соперником внезапно стал состав опытного Dendi — но и тот без шансов уступил в финале (0:3).

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Перспективы nouns на The International 2023 весьма туманны — если за месяц с небольшим не произойдёт чудесного преображения (во что верится с трудом), американский ростер будет главным претендентом на топ-20.

Virtus.pro

Регион: Восточная Европа

Восточная Европа Состав: Kiritych, squad1x, Noticed, Sayuw, fng

Кто-то выбирает похожие эпитеты в адрес российской команды. Посреди сезона перспективный, но не более ростер вызвали спасать опытного Артёма fng Баршака — и тот вместе с бывшим тиммейтом G в роли тренера вывел команду на «Инт».

За весь сезон Virtus.pro ни разу не выиграла у «большой тройки» команд нашего региона. С другой стороны — не проиграла ни матча соперникам рангом ниже. Достаточно ли этого, чтобы зацепиться за призовые позиции на TI? Хочется верить, что да — но пока fng и Ко выглядят ещё одной «тёмной лошадкой».

Восемь лет назад Virtus.pro с fng и G заняли топ-6 на The International 2015 — это до сих пор лучший результат в истории клуба Фото: RuHub

Azure Ray

Регион: Китай

Китай Состав: Lou, Somnus, chalice, fy, 天命

Поднебесную на главном турнире года представят угасающие звёзды — Somnus (ранее известный как Maybe) и fy. Молодые игроки оказались недостаточно талантливы, чтобы обыграть ветеранов, и даже Aster cо звёздным легионером Suma1L не смогла ничего противопоставить легендам.

Вероятно, для кого-то это ещё один аутсайдер, но мы бы не решились недооценивать этот коллектив. У игроков такого уровня за плечами не только многолетний опыт, но и высокий индивидуальный уровень — даже сейчас, в период смены поколений.

Team SMG

Регион : Юго-Восточная Азия

: Юго-Восточная Азия Состав: MidOne, No[o]ne, Masaros, ah fu, Jaunuel

Очень любопытная и, пожалуй, самая непредсказуемая команда под началом опытного MidOne. Усилившись экс-игроком NAVI и Virtus.pro Владимиром No[o]ne Миненко, SMG уверенно прошла на главный турнир года — хотя на глобальных ивентах в 2023 году была лишь раз (топ-16 на Berlin Major).

О перспективах коллектива на TI12 говорить очень трудно, что делает команду крайне опасной. У SMG сильные исполнители и интересный стиль, что при стечении обстоятельств может привести к хорошему результату.

Полный список команд-участниц The International 2023: Entity и Quest Esports прошли на The International 2023 по Dota 2

В последний раз No[o]ne выступал в основной части The International ещё в 2019 году в составе Virtus.pro Фото: DreamLeague

Когда пройдёт The International 2023 по Dota 2

Сейчас большинство команд взяли небольшой перерыв, но уже через несколько дней начнут продолжительную подготовку к чемпионату мира. Кое-что из этого увидим и мы — в середине сентября некоторые участники The International сыграют на турнирах BetBoom Dacha и DreamLeague Season 21.

После этого коллективы полностью перейдут в закрытый режим тренировок вплоть до самого TI12. Первенство мира начнётся 12 октября, а имя чемпиона мы узнаем в конце месяца — финал состоится 29 октября на «Клаймет Пледж Арена» в Сиэтле, США.