Геймеры продолжают уничтожать рейтинг Payday 3 в Steam

Пару дней назад состоялся выход симулятора ограблений Payday 3. Игроки встретили продолжение культовой серии хладнокровно, а его рейтинг в Steam неуклонно снижается на протяжении нескольких дней.
Фото: Steam
На данный момент у тайтла 67% отрицательных оценок на основе более 20 тыс. отзывов. У шутера «В основном отрицательные» обзоры от геймеров.
Аудитория всё также жалуется на плохую работу серверов, большое количество багов, отсутствие голосового чата, мизерное количество контента, невозможность найти матч, подключиться к лобби и множество других проблем. Игроки не советуют покупать проект в его нынешнем состоянии.
Payday 3 доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. Также шутер есть в Game Pass. Через какое-то время тайтл переведут на движок Unreal Engine 5.
- 24 сентября 2023
-
13:29
-
12:48
- 23 сентября 2023
-
21:08
-
18:49
-
18:06
-
17:33
-
16:50
-
16:09
-
15:37
-
15:08
-
14:36
-
13:59
-
13:35
-
12:55
-
12:31
-
00:14
- 22 сентября 2023
-
21:23
-
20:57
-
20:36
-
20:12
-
19:21
-
19:13
-
18:52
-
18:28
-
17:52
-
17:44
-
17:28
-
17:10
-
16:36
-
16:13
-
15:45
-
15:06
-
14:37
-
14:02
-
13:40