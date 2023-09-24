Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Геймеры продолжают уничтожать рейтинг Payday 3 в Steam

Геймеры продолжают уничтожать рейтинг Payday 3 в Steam
Комментарии

Пару дней назад состоялся выход симулятора ограблений Payday 3. Игроки встретили продолжение культовой серии хладнокровно, а его рейтинг в Steam неуклонно снижается на протяжении нескольких дней.

Фото: Steam

На данный момент у тайтла 67% отрицательных оценок на основе более 20 тыс. отзывов. У шутера «В основном отрицательные» обзоры от геймеров.

Аудитория всё также жалуется на плохую работу серверов, большое количество багов, отсутствие голосового чата, мизерное количество контента, невозможность найти матч, подключиться к лобби и множество других проблем. Игроки не советуют покупать проект в его нынешнем состоянии.

Payday 3 доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. Также шутер есть в Game Pass. Через какое-то время тайтл переведут на движок Unreal Engine 5.

Материалы по теме
Игроки уничтожают рейтинг Payday 3 в Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android