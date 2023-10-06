«Локи» вернулся: у нас большие надежды на Marvel во втором сезоне сериала

В 2019-м вышел фильм «Мстители: Финал», где Тони Старк щёлкнул пальцами и положил конец великой эпохе. Злодеи были повержены, старые герои ушли на покой, а у Кевина Файги начался творческий кризис. С того момента прошло четыре года, а Marvel сняла всего пару удачных проектов. Однозначно хорошими вышли разве что «Стражи Галактики 3», «Локи» и, может быть, «ВандаВижн».

Многие считали, что от компании уже не стоит ждать ничего хорошо и даже продолжение «Локи» провалится. К счастью, авторы сериала собрались и второй сезон стартовал удачно. За эпизод длиной в 40 минут получаешь больше эмоций, чем за многочасовые «Чёрную пантеру 2» и «Человека-муравья 3».

«Локи»: где смотреть?

«Локи» показывают на Disney+. В России сериал нельзя посмотреть официально, онлайн-кинотеатр никогда не работал в наших краях. Сейчас озвучки и субтитров на русском нет, но разные компании уже взялись за перевод.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Disney.

Второй сезон стартовал 6 октября. Финальная шестая серия выйдет 9 ноября.

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Локи прыгает во времени и познаёт хаос

Второй сезон «Локи» стартует с финала первого. Сильвия убила нашего Канга, в организации хранителей времени (УВИ) узнали, что их лидеры были поддельными, а временная линия начала разветвляться, погружая мир в хаос. В итоге в организации начинают обсуждать: стоит ли бороться с аномалиями, если все правила были лживыми, а все сотрудники — сами отклонения.

Ещё больше безумия добавляет Локи. Только он знает, что создатель УВИ защищал таймлайн от других Кангов. К тому же реальность искривляется, закидывая Локи то в прошлое, то в настоящее.

Впереди эмоциональный момент Фото: Marvel Studios

Приём с перемещениями во времени делает эпизод особенно интересным. Дело в том, что действия в прошлом меняют настоящее. Локи встретил техника, который не слышал о временном континууме? Он тут же перемещается во времени, встречает юную версию собеседника и рассказывает об устройстве мира. Остаётся лишь вернуться в реальность, где техник уже переварил информацию и нашёл ответы.

Геймеры видели похожую механику в играх вроде Titanfall 2 и Dishonored 2, но в сериале Marvel она смотрится свежо и здорово развлекает.

Вероятно, секрет в отличных персонажах. Даже если зритель забыл о событиях прошлого сезона и отношениях Локи и Мобиуса, смотреть на этих ребят будет приятно. Они живо общаются, смешно шутят и убедительно передают эмоции. Чего стоят думы Мобиуса про кожу, которую он может потерять из-за Локи!

Также в сериале появились новые персонажи: например, техник Уроборос, которого играет оскароносный Куан Ке Хюи из «Всё везде и сразу». Вы проведёте с ним всего 10 минут, но захотите, чтобы этот харизматичный парень остался в сериале навсегда.

Уроборос в исполнении Куана Ке Хюи великолепен Фото: Marvel Studios

«Локи» удачно смешивает множество жанров

Стартовый эпизод идёт всего 40 минут, но за это время переживаешь много эмоций — всё благодаря смешению жанров. «Локи» превращается в комедию, напряжённую фантастику в духе «Разделения», триллер с корпоративными разборками, душераздирающую драму и даже в хоррор.

За счёт такого подхода скучно вообще не становится. Всегда чувствуешь, что режиссёры и сценаристы Marvel наконец-то работали не на отвали. После бездарных «Секретного вторжения» и «Человека-муравья 3» это кажется прорывом.

Критиковать «Локи» хочется лишь за графику. В моменты, когда герой прыгает с балкона и падает на летающую тачку, вспоминаешь «Пятый элемент» 1997 года. Ощущение, что там трюк выглядел убедительнее. К счастью, в первом эпизоде мало графики и почти нет экшена — сериал цепляет другим: актёрской игрой, обволакивающей атмосферой и интригой.

Прыжки во времени доставят Локи много неудобств Фото: Marvel Studios

«Локи»: стоит ли смотреть?

В первом эпизоде показали лишь завязку второго сезона, но сделали это талантливо. Пока сериал кажется гарантированным хитом, который поднимет фанатам Marvel настроение.

Понравилось

Отличные сценарий и режиссура.

Актёры идеально передают эмоции.

Смешение жанров впечатляет.

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