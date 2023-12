Это фиаско: мы поиграли в The Day Before

The Day Before успела нашуметь до выхода: огромная песочница, езда по опасному миру, MMO про выживание. Как только игру ни называли, обещая, что перед нами чуть ли не новое слово в жанре. Однако предельно быстро у всех начали закрадываться сомнения, которые постепенно только подкреплялись.

Спустя несколько переносов The Day Before наконец-то вышла — пока, правда, в ранний доступ, хотя разработчики ранее клялись, что никакого периода тестирования не будет. Хотя они несколько раз обещали и выход не откладывать, после чего, конечно же, переносили релиз.

Получилось ли создателям игры из Fntastic превзойти ожидания игроков? К сожалению, да.

Они врали до последнего

За сутки до старта раннего доступа студия Fntastic выпустила интересное обращение к сообществу — «откровения». Команда извинились за неумелый маркетинг и пообещала массу сюрпризов, поскольку саму игру они практически не показали.

Давайте разберёмся с самым главным: The Day Before не песочница в открытом мире, где нужно выживать. The Day Before — простой эвакуационный шутер.

Если вы ожидали увидеть какой-нибудь аналог DayZ в городе, сразу можете проходить мимо, студия Fntastic явно больше заинтересовалась сделать свою Escape from Tarkov, только покупателей об этом предупреждать не стали, оставили в качестве сюрприза. Обманутые ожидания аудитория Steam оценила: рейтинг игры сейчас всего 15% — она входит в тройку худших игр магазина.

Это фиаско Фото: Valve

Подобное отношение разработчиков (или издателя) к аудитории сразу же отталкивает: я сомневаюсь, что у многих были высокие ожидания от The Day Before. И поверьте, даже их разработчики смогли превзойти в худшем смысле этого слова.

The Day Before просто скучная. Она не сложная. Она не увлекательная. Она просто никакая. Если начинать разбирать каждые аспекты игры отдельно, то всё не кажется настолько печальным, механически The Day Before удивительно толковая: передвижение, техническое исполнение, стрельба — всё это сделано нормально.

Да, игра периодически вылетает, да, с подключением к серверам всё очень печально, но в целом она работает относительно стабильно, чего не ожидаешь от игры, которой, по мнению многих, даже не существовало.

В The Day Before всё будто бы создавалось методом тыка: делаем всё подряд, что-то да получится.

Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.

Что такое The Day Before

Вы оказываетесь в закрытом посёлке — тут все главные персонажи, доктор, хранитель, торговец, бармен и мэр. Кто вы и откуда — не важно никому из присутствующих. Зато игрока моментально принимают за своего, выдают оружие и отправляют в город.

Оказавшись в городе, вы можете выполнять самые базовые задачи: сходи туда, забери сё, вернись. Безумно увлекательно. Город сделали большим, но очень одинаковым — пройдя пару кварталов, сразу же пытаешься понять, не кругами ли ты ходишь, потому что всё выглядит абсолютно одинаково.

Бегать предстоит много Фото: «Чемпионат»

По мегаполису также ходят другие игроки и заражённые. Ни первые, ни вторые не предоставляют никакой угрозы: игрокам вообще наплевать на других выживших, а заражённые бегают медленнее обычной ходьбы игрока. Убежать от них не составит никакого труда.

Ещё у игрока есть своя дача — отдельная локация. где можно обустраивать свой дом. Никаких других домов на этой карте нет, есть только ваш. Наверное, туда можно приглашать друзей, но зачем? Очень странная механика.

Всё. Это вся The Day Before — и она не работает. Проблема не в смене жанра, не в техническом исполнении и даже не в лживых обещаниях. Видимо, вина в неопытности разработчиков, отсутствии тестов с реальными игроками или ещё в чём-то. Для кого в нынешнем виде существует The Day Before, для меня загадка.

The Day Before – игра про выживание, где сложнее умереть, чем выжить.

Промо выглядит намного лучше Фото: MyTona

Как The Day Before работает

У меня достаточно мощный компьютер (AMD Ryzen 5 7600X, RTX 4070 Ti, 32 ГБ оперативки), поэтому ничего удивительного, что в целом игра работала нормально — в 1440р с DLSS уровня «Качество» 90% времени было больше 90 кадров в секунду.

Но даже я сталкивался с проблемами:

периодически частота кадров опускалась до 15-25 кадров без какой-либо причины;

игра несколько раз вылетела — для игры про выживание, где легко потерять все накопления, это критическая проблема (в общем-то, после первого вылета я потерял все свои вещи, потому что вылет случился, когда на меня бежали заражённые);

при перемещении по миру игра периодически подвисает.

Вдобавок система подключения к серверам передаёт привет из нулевых: выбирай регион, выбирай сервер — при этом 95% из них моментально заполнены, а многие другие могут быть заполнены, но об этом не сообщается.

Вчера с этим багом столкнулись, кажется, все Фото: MyTona

Будущее The Day Before

Сейчас The Day Before нельзя советовать. Однако у разработчиков есть возможность прислушаться к сказанному, изучить отзывы игроков и к полноценному релизу, если такой вообще теперь планируется, переделать проект. Какой-никакой фундамент есть, технически игра существует, теперь нужно из этого сделать интересную игру.

В нынешнем виде у The Day Before так мало контента и механик, что говорить про неё долго не получится даже при всём желании.