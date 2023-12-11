Авторы скандальной The Day Before объявили о закрытии своей студии

Якутская игровая студия Fntastic объявила о своём закрытии спустя три дня после выхода шутера The Day Before в раннем доступе в Steam.

Разработчики признали, что игра потерпела «финансовый крах» — у них больше нет денег на продолжение разработки и исправление ошибок. Полученные деньги Fntastic использует для расчёта по долгам с партнёрами. При этом серверы игры пока продолжат работу.

The Day Before была анонсирована в 2021 году. Релиз игры несколько раз переносили из-за проблем в студии, в итоге выход состоялся только 7 декабря, причём в раннем доступе. Шутер временно стал самой популярной игрой на Twitch, однако получил большое количество негативных оценок и спустя некоторое время стал одной из худших игр в Steam.