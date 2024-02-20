«Постучись в мою дверь»: разбираем российскую адаптацию нашумевшего турецкого сериала

12 февраля состоялась премьера российской адаптации нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — в России его назвали «Постучись в мою дверь в Москве». Мы изучили материал и готовы поделиться своими впечатлениями, а также сравнить ремейк с ныне культовым оригиналом.
Давайте разбираться, есть ли отличия от оригинала и будет ли такой же ажиотаж, как в случае с его турецким «братом».
«Постучись в мою дверь в Москве»: где смотреть?
Сериал выходит в России в двух онлайн-киноеатрах — Okko и Premier.
Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат Okko, Premier.
Разная «бедность»
Основная идея обоих сериалов одинаковая. Студентка потеряла родителей в детстве, живёт с тётей и еле-еле сводит концы с концами. Героиня мечтает стать ландшафтным дизайнером, но её отчислили из университета по вине второго главного героя, который сам об этом и не знает.
Девушка с тётей живут в простеньком доме и управляют единственным источником дохода — цветочной лавкой. В турецкой версии всё очень логично и правильно показано: старый домик, а в саду сделан тот самый цветочный прилавок, у героини старенький ржавый пикап, который заводится через раз.
Турецкий сериал
Фото: MF Yapim
А вот в российской адаптации героиня живёт в современном ЖК, хоть и за МКАДом, ездит на иномарке, а магазин находится на первом этаже высотного дома.
Российская адаптация
Фото: Okko, Premier
Разные актёры
Те, кто смотрел много турецких сериалов, согласятся, что от турецких актёров очень ожидаемы ирония и при этом несколько посредственная игра в кадре. Зрители уже привыкли к такому и не просят большего от них. Их шоу точно полюбились не за актёрское мастерство.
В российской адаптации слишком много внимания приковано к актёрской игре. Зрители жалуются, что нет той страсти в глазах у Сергея и Саши, какая была у Серканы и Эды.
Турецкий сериал
Фото: MF Yapim
Один в один
Отдельно хочется отметить точность и последовательность кадров и даже некоторых реплик героев. Включив параллельно оба сериала, можно отчётливо заметить разницу только в одежде героев и деталях окружения. В остальном — российская адаптация полностью повторяет оригинал вплоть до хронометража серий.
Эмоции и чувства
Турки очень любят «растягивать» момент, замедлять кадр, показывать лица и эмоции крупным планом, постоянно менять планы. В российской версии мы такого не наблюдаем, из-за чего создаётся впечатление, что зрители будто бы не успевают прожить момент и проникнуться чувствами героев.
Это особенно заметно по сцене первого поцелуя главных героев: в оригинале это очень личный момент — и этому факту уделяют огромное внимание. Тогда как в российской адаптации всё происходит быстро, практически моментально, будто бы это какая-то рядовая ситуация.
Российская адаптация
Фото: Okko, Premier
«Постучись в мою дверь в Москве» — стоит смотреть?
Сейчас наблюдается в основном негативная реакция на адаптацию, но всё же не будем торопиться с выводами и ещё посмотрим, как будет развиваться история.
Очень надеюсь, что в какой-то момент сериал обретёт новый виток — не повторяющий протоптанные оригиналом тропы, ведь у большинства именно это и вызывает негатив. Зрители начинают сравнивать идентичные сцены, и российская адаптация безоговорочно проигрывает.
Турецкий оригинал
Фото: MF Yapim
Во многих интервью актёры и съемочная группа говорят, что сериал не переснят, а просто адаптирован под наши реалии, так как турецкий образ жизни не вписывается в московский. Посмотрим, означает ли это какие-то сильные расхождения с оригинальной историей в будущем, потому что сейчас это чуть ли не покадровый ремейк.
Хочется верить, что с каждой серией игра актёров будет становиться сильнее, чтобы мы точно прониклись историей любви (и ненависти) Саши и Сергея. Пока уверенности в чувствах героев вообще нет, будь то это открытая злость (а мы помним, что турки не скрывают своих эмоций) или внезапная любовь с первого взгляда.
Кажется, российской паре не хватает той открытости и искренних переживаний в кадре. Хочется ярче, больше, с надрывом, как умеют это делать во всех турецких сериалах.
Турецкий оригинал
Фото: MF Yapim
Надо признать, что турецкие сериалы тоже не сразу цепляют наше внимание, однако потом остановиться невозможно. Для тех, кто никогда не смотрел турецкие сериалы, «Постучись в мою дверь в Москве» может понравиться яркостью кадра и завораживающим сюжетом, но лучше всё же включить оригинал.