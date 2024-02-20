«Постучись в мою дверь»: разбираем российскую адаптацию нашумевшего турецкого сериала

12 февраля состоялась премьера российской адаптации нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — в России его назвали «Постучись в мою дверь в Москве». Мы изучили материал и готовы поделиться своими впечатлениями, а также сравнить ремейк с ныне культовым оригиналом.

Турецкий сериал очень полюбился зрителям. Он вышел в разгар пандемии в 2020 году, когда весь мир сидел на карантине по домам. Яркая картинка, юмористический сценарий и очень красивые актёры. Чего стоит один Серкан Болат!

Давайте разбираться, есть ли отличия от оригинала и будет ли такой же ажиотаж, как в случае с его турецким «братом».

«Постучись в мою дверь в Москве»: где смотреть?

Сериал выходит в России в двух онлайн-киноеатрах — Okko и Premier.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат Okko, Premier.

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Разная «бедность»

Основная идея обоих сериалов одинаковая. Студентка потеряла родителей в детстве, живёт с тётей и еле-еле сводит концы с концами. Героиня мечтает стать ландшафтным дизайнером, но её отчислили из университета по вине второго главного героя, который сам об этом и не знает.

Девушка с тётей живут в простеньком доме и управляют единственным источником дохода — цветочной лавкой. В турецкой версии всё очень логично и правильно показано: старый домик, а в саду сделан тот самый цветочный прилавок, у героини старенький ржавый пикап, который заводится через раз.

Турецкий сериал Фото: MF Yapim

А вот в российской адаптации героиня живёт в современном ЖК, хоть и за МКАДом, ездит на иномарке, а магазин находится на первом этаже высотного дома.

Российская адаптация Фото: Okko, Premier

Разные актёры

Те, кто смотрел много турецких сериалов, согласятся, что от турецких актёров очень ожидаемы ирония и при этом несколько посредственная игра в кадре. Зрители уже привыкли к такому и не просят большего от них. Их шоу точно полюбились не за актёрское мастерство.

В российской адаптации слишком много внимания приковано к актёрской игре. Зрители жалуются, что нет той страсти в глазах у Сергея и Саши, какая была у Серканы и Эды.

Турецкий сериал Фото: MF Yapim

Один в один

Отдельно хочется отметить точность и последовательность кадров и даже некоторых реплик героев. Включив параллельно оба сериала, можно отчётливо заметить разницу только в одежде героев и деталях окружения. В остальном — российская адаптация полностью повторяет оригинал вплоть до хронометража серий.

Выводы сделаны на основании первых пяти просмотренных серий.

Российская адаптация Турецкий оригинал

Эмоции и чувства

Турки очень любят «растягивать» момент, замедлять кадр, показывать лица и эмоции крупным планом, постоянно менять планы. В российской версии мы такого не наблюдаем, из-за чего создаётся впечатление, что зрители будто бы не успевают прожить момент и проникнуться чувствами героев.

Это особенно заметно по сцене первого поцелуя главных героев: в оригинале это очень личный момент — и этому факту уделяют огромное внимание. Тогда как в российской адаптации всё происходит быстро, практически моментально, будто бы это какая-то рядовая ситуация.

Российская адаптация Фото: Okko, Premier

«Постучись в мою дверь в Москве» — стоит смотреть?

Сейчас наблюдается в основном негативная реакция на адаптацию, но всё же не будем торопиться с выводами и ещё посмотрим, как будет развиваться история.

Очень надеюсь, что в какой-то момент сериал обретёт новый виток — не повторяющий протоптанные оригиналом тропы, ведь у большинства именно это и вызывает негатив. Зрители начинают сравнивать идентичные сцены, и российская адаптация безоговорочно проигрывает.

Турецкий оригинал Фото: MF Yapim

Во многих интервью актёры и съемочная группа говорят, что сериал не переснят, а просто адаптирован под наши реалии, так как турецкий образ жизни не вписывается в московский. Посмотрим, означает ли это какие-то сильные расхождения с оригинальной историей в будущем, потому что сейчас это чуть ли не покадровый ремейк.

Хочется верить, что с каждой серией игра актёров будет становиться сильнее, чтобы мы точно прониклись историей любви (и ненависти) Саши и Сергея. Пока уверенности в чувствах героев вообще нет, будь то это открытая злость (а мы помним, что турки не скрывают своих эмоций) или внезапная любовь с первого взгляда.

Кажется, российской паре не хватает той открытости и искренних переживаний в кадре. Хочется ярче, больше, с надрывом, как умеют это делать во всех турецких сериалах.

Турецкий оригинал Фото: MF Yapim

Надо признать, что турецкие сериалы тоже не сразу цепляют наше внимание, однако потом остановиться невозможно. Для тех, кто никогда не смотрел турецкие сериалы, «Постучись в мою дверь в Москве» может понравиться яркостью кадра и завораживающим сюжетом, но лучше всё же включить оригинал.