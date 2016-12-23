В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена

В Красноярске во время проведения киберспортивного турнира на одного из участников грабители напали с требованием передать внутриигровые предметы в шутере Counter-Strike: Global Offensive, сообщает DTF.
Потерпевшим оказался уроженец Новосибирска, который приехал в Красноярск, чтобы принять участие в чемпионате. Во время соревнования к нему подошли двое молодых людей и предложили пройти с ними в автомобиль. Внутри машины грабители, вооружённые огнестрельным оружием, вынудили киберспортсмена передать им внутриигровые предметы общей стоимостью 27 тыс. рублей.
После инцидента потерпевший немедленно обратился в полицию. В ходе спецоперации злоумышленников задержали. Ими оказались 25-летний и 22-летний жители Красноярска. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.