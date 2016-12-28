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Соцсеть «ВКонтакте» назвала самые упоминаемые игры 2016 года

28 декабря 2016, среда. 16:05. Киберспорт
Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала список самых упоминаемых игр уходящего года.

Первое место заняла мобильная игра Pokemon GO. Второе досталось шутеру Doom. Тройку лидеров замкнул Overwatch.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Pokemon GO
2. Doom
3. Overwatch
4. Battlefield 1
5. Dark Souls III
6. Watch Dogs 2
7. Uncharted 4
8. Far Cry Primal
9. Dishonored 2
10. Call of Duty: Infinite Warfare

Также социальная сеть опубликовала самые упоминаемые игры за всё время существования «ВКонтакте»:

1. Counter-Strike: Global Offensive
2. Dota 2
3. Minecraft
4. GTA V
5. World of Warcraft

Рейтинг был составлен на основе упоминаний игр в публичных записях «ВКонтакте» за период с 1 января по 27 декабря 2016 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 World of Warcraft
Новости. Киберспорт
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