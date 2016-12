Соцсеть «ВКонтакте» назвала самые упоминаемые игры 2016 года

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала список самых упоминаемых игр уходящего года.Первое место заняла мобильная игра Pokemon GO. Второе досталось шутеру Doom. Тройку лидеров замкнул Overwatch.1. Pokemon GO2. Doom3. Overwatch4. Battlefield 15. Dark Souls III6. Watch Dogs 27. Uncharted 48. Far Cry Primal9. Dishonored 210. Call of Duty: Infinite WarfareТакже социальная сеть опубликовала самые упоминаемые игры за всё время существования «ВКонтакте»:1. Counter-Strike: Global Offensive2. Dota 23. Minecraft4. GTA V5. World of Warcraft Рейтинг был составлен на основе упоминаний игр в публичных записях «ВКонтакте» за период с 1 января по 27 декабря 2016 года.