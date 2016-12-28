Сергей «Kefir» Никифоров против победителей турнира по FIFA 17 от «Чемпионата»!

Двукратный чемпион России по FIFA, официальный киберспортсмен футбольного клуба «Спартак» Сергей «Кефир» Никифоров, сыграет с одними из лучших участников турнира «Чемпионата» по FIFA 17.
Эфир можно будет посмотреть на официальном канале «Чемпионата» на Youtube или Facebook. Прямая трансляция противостояний начнётся в 18:00 по московскому времени.
Также во время эфира состоится награждение победителей турнира.
Специальные джойстики, забрендированные в цветах «Чемпионата», предоставила команда ConsoleCrew. Компания занимается профессиональной модификацией игровых контроллеров для PlayStation 4 и Xbox One. С помощью онлайн-конструктора на сайте можно самостоятельно создать своё уникальное игровое оружие.
Приставки PlayStation 4 для победителей предоставили компания PlayStation Russia и телекомпания Sony Pictures Television — постоянные партнёры и большие друзья «Чемпионата».