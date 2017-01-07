Североамериканская организация PEA приостановила свою деятельность

Североамериканская киберспортивная организация Professional eSports Accociation приостановила свою деятельность. Об этом сообщил глава PEA Джейсон Кац. Причиной для такого решения стало то, что игроки отдали своё предпочтение участию в ESL Pro League.
Напомним, что в сентябре 2016 года руководители ведущих американских коллективов создали организацию PEA. В декабря прошлого года возник конфликт между игроками команд и руководством PEA. Как выяснилось, участие в PEA исключало участие в ESL Pro League, из-за выставленного ультиматума североамериканской киберспортивной ассоциации. В результате киберспортсмены совместно со Скоттом «SirScoots» Смитом написали открытое письмо, в котором высказали недовольство этим решением. В итоге все игроки единогласно отказались от участия в PEA.
Скотт «SirScoots» Смит также опубликовал письмо, в котором разъяснил причины такого решения. Основным мотивом стала медийная составляющая и большая популярность ESL Pro League.