WarriorsGaming.Unity уступила Execration на ESL One Geniting 2017 по Dota 2

Команда Execration обыграла коллектив WarriorsGaming.Unity в рамках группового этапа турнира ESL One Genting 2017 по Dota 2 со счётом 2:1. Таким образом, WG.Unity получила второе поражение и покинула турнир, заняв седьмое-восьмое место. Первую игру малайзийская пятёрка уступила Wings Gaming.
Следующим соперником для Execration станет Wings Gaming. Матч состоится 7 января в 16:15 по московскому времени. Победитель пары пройдёт в следующий этап соревнований.
Напомним, что первые финалисты плей-офф уже определились: команда Newbee вышла с первого места группы А, а Digital Chaos с группы B. За второй слот в группе А будут сражаться Virtus.pro и Team NP, матч которых стартует 7 января в 12:40 по московскому времени.