«Майами Хит» купил долю в киберспортивной организации Misfits

Клуб НБА «Майами Хит» заключил соглашение с киберспортивной организацией Misfits. Об этом сообщается на официальном сайте команды — http://www.nba.com/heat/heat-announce-strategic-partnership-with-esportsclubРуководство «Майами» приобрело долю киберспортивной организации. Сумма сделки, как и размер будущих инвестиций, не раскрывается. Менеджмент клуба поможет Misfits с управлением дел внутри компании: от выстраивания маркетинговой стратегии до поиска новых спонсоров. Кроме того, обе стороны займутся совместным продвижением брендов.Misfits уже обновила логотип команды и выпустила новую форму. Футболки с сине-оранжевыми цветами заменили на красно-чёрные.Как заявил исполнительный вице-президент и директор по маркетингу «Майами Хит» Майкл МакКулох, менеджмент давно искал выход на поколение «нулевых». По его мнению, Misfits – одна из лучших организаций в киберспорте, именно поэтому они решили вместе работать. МакКулох также считает взаимное сотрудничество и выход на новую аудиторию для каждой из сторон хорошей возможностью для роста.Misfits основана в мае 2016 года. Сооснователь телеканала SyFy Митчел Рубинштейн и его зять Бен Спунт приобрели команду Renegades: Banditos по League of Legends и провели ребрендинг. В стыковых матчах за попадание в весенний сезон лиги LCS молодой состав победил «Шальке-04». Сейчас у Misfits есть игроки по Overwatch, Hearthstone: Heroes of Warcraft и Super Smash Bros.«Майами Хит» далеко не первая команда, у которой есть доля в киберспортивной организации. «Филадельфия Севенти Сикерс» купил команды Apex Gaming и Team Dignitas 26 сентября 2016 года. После приобретения менеджмент провел слияние составов под эгидой Team Dignitas.Ранее трёхкратный чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Рик Фокс создал собственную киберспортивную организацию EchoFox. Его бывший партнёр по команде и член Зала славы Шакил О′Нил инвестировал в NRG в 2016 году.