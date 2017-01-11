Стриминговый сервис Azubu приобрёл конкурента Hitbox

По данным газеты Los Angeles Times, сумма сделки составила «десятки миллионов долларов», однако её точная цифра не сообщается. По словам первого инвестора Azubu Ларса Уиндхорста, компания купила Hitbox на деньги, вырученные у европейских спонсоров. Ожидается, что данной сделкой Azubu сможет составить конкуренцию безоговорочному лидеру рынка — стриминговой платформе Twitch.
Напомним, что ранее Azubu неоднократно обвинялся в махинациях с выплатами денег своим стримерам и игрокам за участия в турнирах, которые были спонсированы сервисом.
Подождите, подождите, подождите. Они могут себе позволить купить Hitbox, но не могут выплатить наши призовые, которые мы выиграли ещё год назад?!