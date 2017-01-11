Lionsgate вложилась в киберспортивную организацию Immortals

Медиакомпания Lionsgate и финансист Майкл Милкен вложились в киберспортивную организацию Immortals, пишет Venture Beat. Сумма инвестиций не раскрывается.
По словам генерального директора Immortals Ноя Уинстона, компании сосредоточат внимание на создании развлекательных форматов для киберспортивной аудитории.
«То, что мы делаем в киберспорте сегодня, напоминает первые дни становления НФЛ и НБА, — сказал председатель Immortals Клинтон Фой. — Это не эволюция игр, это эволюция спорта, технологий и медиа».
Организация Immortals основана 7 октября 2015 года после приобретения команды Team 8 по League of Legends. Сейчас у неё есть составы по Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и Super Smash Bros.
Первыми инвесторами Immortals стали Питер Левин, президент Lionsgate Interactive Ventures & Games, Стив Каплан, совладелец баскетбольного клуба НБА «Мемфис Гриззлис» и футбольного клуба «Суонси Сити», Аллен Дебевойз, президент Machinima, и другие представители предприятий из технологической и игровой индустрий.
Lionsgate – американская медиакомпания. В ее активы входят подразделения, занимающиеся производством и распространением фильмов, музыки, ТВ-передач и домашнего видео.